Плющенко о рукоприкладстве со стороны Лавренчук: «5 лет назад такой факт был. Как только я узнал, было большое разбирательство внутри школы»

Евгений Плющенко подтвердил факт рукоприкладства со стороны тренера Юлии Лавренчук

Ранее в соцсетях появилась информация о грубом обращении Лавренчук со своей дочерью, фигуристкой Эмили Честертон. На тот момент тренер работала в академии Плющенко.

«К сожалению, 5 лет назад такой факт был. Как только я узнал, было большое разбирательство внутри школы. Десятки родителей приходили с жалобами на Лавренчук.

Насколько мне известно, слово она не сдержала. Устроилась в другую школу с мужем, из которой, как мне известно, их тоже выгнали на днях», – сказал .

Сегодня стало известно об уходе Лавренчук и ее супруга Алексея Василевского из «Армии фигурного катания».

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