Иван Скобрев: «Тарасова высказывает свое мнение в качестве комментатора. Мало кто у нас в стране разбирается в фигурном катании так, как она»
Иван Скобрев заявил, что мало кто в России разбирается в фигурном катании так, как Татьяна Тарасова.
Вчера Тарасова сообщила, что Первый канал отстранил ее от работы комментатором из-за поддержки высказываний Евгения Плющенко о судействе.
«Татьяна Анатольевна высказывает свое мнение как специалист и в качестве комментатора.
У Первого, возможно, есть какие‑то свои критерии к комментаторам. Но, как мне кажется, комментатор для того и нужен, чтобы рассказывать о происходящем.
Тем более мы все прекрасно понимаем, что мало кто у нас в стране разбирается в фигурном катании так, как Татьяна Анатольевна», – сказал чемпион мира по конькобежному спорту, тренер академии «Ангелы Плющенко».
Первый канал отстранил Тарасову? Она поддержала Плющенко в атаке на судей
С Тарасовой ситуация сложнее, конечно. Ее вклад таков, что позволяет рассматривать наше ФК как ее (не только ее, но в том числе) наследие. И человек мог бы в своем преклонном возрасте озаботиться общими интересами, защитой и развитием этого своего наследия. Но нет, гордыня и сила привычки заставляют ненавидеть и строить козни (а в этом она мастер) против отдельных тренеров и спортсменов, разрушая свое наследие.
И если у Плю в теории есть шанс поменять "философию", то ТАТ все эти возможности, очевидно, отвергла. Гнать на пенсию, а то загубит свое же детище.
У ТАТ такое влияние в ФК, что ей необязательно устраивать скандал на весь мир, чтобы добиться своего. Выглядит все это прям не очень.
Отдельным лицемерием выглядит то, как полощут женскую одиночку, хотя все главные скандалы были как раз в танцах
ну ты из ледпера
от тебя ничего другого кроме лести в адрес тат
Поэтому здесь "война мнений". А есть ли тот, кто
"над схваткой" и знает единственное правильное решение? Я думаю, такого человека нет в природе)
Разбирается конечно, только возраст берет свое, проблемы с вниманием и памятью очевидные, человек живёт чувствами и порой забывает включить разум. Ей простительно как пожилому человеку, а тем, кто этим пользуется -- позорище.
а ТАТ не имеет ни техники под рукой, ни ассистентов, ни судейского экрана - она не несёт ответственность за то, что говорит.
вместе с тем, она подрывает вообще работу всего института судейства. т.к. теперь любую оценку можно обозвать неправильной, а любого судью - вором (это её слова), ссылаясь на её речи.
именно поэтому сейчас идёт суд над СМИ в США, которые распространяли дезу про фальсификацию выборов - потому что теперь можно любые выборы поставить под сомнение.
а ТАТ никто не трогает, её просто тупо не пускают к микрофону, потому что она несёт пургу, которую уже все разобрали.
В своё время Плющенко был ярким фигуристом, со многими титулами. Сейчас решил стать тренером, прекрасное решение.
Другой вопрос, что от "Плющенко" в нём осталось процентов 10-15, остальное "Рудковская". Но это его выбор, поэтому и получает столько негатива, иногда излишнего.
Тарасова в ФК " собаку съела" и в вопросах чисто спортивных, и в разжигании интриг. Как у любого человека в ней намешано столько всего, что её бросает из одной крайности в другую.
Плюс возраст, плюс нездоровье.
Остальные, что подумают, все стараются прыгать высоко, чётко, и за счёт Качества выигрывать.
Но с Первого канала её выперли из-за того, что она говорить уже почти не может. Значит время пришло, дать дорогу молодым.
Командные не зачёт, там ЧОИ считаются даже те кто кто с бронзой, на спинах других взлетели.
МО =?
В ЖО =3 Сотникова, Алина Загитова, Щербакова.