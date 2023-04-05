Камила Валиева снялась в фотосессии в красном платье с открытыми плечами

Теги сборная России фото женское катание стиль Камила Валиева Фигурное катание

Появились новые кадры из фотосессии Камилы Валиевой для модного дома EDEM Couture

На фигуристке надето длинное красное платье с открытыми плечами.

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48 комментариев

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NataliaB.3003
Ответ Charliz
А как я вас оскорбила? Вы для чего то приплели вместе с собеседником Алины. Я спросила без этого любить не получается? Негативных определений вашей личности, выводов по ментальному здоровью не делала.
Послушайте, я не хочу с вами ругаться тут, и не только тут. Я никого не приплетала. Я просто ответила на вопрос, что "да,видела, но говорить об этом не хочу".
Ну вы смысл то хоть читали??
P. S. Я в шоке. Это что, нельзя имя Загитовой теперь тут произнести? Вы понимаете свой уровень фанатизма?.
Извините.
Давайте я тоже буду по всем веткам Валиевой бегать, и говорить всем - а ну ка тише, и имя Камилы чтобы с Триметазидином рядом даже не писали.
Вы именно так выглядите сейчас. Простите за резкость.
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Kaj
Казнить нельзя, помиловать!
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Ирэна Айларова
Нимфа!
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Charliz
Ответ NataliaB.3003
А вы? Меня? О чём был ваш комментарий, объясните тогда. Я не хотела вас оскорбить, я вобще это не люблю. Но вы первая начали. Возможно , мы не допоняли друг друга.
А как я вас оскорбила? Вы для чего то приплели вместе с собеседником Алины. Я спросила без этого любить не получается? Негативных определений вашей личности, выводов по ментальному здоровью не делала.
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Леди Брэкнелл
Волосы у неё конечно всем на зависть. Красивые фотки 👍
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NataliaB.3003
Ответ Charliz
Вы про кого? И почему она моя? И зачем вы меня оскорбляете?
А вы? Меня? О чём был ваш комментарий, объясните тогда. Я не хотела вас оскорбить, я вобще это не люблю. Но вы первая начали. Возможно , мы не допоняли друг друга.
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закрыт по беспределу
Ответ МИХАЛЫЧ
Плющенко проплатил ботов спортса , набежали минусовать.
Плющенко такой хернëй не страдает.
Здесь просто слишком дохрена АЗ-нутых.
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Charliz
Ответ NataliaB.3003
Вы кукукнутая? Я ничего не написала. Своей Ф.Фасхутдиновой адресуйте ваш комментарий.
Вы про кого? И почему она моя? И зачем вы меня оскорбляете?
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Нурсултан Хамзаев
как будто в период расцвета ренессансной культуры.))ей идет образ))
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МИХАЛЫЧ
Ответ NataliaB.3003
Я не думаю что это от Плющенко. Это другие люди, просто по "доброте" своей минусят. На ветках с Валиевой всегда так.
Да этот же автор с этими же ботами под текстом где Плющенко за рукоприкладство говорит , тоже чудит , комменты удаляет , приходится дублировать по несколько раз и минуса набрасывают за правду. Я уверен что это рука Яны
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Элла Бурс
Образы Камилы для фотосессий - всегда торжество вкуса и утонченности. Стала просто нереальной красавицей.
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NataliaB.3003
Ответ МИХАЛЫЧ
Да этот автор ручной , от Евгения ,, думал Валиеву начнут поливать , а тут одни восхищения , вот незадача
Я не думаю что это от Плющенко. Это другие люди, просто по "доброте" своей минусят. На ветках с Валиевой всегда так.
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МИХАЛЫЧ
Ответ NataliaB.3003
Завидунчики минусуют, как всегда.
Да этот автор ручной , от Евгения ,, думал Валиеву начнут поливать , а тут одни восхищения , вот незадача
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Верю-не верю
Падрэ, прости меня! Грешна я.
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NataliaB.3003
Ответ Charliz
Без костылей видимо любить не получается, не?)
Вы кукукнутая? Я ничего не написала. Своей Ф.Фасхутдиновой адресуйте ваш комментарий.
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Charliz
Ответ NataliaB.3003
А, видела. Ну, промолчу.
Без костылей видимо любить не получается, не?)
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МИХАЛЫЧ
Плющенко проплатил ботов спортса , набежали минусовать.
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Iuasamotu
Птица Феникс. Образ который очень подходит Камиле
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Пахра
Ответ Maturmalai
Мадонна!
Это была моя первая мысль
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NataliaB.3003
Ответ Lapo Elkann
Ну вы наверное фотосессии шлемоносицы не видели.
А, видела. Ну, промолчу.
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Lapo Elkann
Ответ NataliaB.3003
А скоморох - это про кого? Я не совсем поняла.
Ну вы наверное фотосессии шлемоносицы не видели.
+5
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Фира Фасхутдинова
Ответ Фира Фасхутдинова
Нимба над головой не хватает...
Чего минусуем то?! Святая Мария Магдалина же?!
+7
-7
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МИХАЛЫЧ
Огненное фото
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NataliaB.3003
Ответ Lapo Elkann
Ей, как юной девушке нравится образ принцессы , а не образ скомороха. Главное , что она в этом образе прекрасна.
А скоморох - это про кого? Я не совсем поняла.
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Lapo Elkann
Ответ NataliaB.3003
У Камилы фотосессии всегда взрослые, со смыслом, ни на кого непохожие. Каждое фото как короткая история девушки или женщины, в которую хочется заглянуть, как в книгу. Только ей это удаётся. И Модный Дом EDEM Couture ей в этом помогает. Прекрасный загадочный фотосет.
Ей, как юной девушке нравится образ принцессы , а не образ скомороха.
Главное , что она в этом образе прекрасна.
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