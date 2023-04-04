«Двое из ларца». Косторная и Куница исполнили на тренировке выброс тройной риттбергер

Алена Косторная и Георгий Куница исполнили выброс тройной риттбергер на тренировке

Чемпионка Европы в женском одиночном катании перешла в пары в январе этого года, ее партнером стал Куница.

«Двое из ларца 🤣🤣 Скрытая реклама «Форварда», – написала Косторная.

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?

Уход Косторной в пары – это пенсия. Что сгубило самую талантливую фигуристку поколения?