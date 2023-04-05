Георгий Куница: «Дела у нас с Косторной хорошо, тренируемся, со следующего сезона планируем выходить»

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Фигурист Георгий Куница рассказал о планах пары с Аленой Косторной

Косторная и Куница встали в пару зимой этого года.

«Дела у нас хорошо, тренируемся, со следующего сезона планируем выходить. В июне поедем на сборы в Сочи с нашим тренером. В межсезонье выступать вряд ли будем, если только в шоу», – сказал Куница.

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17 комментариев

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Alealeale
Ответ Olga.t
Алёна определённо взрослеет, набирается терпения и постоянства в своих решениях. И это хорошо! В паре с Куницей они выглядят гармонично, быстро осваивают парные элементы, ребята настроены серьёзно... Очень хочется увидеть их в следующем сезоне!
Интересный вопрос. У них отношения сейчас, любовь и т.д., а что будет с её терпением и постоянством, если союз сойдёт на нет?
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Додик Аксель
Ответ Габриэла
Опыт интересный. Бесспорно. Выброс видела. А какие ещё элементы парного они осваивают? Не успеваю за всей информацией. Буду благодарна за ответ...
То, что они выкладывают : выброс, подкрутка, тодес. Была и поддержка. Они и на шоу кое-что демонстрируют, помимо тренировок.
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Габриэла
Ответ Додик Аксель
Успехи на тренировках видны. Элементы парного катания осваиваете и удачно исполняете. С нетерпением будем ждать вас на соревнованиях.
Опыт интересный. Бесспорно. Выброс видела. А какие ещё элементы парного они осваивают? Не успеваю за всей информацией. Буду благодарна за ответ...
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B.Jones
Ответ Sat397
Похвально. Если будут выступать и не будут их грибовать, тогда флаг в руки.
Не волнуйтесь, не перекормят. Не королева орков. Грузинка с черносвитой постараются.
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olvl
Ответ galik55
Бог в помощь, пара харизматичная, Аленка амбициозная барышня. Удачи, пусть все получится.
Очень бы этого хотелось. У нас и так на каждом соревновании битва, но ведь много хороших пар не бывает. Ждём, в общем.
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olvl
Боюсь сглазить, ттт, но, кажется, что всё серьёзно. Удачи нашей новой паре. Особенно, Алёне, ей посложнее.
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Девушка Безимени
дела у нас хорошо идут
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Olga.t
Алёна определённо взрослеет, набирается терпения и постоянства в своих решениях. И это хорошо!
В паре с Куницей они выглядят гармонично, быстро осваивают парные элементы, ребята настроены серьёзно...
Очень хочется увидеть их в следующем сезоне!
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Анастасия Платонова
Жду их дебюта, очень интригующе...
Интересно, если выйдут на соревнования, какое место займут в первом?🤔
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Lebedstory
Пока все видео с тренировок внушают оптимизм. Удачной подготовки ребятам к дебюту.
+6
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galik55
Бог в помощь, пара харизматичная, Аленка амбициозная барышня.
Удачи, пусть все получится.
+6
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EmperorNazer
Признаться, изначально абсолютно не верил в эту затею с парным катанием Алены (все мы знаем, насколько скоротечны обычно ее новые увлечения), но видя, с каким упорством и скоростью они с партнером разучивают элементы, невозможно не впечатлиться прогрессом ребят. Все еще скептически отношусь к их перспективам, но если они выйдут на этапы кубка России в следующем сезоне, это уже будет огромный успех.
+20
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ОлесяОлеська
Приятная пара. Очень хотим увидеть их программу, да и ждём очень. Видно что ребята с азартом тренируются и наслаждаются.
+6
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Sat397
Похвально. Если будут выступать и не будут их грибовать, тогда флаг в руки.
+5
-5
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Додик Аксель
Успехи на тренировках видны. Элементы парного катания осваиваете и удачно исполняете. С нетерпением будем ждать вас на соревнованиях.
+22
-2
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Katerina Sunny
Алёнке не потерять запал до июня.
+10
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tanya_1111
Отличная новость, будем ждать.
+12
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