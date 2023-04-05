Скобрев об академии Плющенко: «Никогда не видел рукоприкладства ни со стороны родителей, ни со стороны тренеров»

Теги Евгений Плющенко сборная России Иван Скобрев Академия Плющенко Фигурное катание

Тренер академии Евгения Плющенко высказался о рукоприкладстве в работе с детьми

Двукратный призер Олимпиады-2010 по конькобежному спорту Иван Скобрев, работающий тренером по физподготовке в академии Плющенко, заявил о недопустимости рукоприкладства.

«Тренировочный процесс интенсивный, поэтому детские слезы случаются. Плюс конкуренция в Академии, бывают мини‑конфликтики, но рукоприкладства я никогда не видел ни со стороны родителей, ни со стороны тренеров.

Евгений Викторович – требовательный тренер, но он требовательно относится и к людям, которые работают в Академии, так что о таком и речи быть не может. Рукоприкладство – недопустимо», – сказал Скобрев.

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5 комментариев

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Самая цитируемая и вообще недура
Липницкая прям пусечка-пусечка со своими спортсменами, ага. Вообще не орёт ни разу, даже на соревнованиях. Ага
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Беглый*
А я видел, как Рудковский с злым взглядом чехлами на ребёнка замахивался (Титова вроде была). Бедная девочка от ужаса аж пошатнулась.
+2
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0
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Jessi
Ответ Vendetta4111323
Сравнить отца и тренера ок по вашему? Тутберидзе уже должна и за родителей отвечать?
Я не сравниваю, причём тут Тутберидзе? Я написала о существующем видео , о разных подходах в спорте и разной мотивации
+3
-2
+1
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Vendetta4111323
Ответ Jessi
Есть даже видео , где Лебедев орет , доводит до слез Мирославу, чтобы запрыгнула на мат, и тут противоположность-тренер ОФП Рем( вроде так зовут) спокойно говорит и обьясняет Парсеговой и она прыгает с первого раза.
Сравнить отца и тренера ок по вашему?
Тутберидзе уже должна и за родителей отвечать?
+4
-3
+1
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Jessi
Есть даже видео , где Лебедев орет , доводит до слез Мирославу, чтобы запрыгнула на мат, и тут противоположность-тренер ОФП Рем( вроде так зовут) спокойно говорит и обьясняет Парсеговой и она прыгает с первого раза.
+6
-5
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