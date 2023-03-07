Валиева о том, какой образ хотела бы воплотить: «В основном я катаю лирические образы. Хотелось бы что-то новенькое по типу Уэнсдэй попробовать»

Теги сборная России женское катание стиль Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева рассказала, что хотела бы попробовать воплотить новый образ на льду.

– Какие из твоих костюмов/образов наиболее запомнились?

– Мне запомнился «Девочка на шаре» потому, что это был комбинезон с шортами. Для меня это было как-то странно, так как до этого я каталась только в платьях. И даже если были комбинезоны, то всегда были с юбкой. А здесь еще сам образ такой интересный. Все образы запоминающиеся, но этот один из интересных.

– Расскажи историю создания программы «Уэнсдэй», кто придумал идею номера и костюма.

– Попробовать этот танец на льду предложила тренерам я. Они согласились и мы поставили. Идея была такая, чтобы плюс-минус полностью повторить именно танец и костюм. Мы когда шили костюм, Этери Георгиевна (Тутберидзе) дала свои советы, что сделать, чтобы он выглядел лучше, чтобы и четкость линий была, и красота. В итоге мне понравилось что получилось.

– Какой образ или идею еще хотелось бы воплотить на льду?

– Хотелось бы попробовать много разных образов. В основном я катаю лирические образы. И хотелось бы что-то веселое или напротив очень строгое. Когда я прокатала Уэнсдэй, это был совсем не похожий на меня образ, довольно дерзкий, и всем очень понравилось. Поэтому хотелось бы что-то такое новенькое по типу Уэнсдэй попробовать, – сказала фигуристка.

Валиевой нужна не жалость, а восхищение. Капюшон делал ее жертвой, а номер-готика снова показал звездой

Вот это Валиева в готике! Появилась будто из гроба, на платье паутина, бросила лед в зрителей

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21 комментарий

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Sky Smoker
Ответ Lapo Elkann
На этом шоу рекорды по просмотрам побьют именно его программы.
Интересно, будет ли ставить что-то Авербух. У него тоже шедевры в программах бывают. Ах, мурашечный Белый Ворон...
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Lapo Elkann
Ответ Toba Door
Глейх все весь вышел, одни повторы, даже садкову можно спутать с Аней, только скольжение красивое выдаёт её
На этом шоу рекорды по просмотрам побьют именно его программы.
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Этери горячая
Ответ Lapo Elkann
у вас все ОК ?
Ты?
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Sky Smoker
Глейх опять на шоу программ ставит нудли? :D
Хотелось бы Камиле на следующий год из программ что-то топового и очень интересного, как её ставшая коронной показалка. Уэнсдей была просто пожар, даже покер-фейс - зачётный :D
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Lapo Elkann
Ответ natali5228
В лирику-то перестала попадать окончательно, да и раньше не отличалась. А так да, поставьте онажеребенку джаз, например-типа проги Элизабет на ЧМ 17. Я б глянула))
сперва своей поставь.
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Додик Аксель
Постановкой "Уэнсдэй" удивили и порадовали. Может к шоу-программе что-нибудь подготовят оригинальное и необычное. Удачи !
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Lapo Elkann
Ответ Этери горячая
Камила такая красивая в этом интервью. Первая фигуристка Этери, пережившая половое созревание.
у вас все ОК ?
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Lapo Elkann
Ответ Syndycate
Ждем на шоу программах чего-то бомбического, надеюсь Глейх не поставит очередную лирику
а что в лирике плохого, смотря какая лирика, если много акцентов и все это " по человечески " , как сказала Тутберидзе, то лучше Валиевой мало у кого получается.
И Глейх и Этери Георгиевна умеют вытаскивать все самое красивое и ценное , что есть у каждой ученицы. Так как Валиева очень светлая и яркая девушка, получаются всегда атмосферные программы.
так что жанр не имеет значения.
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плюшевая Ракета
Ответ oleg
Она еще не директор Хрустального? Просто спрашиваю.
Не надо завидовать...
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Магнетист*
Да, Среда для многих стала любимым днём недели.
Но, тебе нужен Шедевр, в спортивной части, на века. Как ДК.
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Toba Door
Ответ КакойТыНафигТанкист
Девочка уже даже не намекает, а прямым текстом говорит. Ау, Глейх!
Глейх все весь вышел, одни повторы, даже садкову можно спутать с Аней, только скольжение красивое выдаёт её
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Lapo Elkann
Ответ Маргарита Михайловна
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автопортрет нарисовали.
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Маргарита Михайловна
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natali5228
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Этери горячая
Ответ КакойТыНафигТанкист
Девочка уже даже не намекает, а прямым текстом говорит. Ау, Глейх!
Смелая, сильная, умная женщина. Она говорит Этери, что делать!
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Этери горячая
Ответ oleg
Она еще не директор Хрустального? Просто спрашиваю.
Среда была ее идеей. Может, ей стоит стать хореографом.
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Этери горячая
Камила такая красивая в этом интервью. Первая фигуристка Этери, пережившая половое созревание.
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S Olga
Да, Уэнсдэй это круто!
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oleg
Она еще не директор Хрустального? Просто спрашиваю.
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Этери горячая
«Девушка на шаре» — эталон фигурного катания. Но так же и многие другие, потому что все они также совершенны.

Я с нетерпением жду следующего года в произвольной программе современного танца. Надеюсь, короткая программа останется прежней, потому что она невероятно красивая, но пришло время для новой произвольной программы. Но эту произвольную программу с капюшоном мы запомним навсегда.
+5
-8
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Syndycate
Ждем на шоу программах чего-то бомбического, надеюсь Глейх не поставит очередную лирику
+3
-2
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КакойТыНафигТанкист
Девочка уже даже не намекает, а прямым текстом говорит. Ау, Глейх!
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