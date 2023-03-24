Бетина Попова: «Косторная очень даже уверенно усваивает парные элементы. Работает с тройной подкруткой, тройными выбросами»

рассказала о прогрессе в парном катании.

Косторная встала в пару с Георгием Куницей.

– Косторная очень даже уверенно усваивает парные элементы. Работает с тройной подкруткой, тройными выбросами. Они у нее получаются, тройные элементы у нее на месте. Так что очень даже хорошо и уверенно работаем. Уже какие‑то наметки на транзишены, связки делаем.

– Страх поддержек присутствует?

– Нет, на самом деле удивительно, но у нее даже близко этого нет. Относится ко всему этому совершенно бесстрашно, – сказала тренер и хореограф.