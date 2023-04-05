Плющенко о рукоприкладстве со стороны Лавренчук: «5 лет назад такой факт был. Как только я узнал, было большое разбирательство внутри школы»

Теги Евгений Плющенко сборная России Академия Плющенко Алексей Василевский Юлия Лавренчук Фигурное катание

Евгений Плющенко подтвердил факт рукоприкладства со стороны тренера Юлии Лавренчук

Ранее в соцсетях появилась информация о грубом обращении Лавренчук со своей дочерью, фигуристкой Эмили Честертон. На тот момент тренер работала в академии Плющенко.

«К сожалению, 5 лет назад такой факт был. Как только я узнал, было большое разбирательство внутри школы. Десятки родителей приходили с жалобами на Лавренчук.

Насколько мне известно, слово она не сдержала. Устроилась в другую школу с мужем, из которой, как мне известно, их тоже выгнали на днях», – сказал Плющенко.

Сегодня стало известно об уходе Лавренчук и ее супруга Алексея Василевского из «Армии фигурного катания».

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9 комментариев

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Оле-Лукойе
Ответ Voronok
Рудковские как обычно, не смогли пройти мимо такого хайпа. Слили этой Родиной видос, попиарились сами и отомстили Василевскому с которым у них были терки. Кстати Гнома там кто бил ремнем и запирал в темноте?)
Гном - это другое))
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Каролина!
Ответ Airelend
Вот пнуть упавшего наше все. Чтож ты 5 лет молчал то????
Упавшего?? Вообще-то информация об этом давно обсуждалась в фк-сообществе.
+2
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Katerina Sunny
Ответ Airelend
Вот пнуть упавшего наше все. Чтож ты 5 лет молчал то????
А полгода назад Плющенко говорил про предательство https://www.sports.ru/figure-skating/1112912181-evgenij-plyushhenko-schitayu-chto-vasilevskij-ushedshij-chetyre-goda-n.html
О чём тогда сожалел?
+5
0
+5
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Voronok
Рудковские как обычно, не смогли пройти мимо такого хайпа. Слили этой Родиной видос, попиарились сами и отомстили Василевскому с которым у них были терки. Кстати Гнома там кто бил ремнем и запирал в темноте?)
+4
0
+4
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тучка60
Ответ Акселек давай
Одна бьет детей, другой их лапает, какой ужас((
Она кнут, он пряник. Вот так и работали.
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Татьяна Попова
Ответ Airelend
Вот пнуть упавшего наше все. Чтож ты 5 лет молчал то????
В межсезонье столько всего от Яны узнаем. Только начала.
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Татьяна Попова
Здездный сезон у Плюща. То комиссия по этике, то рукоприкладство в академии и разбор полетов 🤑
+3
0
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Акселек давай
Одна бьет детей, другой их лапает, какой ужас((
+7
-2
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Airelend
Вот пнуть упавшего наше все. Чтож ты 5 лет молчал то????
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