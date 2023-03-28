Авербух о состоянии Костомарова: «Сейчас об этом говорить уже проще, потому что пошла энергия на выздоровление»

Илья Авербух высказался о положительной динамике в состоянии Романа Костомарова.

Сейчас в российских городах проходит гастрольный тур Авербуха «Ледниковый период. Снова вместе».

«Этот тур мы планировали давно. Но случилась трагическая история с Ромкой Костомаровым. Сейчас об этом говорить уже проще, потому что пошла энергия на выздоровление.

Конечно, эта ситуация не могла не внести изменения, в какой-то момент я хотел вообще не проводить тур. Но было очень много обязательств – перед партнерами, перед ребятами», – заявил хореограф.

Костомаров – олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду. В январе фигурист был госпитализирован с тяжелой формой пневмонии – сообщалось, что он перенес частичную ампутацию конечностей.