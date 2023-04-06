Совет ISU рассмотрит вопрос допуска россиян и белорусов к международным стартам в июне или октябре

ISU в июне или октябре рассмотрит вопрос допуска россиян и белорусов к международным стартам

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО. «ISU принял к сведению заявление МОК по итогам заседания 28 марта 2023 года с рекомендациями для международных федераций об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях.

Поскольку конькобежный сезон уже подходит к концу, совет ISU обсудит этот вопрос на своем следующем заседании либо в июне, либо в октябре», – заявили в пресс-службе организации.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

7 критически важных вопросов к МОК по допуску России

Манифест Томаса Баха по России: почему и как нас возвращают в спорт?