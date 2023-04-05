Тренеры Василевский и Лавренчук ушли из «Армии фигурного катания»

Теги сборная России Федерация фигурного катания Москвы ТАСС Антон Абдурахманов Алексей Василевский Юлия Лавренчук Фигурное катание

Тренеры Алексей Василевский и его супруга Юлия Лавренчук ушли из «Армии фигурного катания»

Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) Антон Абдурахманов.

«Алексей Василевский и Юлия Лавренчук больше не работают в академии «Армия фигурного катания», – заявил Абдурахманов.

Также Абдурахманов сообщил, что их уход не связан с жестоким обращением с учениками, о чем ранее появилась информация в соцсетях.

 «Нет, эту информацию я подтвердить не могу – причина там иная.

Что же касается информации о жестоком обращении с детьми со стороны родителей и тренеров, о чем в последнее время появилось немало информации, то мы внимательно следим за происходящим и на ближайшем исполкоме вопрос будет поднят на уровне дисциплинарной комиссии ФФКМ», – сказал он. 

Ранее Василевский и Лавренчук работали в команде «Ангелы Плющенко», четыре года назад перешли в академию «Армия фигурного катания». 

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13 комментариев

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Лакс
А до этого работали в Европе и Ю.Корее еще до ОИ18. И про "шлейфы" ничего не было, в европах не утаилось бы.
Оказалось, закончился контракт и не стали продлевать.
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Додик Аксель
Пара гусь да гагара, за которыми тянется шлейф странного и жёсткого обращения по отношению к юным фигуристам.
+1
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Утренняя Аврора
Хорошо, что ушли. А то неприятно было видеть, как Василевский обнимал малышек, и руки свои распускал. Скатертью дорога.
+7
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Акселек давай
Правильно сделали, если их выперли.
+1
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Allbee
Ответ Loliloo
Не ушли, а их попросили. Плющенко их уволил после того, как он увидел по камерам, что они вытворяют со своей дочерью на льду
Я дико извиняюсь, а что там было?
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alexnew
Ответ Loliloo
В Лавренчук и Василевском есть что-то странное и маньяческое. Картинки мелькают сразу перед глазами, как Василевский трогал и целовал Любу (и первое время и Настю Зинину), как медленно и нехотя шла Лавренчук к Зининой после ее травмы на КПК, как жестоко она обращалась со своей маленькой дочкой
Куда он там их целовал?
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Pentrak
Ответ Jessi
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Избиения ещё не самое страшное.
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Pentrak
Ответ Блинчик
Да жесть вообще. Я про них на днях читал/смотрел в тг Родиной. Ленка пишет, что и Розанов любил детей бить.
Не только бить. Ручки странненько распускал.
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Jessi
Ответ Блинчик
Да жесть вообще. Я про них на днях читал/смотрел в тг Родиной. Ленка пишет, что и Розанов любил детей бить.
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Airelend
Лобызание учениц в кике до добра не довело. На самом деле токсичные персонажи, как не крути
+12
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Блинчик
Ответ Loliloo
В Лавренчук и Василевском есть что-то странное и маньяческое. Картинки мелькают сразу перед глазами, как Василевский трогал и целовал Любу (и первое время и Настю Зинину), как медленно и нехотя шла Лавренчук к Зининой после ее травмы на КПК, как жестоко она обращалась со своей маленькой дочкой
Да жесть вообще. Я про них на днях читал/смотрел в тг Родиной. Ленка пишет, что и Розанов любил детей бить.
+6
-4
+2
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Loliloo
Ответ Блинчик
Плющенко этим двоим как раз за насилие над детьми пинка дал.
В Лавренчук и Василевском есть что-то странное и маньяческое. Картинки мелькают сразу перед глазами, как Василевский трогал и целовал Любу (и первое время и Настю Зинину), как медленно и нехотя шла Лавренчук к Зининой после ее травмы на КПК, как жестоко она обращалась со своей маленькой дочкой
+19
-4
+15
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Loliloo
Не ушли, а их попросили. Плющенко их уволил после того, как он увидел по камерам, что они вытворяют со своей дочерью на льду
+23
-5
+18
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Блинчик
Плющенко этим двоим как раз за насилие над детьми пинка дал.
+22
-7
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