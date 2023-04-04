«Двое из ларца». Косторная и Куница исполнили на тренировке выброс тройной риттбергер

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная и Георгий Куница исполнили выброс тройной риттбергер на тренировке

Чемпионка Европы в женском одиночном катании перешла в пары в январе этого года, ее партнером стал Куница. 

«Двое из ларца 🤣🤣 Скрытая реклама «Форварда», – написала Косторная.

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?

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6 комментариев

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Anna Morgan
хватит дурью мается. возвращайся в одиночку
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Додик Аксель
Подобные успехи в освоении элементов парного катания радуют и вдохновляют. Удачи Алёне и Георгию, продолжайте тренироваться и готовиться к новому сезону.
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Mira Val
Браво! После грустной новости о Даше и Денисе подняли настроение)
+5
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Тайга86
Молодчины. А Алёнку-то затянуло конкретно) Хороший темп взяли на перспективу. Если так пойдет и дальше, думаю всё увидим раньше, чем ожидалось еще недавно.
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olvl
Алёна быстро учится, молодец. Но я всё равно пока не представляю её в парном. Хотелось бы продолжения в одиночке, но если выбирать пары или ничего, то пары). Удачи Алёне.
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Katerina Sunny
Алёнка явно воодушевлена и с удовольствием разучивает новое для себя. Молодцы!
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