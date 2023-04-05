Камила Валиева снялась в фотосессии в красном платье с открытыми плечами
Появились новые кадры из фотосессии Камилы Валиевой для модного дома EDEM Couture
На фигуристке надето длинное красное платье с открытыми плечами.
Появились новые кадры из фотосессии Камилы Валиевой для модного дома EDEM Couture
На фигуристке надето длинное красное платье с открытыми плечами.
Ну вы смысл то хоть читали??
P. S. Я в шоке. Это что, нельзя имя Загитовой теперь тут произнести? Вы понимаете свой уровень фанатизма?.
Извините.
Давайте я тоже буду по всем веткам Валиевой бегать, и говорить всем - а ну ка тише, и имя Камилы чтобы с Триметазидином рядом даже не писали.
Вы именно так выглядите сейчас. Простите за резкость.
Здесь просто слишком дохрена АЗ-нутых.
Главное , что она в этом образе прекрасна.