Бетина Попова: «Косторная очень даже уверенно усваивает парные элементы. Работает с тройной подкруткой, тройными выбросами»

Теги сборная России пары Бетина Попова Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Бетина Попова рассказала о прогрессе Алены Косторной в парном катании.

Косторная встала в пару с Георгием Куницей.

– Косторная очень даже уверенно усваивает парные элементы. Работает с тройной подкруткой, тройными выбросами. Они у нее получаются, тройные элементы у нее на месте. Так что очень даже хорошо и уверенно работаем. Уже какие‑то наметки на транзишены, связки делаем.

– Страх поддержек присутствует?

– Нет, на самом деле удивительно, но у нее даже близко этого нет. Относится ко всему этому совершенно бесстрашно, – сказала тренер и хореограф.

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9 комментариев

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Olga.t
Очень надеюсь, что у Алёны всё получится в парном катании, не должно наше ФК терять такую красоту!
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Ayla
Алена все может, но мало чего хочет
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tanya_1111
Как же я буду счастлива если Алена пойдет соревноваться.
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galik55
Молодец Аленка, главное не форсировать, аккуратно восстанавливаться. Удачи и с нетерпением ждем, забыла, по меньше акробатики, а то очень хочется увидеть ПХ
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alexnew
Ну, это понятно, что она все это может быстро разучить.
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umma
Как же хочется видеть Алёну снова на соревнованиях !! Искренне желаю ей успехов в парном катании ,я думаю если будут много работать то и результаты будут !
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Беглый*
Пусть работает. Попова, не мешай ей, ты какая-то нефартовая
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Veronika spuria
Всё прыжки восстановлены, каскады3- 3 тоже. Главное не спешить, полностью реабилитироваться, до осени время есть.
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Katerina Sunny
То, что Алёнка бесстрашная, я поняла, когда она поддержку на полу с Алиевым делала.
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