Скобрев об академии Плющенко: «Никогда не видел рукоприкладства ни со стороны родителей, ни со стороны тренеров»

Тренер академии Евгения Плющенко высказался о рукоприкладстве в работе с детьми

Двукратный призер Олимпиады-2010 по конькобежному спорту Иван Скобрев, работающий тренером по физподготовке в академии , заявил о недопустимости рукоприкладства.

«Тренировочный процесс интенсивный, поэтому детские слезы случаются. Плюс конкуренция в Академии, бывают мини‑конфликтики, но рукоприкладства я никогда не видел ни со стороны родителей, ни со стороны тренеров.

Евгений Викторович – требовательный тренер, но он требовательно относится и к людям, которые работают в , так что о таком и речи быть не может. Рукоприкладство – недопустимо», – сказал Скобрев.

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