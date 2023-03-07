Валиева о том, какой образ хотела бы воплотить: «В основном я катаю лирические образы. Хотелось бы что-то новенькое по типу Уэнсдэй попробовать»
Камила Валиева рассказала, что хотела бы попробовать воплотить новый образ на льду.
– Какие из твоих костюмов/образов наиболее запомнились?
– Мне запомнился «Девочка на шаре» потому, что это был комбинезон с шортами. Для меня это было как-то странно, так как до этого я каталась только в платьях. И даже если были комбинезоны, то всегда были с юбкой. А здесь еще сам образ такой интересный. Все образы запоминающиеся, но этот один из интересных.
– Расскажи историю создания программы «Уэнсдэй», кто придумал идею номера и костюма.
– Попробовать этот танец на льду предложила тренерам я. Они согласились и мы поставили. Идея была такая, чтобы плюс-минус полностью повторить именно танец и костюм. Мы когда шили костюм, Этери Георгиевна (Тутберидзе) дала свои советы, что сделать, чтобы он выглядел лучше, чтобы и четкость линий была, и красота. В итоге мне понравилось что получилось.
– Какой образ или идею еще хотелось бы воплотить на льду?
– Хотелось бы попробовать много разных образов. В основном я катаю лирические образы. И хотелось бы что-то веселое или напротив очень строгое. Когда я прокатала Уэнсдэй, это был совсем не похожий на меня образ, довольно дерзкий, и всем очень понравилось. Поэтому хотелось бы что-то такое новенькое по типу Уэнсдэй попробовать, – сказала фигуристка.
Валиевой нужна не жалость, а восхищение. Капюшон делал ее жертвой, а номер-готика снова показал звездой
Вот это Валиева в готике! Появилась будто из гроба, на платье паутина, бросила лед в зрителей
Хотелось бы Камиле на следующий год из программ что-то топового и очень интересного, как её ставшая коронной показалка. Уэнсдей была просто пожар, даже покер-фейс - зачётный :D
И Глейх и Этери Георгиевна умеют вытаскивать все самое красивое и ценное , что есть у каждой ученицы. Так как Валиева очень светлая и яркая девушка, получаются всегда атмосферные программы.
так что жанр не имеет значения.
Но, тебе нужен Шедевр, в спортивной части, на века. Как ДК.
Я с нетерпением жду следующего года в произвольной программе современного танца. Надеюсь, короткая программа останется прежней, потому что она невероятно красивая, но пришло время для новой произвольной программы. Но эту произвольную программу с капюшоном мы запомним навсегда.