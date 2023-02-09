МОК: «Только завершение расследования дела Валиевой позволит нам принять решение о распределении медалей командного турнира Пекина-2022»

В Международном олимпийском комитете ( ) ждут окончания антидопингового расследования в отношении Камилы Валиевой, чтобы распределить медали командного турнира фигуристов на Играх-2022.

В Пекине сборная России в составе с Валиевой выиграла золото командных соревнований, но награждение проведено не было из-за начавшегося антидопингового расследования. Положительную допинг-пробу Валиева сдала во время чемпионата России, который прошел в декабре 2021 года.

«Поскольку дело касается допинг‑теста, который был взят вне Олимпийских игр, но повлиял на результаты командных и индивидуальных соревнований, МОК надеется, что дело будет рассмотрено как можно быстрее.

Это в интересах всех вовлеченных сторон, особенно спортсменов, которые еще получили свои медали Пекина‑2022.

Только завершение расследования дела позволит объявить окончательные результаты командного турнира, а МОК принять решение о распределении медалей», – заявили в организации.

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?