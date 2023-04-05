Георгий Куница: «Дела у нас с Косторной хорошо, тренируемся, со следующего сезона планируем выходить»

Фигурист Георгий Куница рассказал о планах пары с Аленой Косторной

Косторная и Куница встали в пару зимой этого года.

«Дела у нас хорошо, тренируемся, со следующего сезона планируем выходить. В июне поедем на сборы в Сочи с нашим тренером. В межсезонье выступать вряд ли будем, если только в шоу», – сказал Куница.