Тренеры Василевский и Лавренчук ушли из «Армии фигурного катания»

Тренеры Алексей Василевский и его супруга Юлия Лавренчук ушли из «Армии фигурного катания»

Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) Антон Абдурахманов.

«Алексей Василевский и Юлия Лавренчук больше не работают в академии «Армия фигурного катания», – заявил Абдурахманов.

Также Абдурахманов сообщил, что их уход не связан с жестоким обращением с учениками, о чем ранее появилась информация в соцсетях.

«Нет, эту информацию я подтвердить не могу – причина там иная.

Что же касается информации о жестоком обращении с детьми со стороны родителей и тренеров, о чем в последнее время появилось немало информации, то мы внимательно следим за происходящим и на ближайшем исполкоме вопрос будет поднят на уровне дисциплинарной комиссии ФФКМ», – сказал он.

Ранее Василевский и Лавренчук работали в команде «Ангелы Плющенко», четыре года назад перешли в академию «Армия фигурного катания».