МОК: «Только завершение расследования дела Валиевой позволит нам принять решение о распределении медалей командного турнира Пекина-2022»
В Международном олимпийском комитете (МОК) ждут окончания антидопингового расследования в отношении Камилы Валиевой, чтобы распределить медали командного турнира фигуристов на Играх-2022.
В Пекине сборная России в составе с Валиевой выиграла золото командных соревнований, но награждение проведено не было из-за начавшегося антидопингового расследования. Положительную допинг-пробу Валиева сдала во время чемпионата России, который прошел в декабре 2021 года.
«Поскольку дело касается допинг‑теста, который был взят вне Олимпийских игр, но повлиял на результаты командных и индивидуальных соревнований, МОК надеется, что дело будет рассмотрено как можно быстрее.
Это в интересах всех вовлеченных сторон, особенно спортсменов, которые еще получили свои медали Пекина‑2022.
Только завершение расследования дела позволит ISU объявить окончательные результаты командного турнира, а МОК принять решение о распределении медалей», – заявили в организации.
РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?
Лиза была бы на пьедестале.
1. Базу LIMS так и не передали ВАДе.
2. Антидопинговый закон не принят
Там до ОИ оставалось 3-4 месяца. Возможно, в тот раз не рассчитали со сроками вывода, ведь вроде это курсом принимают. Очевидно, что не в ЧР дело.
Поэтому фанатички Алины невзлюбили Камилу потому, что она угрожала повторить достижение Алины с Золотым Шлемом. Если было бы допинговое нарушение в других видах, в этих ветках и помине не было бы фанатов уже закончившей Загитовой.
И поэтому они так радовались ковидным отменам.
Это не совсем национальная забава, это чистейший фанатизм, не имеющий отношения к болению за российских спортсменов. Хотя конечно есть влияние типично русского менталитета в плане отношения к соседям. И в данном случае проявляется ненавистью русских фанатов татарской девушки по отношению к её соседке по раздевалке и тоже татарке.
Такой вот вариант русской пословицы про соседскую корову.((
Таблетки эти вообще не рецепторные, их выписывать не надо.
Да и в 15 лет сердце уж явно здоровее, аргумент про возраст тут неуместен