Алена Косторная и Георгий Куница исполнили тройную подкрутку на тренировке
Алена Косторная и Георгий Куница исполнили на тренировке тройную подкрутку.
Косторная перешла в парное катание в январе этого года. В новой дисциплине она пока не участвовала в соревнованиях.
Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?
Поэтому мне и казалось, что восстановлением прыжков пока ещё просто не занимались, и это тоже ещё в списке задач.
Другие сами решат что им делать и когда.
Раз - и уделать всех
Ещё раз убеждаюсь в безграничном таланте Алёны. Поцелованная Богом в макушку. В этой девочке, по моему мнению, воплотилось настоящее фигурное катание. Как хочется увидеть её снова в прекрасной форме на соревнованиях!