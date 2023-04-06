Совет ISU рассмотрит вопрос допуска россиян и белорусов к международным стартам в июне или октябре
ISU в июне или октябре рассмотрит вопрос допуска россиян и белорусов к международным стартам
28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО. «ISU принял к сведению заявление МОК по итогам заседания 28 марта 2023 года с рекомендациями для международных федераций об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях.
Поскольку конькобежный сезон уже подходит к концу, совет ISU обсудит этот вопрос на своем следующем заседании либо в июне, либо в октябре», – заявили в пресс-службе организации.
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Как я ржу с этих фраз целый. А если наших на этапах Гран-при будет один-два топа, то этот «тухляк» больше не будет там же соревноваться, или она сразу же исчезнут?🤣🤣🤣