Валиева о том, какой образ хотела бы воплотить: «В основном я катаю лирические образы. Хотелось бы что-то новенькое по типу Уэнсдэй попробовать»

рассказала, что хотела бы попробовать воплотить новый образ на льду.

– Какие из твоих костюмов/образов наиболее запомнились?

– Мне запомнился «Девочка на шаре» потому, что это был комбинезон с шортами. Для меня это было как-то странно, так как до этого я каталась только в платьях. И даже если были комбинезоны, то всегда были с юбкой. А здесь еще сам образ такой интересный. Все образы запоминающиеся, но этот один из интересных.

– Расскажи историю создания программы «Уэнсдэй», кто придумал идею номера и костюма.

– Попробовать этот танец на льду предложила тренерам я. Они согласились и мы поставили. Идея была такая, чтобы плюс-минус полностью повторить именно танец и костюм. Мы когда шили костюм, Этери Георгиевна (Тутберидзе) дала свои советы, что сделать, чтобы он выглядел лучше, чтобы и четкость линий была, и красота. В итоге мне понравилось что получилось.

– Какой образ или идею еще хотелось бы воплотить на льду?

– Хотелось бы попробовать много разных образов. В основном я катаю лирические образы. И хотелось бы что-то веселое или напротив очень строгое. Когда я прокатала Уэнсдэй, это был совсем не похожий на меня образ, довольно дерзкий, и всем очень понравилось. Поэтому хотелось бы что-то такое новенькое по типу Уэнсдэй попробовать, – сказала фигуристка.

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