МОК: «Только завершение расследования дела Валиевой позволит нам принять решение о распределении медалей командного турнира Пекина-2022»

Теги сборная России допинг МОК ISU Олимпиада-2022 женское катание командные соревнования Камила Валиева Фигурное катание

В Международном олимпийском комитете (МОК) ждут окончания антидопингового расследования в отношении Камилы Валиевой, чтобы распределить медали командного турнира фигуристов на Играх-2022. 

В Пекине сборная России в составе с Валиевой выиграла золото командных соревнований, но награждение проведено не было из-за начавшегося антидопингового расследования. Положительную допинг-пробу Валиева сдала во время чемпионата России, который прошел в декабре 2021 года. 

«Поскольку дело касается допинг‑теста, который был взят вне Олимпийских игр, но повлиял на результаты командных и индивидуальных соревнований, МОК надеется, что дело будет рассмотрено как можно быстрее.

Это в интересах всех вовлеченных сторон, особенно спортсменов, которые еще получили свои медали Пекина‑2022.

Только завершение расследования дела позволит ISU объявить окончательные результаты командного турнира, а МОК принять решение о распределении медалей», – заявили в организации. 

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?

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83 комментария

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Realist2022
Ответ Lukeria
Так наши напоминали же , что результат теста задерживается ,но без ответа, отмаза- типа ковид, некому делать анализы , ага, главному претенденту на медаль не нашлось кому сделать анализ(((
И ещё не забудьте сказать, что ВАДА неоднократно высылала письменные уведомления РУСАДе с просьбой пометить приоритетные пробы. И да, в качестве аргументации была ситуация с ковидом и с тем, что половина персонала лаборатории болеет этим ковидом. И на выездном заседании CAS в Пекине письменные уведомления с отметками РУСАДы о получении были представлены. Читайте оригинал заседания в англоязычных источниках, а не только куски в русскоязычных источниках. Но РУСАДА не пометила, ОКР не проконтролировал (для Позднякова куда важнее было определить посла от страны на ОИ)
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Тайга86
Ответ asusp527
Ну и как , железно взяли? Лиза была бы на пьедестале.
В личке?
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Viks
Ответ pas33pas
Ну уж сегодня РУСАДА точно ничего не тянет. И как по-вашему, ВАДА всё расследует быстрее? По логике вещей, они весь год только этим и должны были заниматься.
Это по твоей логике, а по либероидным правилам ВАДА делом Валиевой "занималось" Русада. Причём даже по этим правилам у Русада было только 6 месяцев (что тоже слишком много), а тянули год, при полном бездействии ВАДА.
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Realist2022
Ответ Vesna krasna
вот наивный))) во-первых, вина Камилы не доказана, и даже если будет доказана, то пока мы не научимся защищать своих спортсменов, так и будут гнобить - раз сами себя не уважаем. Не представляю амеров в таком иступлении относительно своего спортсмена, тем более уровня Камилы. Хотя, что говорить: Алину и то сожрали после победы, а миру это на руку, сидят и потешаются, как мы друга друга грызем. А во-вторых, в Пхенчхане подбросили нашим керлингистам, на момент уже бронзовым призерам, допинг и все, нет медали. Если хотят убрать, уберут по любому, без разницы, кто там выступает.
Вы никак не хотите понять простую вещь. Доказывать надо не вину Камилы, а самой Камиле и ее окружению, что она невиновна - такая система в этих делах с допингом. Если вменяемых аргументов невиновности нет - спортсмен автоматом признается виновным и получает бан.
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Маргарита Михайловна
Статью раздёргивают на цитаты. Вот ещё одна "... Дело всё ещё стоит на месте. Прошлый год был отмечен приводящей в бешенство смесью колебаний и задержек со стороны единственной организации, ответственной за проведение расследования по делу Валиевой, РУСАДА, организации, деятельность которой была приостановлена в 2015–2018 годах за помощь российским спортсменам мошенничать с допингом."
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Соль.
МОК, да вы уже облажались, стольких людей без награждения оставили. Что уж сейчас.
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Соль.
Ответ Владислава Крюкова
А что, у Саши с Аней тесты пришли во время,чтоб их до командника допускать? Или их другая лаба проверяла?
Очень хороший вопрос) Откуда такая уверенность могла бы быть в тестах Ани и Саши? Или всё-таки могла быть?
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asusp527
Ответ Lukeria
Вам на радость
Вам скорее.
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asusp527
Ответ Тайга86
А почему вы пишите про Лизу в команднике, а не в личке? И я вам же отвечу: потому что Лизу в личке укатали бы под пьедестал, даже с трикселями. Никто не думал, что выйдет то, что вышло, но отправлены были те, кто железно бы его взял. А рассуждать о том, как оно там было бы, если бы...конечно можно, только смешно и грустно одновременно...
Ну и как , железно взяли?
Лиза была бы на пьедестале.
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Realist2022
Ответ Viks
Надеюсь, что золото останется у нас --- Никакого золота ни у кого НЕТ.
Надо смотреть правде в глаза. У РУСАДы сейчас репутация ниже плинтуса из-за 2-х пунктов:
1. Базу LIMS так и не передали ВАДе.
2. Антидопинговый закон не принят
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Тайга86
Ответ Юлия Заречнева
Это прямо таки карма. Именно Лиза, серебряная чемпионка мира, должна была ехать на ои. Уж кто, как не она, этого заслужила. И кто, как не Лиза, должна была выступить в короткой программе в команднике. И даже если не пустили Лизу, приняли решение пустить Камилу в командник, ее стоило снять после короткой. И пустить Аню или Сашу. Чтобы у всех был шанс взять золото, а не только у двух человек. Ряд ошибок федры - вот и результат
А почему вы пишите про Лизу в команднике, а не в личке? И я вам же отвечу: потому что Лизу в личке укатали бы под пьедестал, даже с трикселями. Никто не думал, что выйдет то, что вышло, но отправлены были те, кто железно бы его взял. А рассуждать о том, как оно там было бы, если бы...конечно можно, только смешно и грустно одновременно...
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Realist2022
Ответ АринкаВесна
Не над чем тут думать, у WADA есть информаторы на местах, так они и узнали какое вещество искать и офицеры WADA пришли на ЧР раньше чем их ждали. Все очень просто.
Взятие пробы инициировала РУСАДА. А РУСАДА, как мы сейчас видим, действует по командам ОКР и Минспорта.
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Лакс
Ответ Грибные песни
Все верно. Валиевой там не должно было быть по определению. Результаты ЧР для нее обнуляются и она бы не поехала на ОИ, пока не отсидела бы наказание за витаминки. Если бы наши чинуши и маман Камилы в январе озаботились результатами теста, который почему-то не пришел, то не было бы этого скандала и позора на весь мир. Вместо Ками в команднике бы выступили Саша с Аней. Сейчас были бы у наших ребят золотые медали, у американцев серебро. И не пришлось бы год всем ждать разбирательств, а турбопатриотам переводить стрелки на лаборатории и МОК.
не пришли результаты тесты с ЧР всех кандидатов на ОИ, включая Сашу и Аню.
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Realist2022
Ответ Lukeria
Позорище от ИСУ , Мок, не допустили бы Валиеву ,каталась бы другая и медаль была бы наша без вопросов, но нет нужна была провокация. Задержка проб целиком вина ВАДа
Задержка проб - вина РУСАДы и ОКР. РУСАДА - не пометили, а ОКР не проконтролировал. Так что накосячили - надо признавать и каяться, а не думать о том, как сохранить теплые кресла и плюшки кремлевские
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шампион
Ответ Оле-Лукойе
В этой блестящей теории есть пробел - тогда допинг должны были найти в Олимпийских пробах, ведь именно там нагрузка самая большая для Камилы была, а не в пробах с ЧР. Таблетки эти вообще не рецепторные, их выписывать не надо. Да и в 15 лет сердце уж явно здоровее, аргумент про возраст тут неуместен
Тренировки у Этери по 12 часов. В любом возрасте непросто. Но случай Липницкой показал, что 4 выступления это слишком много для малолетки. Вот и подстраховались.
Там до ОИ оставалось 3-4 месяца. Возможно, в тот раз не рассчитали со сроками вывода, ведь вроде это курсом принимают. Очевидно, что не в ЧР дело.
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Лакс
Ответ Тайга86
Вообще конечно поражает, как в такой серьезной ситуации, свои топят своих, причем даже не дождавшись результата. Это просто трэш. Не припомню где-то еще такое, в худшем случае нейтралитет, еще несколько отбитых, остальные - горой. И только у нас национальная забава - загнобить до чертиков и уснуть спокойно, с чувством выполненного долга.
для фанатов есть только ОДНА СВОЯ. Ненавидят сильнее ту, которая может или уже превзошла Свою.
Поэтому фанатички Алины невзлюбили Камилу потому, что она угрожала повторить достижение Алины с Золотым Шлемом. Если было бы допинговое нарушение в других видах, в этих ветках и помине не было бы фанатов уже закончившей Загитовой.
И поэтому они так радовались ковидным отменам.
Это не совсем национальная забава, это чистейший фанатизм, не имеющий отношения к болению за российских спортсменов. Хотя конечно есть влияние типично русского менталитета в плане отношения к соседям. И в данном случае проявляется ненавистью русских фанатов татарской девушки по отношению к её соседке по раздевалке и тоже татарке.
Такой вот вариант русской пословицы про соседскую корову.((
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Realist2022
Ответ Тайга86
Где написано, что кто-то его ел? Позорище - топить своих.
А бан от CAS на 2 года просто так получен был (ну тот, который в декабре 2022 по срокам закончился)?
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Мордовский Узор
Ответ АринкаВесна
В спорте те кто пойман на допинге считаются виновными ровно до того момента пока не доказано обратное. Правила такие.
Да нет таких правил, это популярное заблуждение. В спорте те, кто пойман на допинге, считаются невиновными ровно до того момента, пока суд не вынесет решение о виновности или невиновности. То, что многие ошибочно интерпретируют как презумпцию виновности и право безнаказанно гнобить спортсмена до решения - это просто особенность процедуры, которая предусматривает, что после выявления положительной пробы, спортсмен должен предъявить объяснение с доказательствами, почему его проба оказалась положительной. И дальше уже на основании этого объяснения судьи определяют, виновен ли спортсмен в чём-либо или нет.
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Realist2022
Ответ Оле-Лукойе
В этой блестящей теории есть пробел - тогда допинг должны были найти в Олимпийских пробах, ведь именно там нагрузка самая большая для Камилы была, а не в пробах с ЧР. Таблетки эти вообще не рецепторные, их выписывать не надо. Да и в 15 лет сердце уж явно здоровее, аргумент про возраст тут неуместен
Самую большую нагрузку фигуристка получила на тренировках, когда прыгала по 500 ультра-си и многократно прокатывала КП и ПП. А какая нагрузка на ОИ по сравнению с тренировками? Мелочь вообще. А всё, что вы говорите, - рассуждения отставших на 30 с лишним лет старцев, живущих ещё в те времена, когда ОИ в СССР проводились.
+4
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Мария Буравцева
Ответ Оле-Лукойе
В этой блестящей теории есть пробел - тогда допинг должны были найти в Олимпийских пробах, ведь именно там нагрузка самая большая для Камилы была, а не в пробах с ЧР. Таблетки эти вообще не рецепторные, их выписывать не надо. Да и в 15 лет сердце уж явно здоровее, аргумент про возраст тут неуместен
Вывели препарат, да и все, но он уже свое отработал.
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Юлия Заречнева
Это прямо таки карма. Именно Лиза, серебряная чемпионка мира, должна была ехать на ои. Уж кто, как не она, этого заслужила. И кто, как не Лиза, должна была выступить в короткой программе в команднике. И даже если не пустили Лизу, приняли решение пустить Камилу в командник, ее стоило снять после короткой. И пустить Аню или Сашу. Чтобы у всех был шанс взять золото, а не только у двух человек. Ряд ошибок федры - вот и результат
+10
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Оле-Лукойе
Ответ шампион
Вопить, что чудесную девачку травят, не нужно . Нужно подумать, почему Камила Валиева в 15 лет должна была выступить 4 раза на ОИ - дважды в команднике и в личном турнире. Тамблетка для сердца взялась именно из-за нагрузок. И Ками явно не сама себе ее выписала. Так что виноватых нужно искать в фидре и в ТШТ. Ни Мок, ни Вада не обязаны "входить в прложение" и разбираться, почему опять в нашей фигурке назначается "чудесная девочка", и почесу опытные Трусова и Щерби были "не теми".
В этой блестящей теории есть пробел - тогда допинг должны были найти в Олимпийских пробах, ведь именно там нагрузка самая большая для Камилы была, а не в пробах с ЧР.
Таблетки эти вообще не рецепторные, их выписывать не надо.
Да и в 15 лет сердце уж явно здоровее, аргумент про возраст тут неуместен
+6
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Lukeria
Ответ asusp527
...Подумал А.Г.Горшков и...умер...
Вам на радость
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imaxim
Ответ Vesna krasna
вот наивный))) во-первых, вина Камилы не доказана, и даже если будет доказана, то пока мы не научимся защищать своих спортсменов, так и будут гнобить - раз сами себя не уважаем. Не представляю амеров в таком иступлении относительно своего спортсмена, тем более уровня Камилы. Хотя, что говорить: Алину и то сожрали после победы, а миру это на руку, сидят и потешаются, как мы друга друга грызем. А во-вторых, в Пхенчхане подбросили нашим керлингистам, на момент уже бронзовым призерам, допинг и все, нет медали. Если хотят убрать, уберут по любому, без разницы, кто там выступает.
Вы женщина, поэтому не спрошу «а почему вы не на фронте», но с такой логикой, что все плохие и враги, одна Россиюшка безгрешная, в мировом обществе делать нечего
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Viks
Ответ Евгений Румкин
Сертификаты вручены, так что Сборная России Олимпийские Чемпионы в командном турнире!
Только завершение расследования дела позволит ISU объявить окончательные результаты командного турнира, а МОК принять решение о распределении медалей»
+2
-2
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