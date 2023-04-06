Совет ISU рассмотрит вопрос допуска россиян и белорусов к международным стартам в июне или октябре

Теги сборная России МОК ISU сборная Беларуси Фигурное катание

ISU в июне или октябре рассмотрит вопрос допуска россиян и белорусов к международным стартам

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО. «ISU принял к сведению заявление МОК по итогам заседания 28 марта 2023 года с рекомендациями для международных федераций об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях.

Поскольку конькобежный сезон уже подходит к концу, совет ISU обсудит этот вопрос на своем следующем заседании либо в июне, либо в октябре», – заявили в пресс-службе организации.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

7 критически важных вопросов к МОК по допуску России

Манифест Томаса Баха по России: почему и как нас возвращают в спорт?

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Петров
Ответ Анна Беляева
Сейчас порешают, хотят ли видеть наших на этапах гран-при, если решат положительно, допуск буедт в июне. Если отрицательно, к ГС будут допускать, получается. Ну, ок. Успеваем свой сезон прокатать, а потом к ним съездить, если что. Но, скорее всего, экономика порешает, коммерческой серии нужна привлекательность, в парах тухляк, у девочек тоже не весело
«в парах тухляк, у девочек тоже не весело»

Как я ржу с этих фраз целый. А если наших на этапах Гран-при будет один-два топа, то этот «тухляк» больше не будет там же соревноваться, или она сразу же исчезнут?🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EmperorNazer
Если допуск все же случится, то куда предпочтительнее, конечно, чтобы это произошло в июне. Это позволит фигуристам разогреться на бешках, а призерам ЧМ в прошлом даже получить два этапа Гран-при. К тому же многие спортсмены будут совершенно иначе готовиться к сезону летом, если будут знать, что на горизонте международные старты, а для кого-то это и вовсе может быть поводом идти/не идти в сезон.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алена Иванова
Ну видимо следущий сезон тоже Волжский пируэт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Храбрая виолончелистка
То ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анна Беляева
Сейчас порешают, хотят ли видеть наших на этапах гран-при, если решат положительно, допуск буедт в июне. Если отрицательно, к ГС будут допускать, получается. Ну, ок. Успеваем свой сезон прокатать, а потом к ним съездить, если что. Но, скорее всего, экономика порешает, коммерческой серии нужна привлекательность, в парах тухляк, у девочек тоже не весело
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sonyas
Июнь и октяюрь - это, как говорится, две большие разницы. Октябрь это уже разгар сезона, к которому надо начинать готовиться как раз в июне.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ирина Иванова
В общем, highly likely <Либо в июне, либо в октябре,> либо в 2023, либо в 2024, либо рассмотрит, либо нет) ISU надеется, что к этому времени либо ишак сдохнет, либо шах помрет.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rtun
Сезон грибов марийских топей и сочинских волнорезов можно считать открытым😁🍄🍄🍄
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий