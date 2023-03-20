Алена Косторная и Георгий Куница исполнили тройную подкрутку на тренировке

и исполнили на тренировке тройную подкрутку.

Косторная перешла в парное катание в январе этого года. В новой дисциплине она пока не участвовала в соревнованиях.

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?