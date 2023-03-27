Евгения Медведева: «Очень рада победе Сакамото. Она японка, но ее программы всегда отличались от японских – нежных, пастельных, изящных»

заявила, что рада победе японки на чемпионате мира.

«Сейчас я не смотрю фигурное катание как зритель – никогда не смогла бы и не смогу. И не смотрю его сейчас как спортсменка. Я смотрю как комментатор.

Когда проходят крупные соревнования, я либо присутствую на арене и комментирую все происходящее на льду, либо я сижу в студии и комментирую все происходящее на том льду, который показывают по телевизору. Поэтому у меня такая профессиональная деформация случилась уже – я именно как комментатор смотрю.

Понятно, что я разбираюсь – с какого ребра, докрут – недокрут, но у меня все время в голове крутится, как бы я это объяснила зрителю. Не просто сижу: «Вот, она не доехала до ноги, недокрут, да ничего там ей не поставят». Как зрители как раз на диване сидят. Я именно так: «Ага, тут не доехала до ноги, но посмотрим, что поставят судьи, буду ли они лояльны к данному спортсмену».

Любимчики? Если позволите, я буду опираться на прошедший чемпионат мира. Мне всегда по катанию нравилась Каори Сакамото. Она всегда была такой яркой, мощной.

Она японка, но ее программы всегда отличались от японских: те всегда нежные, пастельные, мягонькие, аккуратненькие, изящные. А у нее свой стиль, у нее короткая стрижка, она идет на эти прыжки, держит их крепкой хваткой. И ее победе я, конечно, рада, она заслуживает, очень крутая», – сказала Медведева на сессии в рамках лектория «Знание».

Вот это находка японской фигуристки! Сорвала прыжок, но вдруг спасла каскад – и, рыдая, взяла золото ЧМ