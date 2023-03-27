Евгения Медведева: «Очень рада победе Сакамото. Она японка, но ее программы всегда отличались от японских – нежных, пастельных, изящных»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России сборная Японии женское катание Евгения Медведева Каори Сакамото Фигурное катание

Евгения Медведева заявила, что рада победе японки Каори Сакамото на чемпионате мира.

«Сейчас я не смотрю фигурное катание как зритель – никогда не смогла бы и не смогу. И не смотрю его сейчас как спортсменка. Я смотрю как комментатор.

Когда проходят крупные соревнования, я либо присутствую на арене и комментирую все происходящее на льду, либо я сижу в студии и комментирую все происходящее на том льду, который показывают по телевизору. Поэтому у меня такая профессиональная деформация случилась уже – я именно как комментатор смотрю.

Понятно, что я разбираюсь – с какого ребра, докрут – недокрут, но у меня все время в голове крутится, как бы я это объяснила зрителю. Не просто сижу: «Вот, она не доехала до ноги, недокрут, да ничего там ей не поставят». Как зрители как раз на диване сидят. Я именно так: «Ага, тут не доехала до ноги, но посмотрим, что поставят судьи, буду ли они лояльны к данному спортсмену».

Любимчики? Если позволите, я буду опираться на прошедший чемпионат мира. Мне всегда по катанию нравилась Каори Сакамото. Она всегда была такой яркой, мощной.

Она японка, но ее программы всегда отличались от японских: те всегда нежные, пастельные, мягонькие, аккуратненькие, изящные. А у нее свой стиль, у нее короткая стрижка, она идет на эти прыжки, держит их крепкой хваткой. И ее победе я, конечно, рада, она заслуживает, очень крутая», – сказала Медведева на сессии в рамках лектория «Знание». 

Вот это находка японской фигуристки! Сорвала прыжок, но вдруг спасла каскад – и, рыдая, взяла золото ЧМ

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8 комментариев

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Инна Виницкая
Хорошая фигуристка, но по стилю катания немного напоминает мне Ледокол Ленин...
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loulou
Ну не все японки были нежные и хрустальные. Мики Андо, Вакаба Хигучи, Рика Хонго, да даже Мао Асада могла жахнуть Рахманиновым. Плюс Каори Сакамото, да. Это те, кто после Ванкувера катались. Из хрустальных впоминаются Марин Хонда, Сатоко Мияхара, Маи Михара. Ну и условно-хрустальные, которые пытались, но на хрусталь не очень тянули - Рика Кихира, Акико Судзуки, Канако Мураками. Сильно с натяжкой утверждение про хрустальность японок
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akschweyan
Ответ Екатерина Попова
так она это и сказала) перечитайте ;)
Я перечитала ещё раз, поняла свою ошибку, удалила комментарий)
В следующий раз буду внимательнее)
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Екатерина Попова
Ответ akschweyan
Комментарий удален пользователем
так она это и сказала)
перечитайте ;)
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София Хайн
Ниче се спортс перевернул смысл сказанного Женей. На все 360^
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akschweyan
У вас заголовок противоречит тексту интервью, пофиксите, пожалуйста)
А то выглядит так, как будто Женя называет программы Каори лёгкими и воздушными, но так она описывает программы остальных японок, которым Сакамото и противопоставляет)
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alexnew
Сакамото все время катала в одном стиле - это такая матрица, переходящая в бондиаду. Ну, вот в этом году попыталась немного разнообразить свой репертуар. :)
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akschweyan
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Мурадико
оскорбление чести японок)
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