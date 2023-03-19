ISU продолжит консультации по поводу допуска россиян на международные старты
Международный союз конькобежцев (ISU) продолжит консультации по поводу допуска российских спортсменов.
«ISU внимательно следит за ситуацией в мире, а также за дискуссиями в рамках олимпийского движения.
ISU принял к сведению заявление Международного олимпийского комитета (МОК) по итогам заседания от 25 января 2023 года о том, что МОК продолжит двусторонние консультации с международными федерациями.
В ожидании таких консультаций с МОК, а также консультаций внутри ISU, организация будет придерживаться своей политики», – сообщили в ISU.
В эти дни в японской Сайтаме проходит совет ISU.
Или типа пустят,а по итогу,как с фехтованием всё будет.