Иван Скобрев: «Тарасова высказывает свое мнение в качестве комментатора. Мало кто у нас в стране разбирается в фигурном катании так, как она»

Иван Скобрев заявил, что мало кто в России разбирается в фигурном катании так, как .

Вчера Тарасова сообщила, что Первый канал отстранил ее от работы комментатором из-за поддержки высказываний о судействе.

«Татьяна Анатольевна высказывает свое мнение как специалист и в качестве комментатора.

У Первого, возможно, есть какие‑то свои критерии к комментаторам. Но, как мне кажется, комментатор для того и нужен, чтобы рассказывать о происходящем.

Тем более мы все прекрасно понимаем, что мало кто у нас в стране разбирается в фигурном катании так, как Татьяна Анатольевна», – сказал чемпион мира по конькобежному спорту, тренер академии «Ангелы Плющенко».

Первый канал отстранил Тарасову? Она поддержала Плющенко в атаке на судей