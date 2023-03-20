Алена Косторная и Георгий Куница исполнили тройную подкрутку на тренировке

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная и Георгий Куница исполнили на тренировке тройную подкрутку. 

Косторная перешла в парное катание в январе этого года. В новой дисциплине она пока не участвовала в соревнованиях.

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?

39 комментариев

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Любитель_ФК
Ответ Мария Тихонова
Разве четверные разучивают на полу? Там же скорость нужна.
Еще как разучивают, ученик Давыдова Лев Лазарев даже пятерной пытался исполнить на полу. Все прыжки в ФК разучивают на полу.
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Анастасия Луговицкая
Ответ Беглый*
Скоро Косторка отправит всех в нокаут в парном катании, если случайно не начнёт заниматься вышивкой или рисованием
Дай Бог.
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Екатерина Ивановская
Ну а что, из Валентины Маркеи получилась очень неплохая парница :)
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Мария Тихонова
Ответ First Second
Сальхов был осенью, на одном из шоу точно, тулуп самый простой прыжок, его исполнить проблем не будет. Так она в шоу практически не прыгала, но времени еще много до следующего сезона, восстановить прыжки намного легче, чем учить их. А сейчас явно заняты более сложными новыми парными элементами.
Да, логика конечно понятна! Тем более что были травмы, с которыми прыжки тренировать опасно. И парные элементы требовали большей работы, даже параллельное скольжение, шаги.

Поэтому мне и казалось, что восстановлением прыжков пока ещё просто не занимались, и это тоже ещё в списке задач.
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Анастасия Платонова
Ответ Этери горячая
Делать это каждый вечер полезно для здоровья и фитнеса!
А что вам мешает?
Другие сами решат что им делать и когда.
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Шесть неизвестных
Ответ NataliaB.3003
👏👏👏 Зная теперь, какое было судейство на шоу-турнире, жаль, что там не было Алёны и Гоши. Можно было что-нибудь подготовить по-быстрому, не слишком перегруженное смыслом... Это было бы не зря. Зато посмотрели бы на них в паре.
Так вроде можно было заявляться только в составе тех пар, которые уже участвовали в соревнованиях. А так-то, конечно, да, было бы очень интересно...
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Анастасия Платонова
Ответ Беглый*
Скоро Косторка отправит всех в нокаут в парном катании, если случайно не начнёт заниматься вышивкой или рисованием
Было бы неплохо.
Раз - и уделать всех
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Этери горячая
Ответ Анастасия Платонова
Не ваше это дело. Вам то что?
Делать это каждый вечер полезно для здоровья и фитнеса!
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Анастасия Платонова
Ответ Александр Шульгин
На полу не считается
Всё считается
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Анастасия Платонова
Ответ Этери горячая
Они практикуют это в спальне каждую ночь. Отличная работа.
Не ваше это дело. Вам то что?
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Анастасия Платонова
Ай да молодцы! Умнички! Так держать!
Ещё раз убеждаюсь в безграничном таланте Алёны. Поцелованная Богом в макушку. В этой девочке, по моему мнению, воплотилось настоящее фигурное катание. Как хочется увидеть её снова в прекрасной форме на соревнованиях!
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Девушка Безимени
на полу
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Залина Малина
Это тройная подрутка? А что тогда у Тарасовой/Морозова? А если серьезно, рано обрадовались, пока рано о перспективах говорить. Но хочется, чтобы получилось, на льду очень красивы они. Кстати, надеюсь, у них не будет приоритета по сравнению с более титулованными парами в шоу.
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First Second
Ответ Мария Тихонова
Сальхов и тулуп на шоу были? Я просто только один тройной у неё после операции помню, на бременских и дракуле недавно после Кубы ещё двойные были.
Сальхов был осенью, на одном из шоу точно, тулуп самый простой прыжок, его исполнить проблем не будет. Так она в шоу практически не прыгала, но времени еще много до следующего сезона, восстановить прыжки намного легче, чем учить их. А сейчас явно заняты более сложными новыми парными элементами.
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Залина Малина
Ответ Беглый*
Скоро Косторка отправит всех в нокаут в парном катании, если случайно не начнёт заниматься вышивкой или рисованием
🤣
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Этери горячая
Они практикуют это в спальне каждую ночь. Отличная работа.
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First Second
Ответ Ireni
В следующем сезоне смогут выступить?
Будем надеяться :)
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Мария Тихонова
Ответ Любитель_ФК
Я думал они на льду исполнили? Это все равно что заявить, я исполнила четверной прыжок, только на полу и считайте меня теперь квадисткой.
Разве четверные разучивают на полу? Там же скорость нужна.
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Ireni
В следующем сезоне смогут выступить?
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Мария Тихонова
Ответ First Second
Сальхов, тулуп есть, надо над старшими работать, как минимум флип
Сальхов и тулуп на шоу были? Я просто только один тройной у неё после операции помню, на бременских и дракуле недавно после Кубы ещё двойные были.
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Elena Savanuk
Алена - молодец ! Ждем подкрут, исполненный на льду !
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First Second
Ответ Мария Тихонова
Ещё прыжки восстановить надо, кажется за это пока ещё не брались.
Сальхов, тулуп есть, надо над старшими работать, как минимум флип
+3
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+3
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Любитель_ФК
Я думал они на льду исполнили? Это все равно что заявить, я исполнила четверной прыжок, только на полу и считайте меня теперь квадисткой.
+3
-5
-2
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Мария Тихонова
Ответ Irina037
Выброс и подкрутку на льду и можно соревноваться
Ещё прыжки восстановить надо, кажется за это пока ещё не брались.
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Александр Шульгин
Ответ Беглый*
Скоро Косторка отправит всех в нокаут в парном катании, если случайно не начнёт заниматься вышивкой или рисованием
Ее не хватит работт все время. Это надо минимум 2 года работать без результата она не выдержит точно.
+3
-1
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