ISU продолжит консультации по поводу допуска россиян на международные старты

Теги сборная России МОК ISU Фигурное катание

Международный союз конькобежцев (ISU) продолжит консультации по поводу допуска российских спортсменов.

«ISU внимательно следит за ситуацией в мире, а также за дискуссиями в рамках олимпийского движения.

ISU принял к сведению заявление Международного олимпийского комитета (МОК) по итогам заседания от 25 января 2023 года о том, что МОК продолжит двусторонние консультации с международными федерациями.

В ожидании таких консультаций с МОК, а также консультаций внутри ISU, организация будет придерживаться своей политики», – сообщили в ISU.

В эти дни в японской Сайтаме проходит совет ISU.

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10 комментариев

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Mary Ion
Мне кажется, для наших спортсменов след сезон будет очень определяющим. Если после нового года никаких сдвигов не будет, то многие закончат и начнут переходить в другие федерации. Следующая точка - ОИ 26 года. Если там тоже не будем выступать… останутся только реально влюбленные в ФК.
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Леди Брэкнелл
Бла-бла-бла. Никого никуда не допустят.
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Лакс
Полный 10тысячный зал, надеюсь, послужит весомым аргументом для возвращения.
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tim55555
Пока идёт агрессия на территорию сопредельного государства положительного решения даже бессмысленно ждать.
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Маргарита В Сафронова
Выглядят предельно глупо со своими запретами. Всӗ ещӗ пытаются управлять миром. Внушили себе, что им позволено всҿ и теперь бесятся от своего бессилия.
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Алена Иванова
Ну если бы уже допустили до летней Олимпиады то был бы шанс. А так очередная болтовня ни о чём.
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Mishar Plus
Если будут упираться лишнего, покажите им номер Загитовой с Мерилин Монро и скажите, что спорт и спортсмены в России вне политики.
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Oleandra
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блОК
Хочется надеятся на лучшее, но готовиться надо к худшему
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22somebody22
Пока не кончится СВО,никого никуда не пустят.
Или типа пустят,а по итогу,как с фехтованием всё будет.
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