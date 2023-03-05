Иван Скобрев: «Тарасова высказывает свое мнение в качестве комментатора. Мало кто у нас в стране разбирается в фигурном катании так, как она»

Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко Первый канал Иван Скобрев Академия Плющенко Фигурное катание

Иван Скобрев заявил, что мало кто в России разбирается в фигурном катании так, как Татьяна Тарасова.

Вчера Тарасова сообщила, что Первый канал отстранил ее от работы комментатором из-за поддержки высказываний Евгения Плющенко о судействе.

«Татьяна Анатольевна высказывает свое мнение как специалист и в качестве комментатора.

У Первого, возможно, есть какие‑то свои критерии к комментаторам. Но, как мне кажется, комментатор для того и нужен, чтобы рассказывать о происходящем.

Тем более мы все прекрасно понимаем, что мало кто у нас в стране разбирается в фигурном катании так, как Татьяна Анатольевна», – сказал чемпион мира по конькобежному спорту, тренер академии «Ангелы Плющенко». 

Первый канал отстранил Тарасову? Она поддержала Плющенко в атаке на судей

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43%
Первый канал

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33 комментария

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Katya Nechaeva
Ответ StanislavaKhalina
Нет, ну кто бы мог подумать, что Ваня после спортивной карьеры займёт такую странную… кхм… роль как хвалитель при Плющенко. И грустно, и забавно.
Осень кусать хочеца!!!!! тоже надо понимать
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Kaj
Ответ AAPolyansky
дно - это плющенские методы работы, Тарасова теперь на этом дне
Известные) методики для повышения выносливости использует другой штаб. А Иван на своём месте в правильном штабе с правильными методами работы.
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Евгения Гринева
Ответ Mary Ion
Вот все говорят, что наши танцоры от отсутствия международных стартов с ума сходят. А по-моему, больше всего с ума сходят тренеры, типа Плющенко, и околофигурные деятели, типа ТАТ. У ТАТ такое влияние в ФК, что ей необязательно устраивать скандал на весь мир, чтобы добиться своего. Выглядит все это прям не очень. Отдельным лицемерием выглядит то, как полощут женскую одиночку, хотя все главные скандалы были как раз в танцах
Да и у мужчин есть, что обсудить, только там тренеры не поднимают скандалы, поэтому все тихо
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codetalker
Ответ Olga.t
Мне не хочется занимать чью-то сторону в этом конфликте, и кмк, он того не стОит. В своё время Плющенко был ярким фигуристом, со многими титулами. Сейчас решил стать тренером, прекрасное решение. Другой вопрос, что от "Плющенко" в нём осталось процентов 10-15, остальное "Рудковская". Но это его выбор, поэтому и получает столько негатива, иногда излишнего. Тарасова в ФК " собаку съела" и в вопросах чисто спортивных, и в разжигании интриг. Как у любого человека в ней намешано столько всего, что её бросает из одной крайности в другую. Плюс возраст, плюс нездоровье.
Послушайте, было бы замечательно (правда, без всякого сарказма), если бы Плющенко стал тренером. Хороших тренеров действительно не хватает. Да он был классным спортсменом, ему есть чем поделиться! Ключевой момент, для этого надо РАБОТАТЬ. А сейчас все отчетливее видно, что они с Янкой пришли выбить себе место у кормушки-гос бюджета.
С Тарасовой ситуация сложнее, конечно. Ее вклад таков, что позволяет рассматривать наше ФК как ее (не только ее, но в том числе) наследие. И человек мог бы в своем преклонном возрасте озаботиться общими интересами, защитой и развитием этого своего наследия. Но нет, гордыня и сила привычки заставляют ненавидеть и строить козни (а в этом она мастер) против отдельных тренеров и спортсменов, разрушая свое наследие.
И если у Плю в теории есть шанс поменять "философию", то ТАТ все эти возможности, очевидно, отвергла. Гнать на пенсию, а то загубит свое же детище.
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Назар Игорь
Ответ Olga.t
Безотносительно этой ситуации, каждый человек высказывает СВОЁ мнение, и считает его правильным. Поэтому здесь "война мнений". А есть ли тот, кто "над схваткой" и знает единственное правильное решение? Я думаю, такого человека нет в природе)
Безусловно Вы правы, но одно дело вести полемику уважая мнение оппонента, другое дело выступать с позиции силы, а Тарасова придерживается именно второго варианта, к сожалению.
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Mary Ion
Вот все говорят, что наши танцоры от отсутствия международных стартов с ума сходят. А по-моему, больше всего с ума сходят тренеры, типа Плющенко, и околофигурные деятели, типа ТАТ.
У ТАТ такое влияние в ФК, что ей необязательно устраивать скандал на весь мир, чтобы добиться своего. Выглядит все это прям не очень.
Отдельным лицемерием выглядит то, как полощут женскую одиночку, хотя все главные скандалы были как раз в танцах
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Toba Door
Когда на оп говорила что у Алины глаза не горят, а у жени улучшилось скольжение, через год Алина обе программы выкатала идеально, а Женя три раза упала, то тат просто промолчала, если похвалить Алину, надо было Великую женю опустить
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Девушка Безимени
ваня
ну ты из ледпера
от тебя ничего другого кроме лести в адрес тат
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StanislavaKhalina
Нет, ну кто бы мог подумать, что Ваня после спортивной карьеры займёт такую странную… кхм… роль как хвалитель при Плющенко. И грустно, и забавно.
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Olga.t
Ответ Назар Игорь
Никто не может запретить высказывание своего мнения, но Тарасова своë мнение навязывает, считая его единственно правильным. Это неприемлемо.
Безотносительно этой ситуации, каждый человек высказывает СВОЁ мнение, и считает его правильным.
Поэтому здесь "война мнений". А есть ли тот, кто
"над схваткой" и знает единственное правильное решение? Я думаю, такого человека нет в природе)
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Toba Door
Тарасовой если выгодно, то она будет говорить все что угодно
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Евгения Гринева
Ответ Зоя Кудряшова
Поддержала Плющенко, вот и все. Ведь не секрет, что на 1 спортом руководит подруга Тутберидзе. Поэтому мы никого на экране ,кроме Этери и ее девочек не видим. Вчера Во время соревнований нам несколько раз ставили рекламу шоу Тутберидзе и призывали посетить. Видно не очень много желающих. На 1 канале показывают шоу Навки, Авербуха, Тутберидзе и никогда не показывают шоу Плющенко. А оно стоит показа. Вот такой у нас независимый 1 канал.
Что же вы на экране следите то только за девочками Тутберидзе, аж остальных не видите)
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Tanzoli*
Ну да, не так давно говорила, что никто в мире у девочек тройной аксель в кп не делает...
Разбирается конечно, только возраст берет свое, проблемы с вниманием и памятью очевидные, человек живёт чувствами и порой забывает включить разум. Ей простительно как пожилому человеку, а тем, кто этим пользуется -- позорище.
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AAPolyansky
Ответ Екатерина Ивановская
А я считаю, что ТАТ намного приятнее слушать, чем Транькова и Ягудина. Да, она часто бывает предвзята, но когда нужно конечно похвалит, когда нужно назовет "дно" "дном".
дно - это плющенские методы работы, Тарасова теперь на этом дне
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StanislavaKhalina
Ответ Elenavasilevna
Скобрев с Железняковым одинаковые должности в своих ТШ занимают? )))
Нет, Железняков, в отличие от Скобрева, ещё и работает :))
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Elenavasilevna
Скобрев с Железняковым одинаковые должности в своих ТШ занимают? )))
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AAPolyansky
комментатор - для того, чтобы рассказывать о происходящем а не о том, чего нет
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Фатима Кочкарова
Что не говорите, Этери неблагодарная. ТАТ на кресле, 130 кг, полетела на край света устраивать судьбу дочери великого тренера, а та с подружкой выкинули ее из первого канала
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Спорт_в_массы
она не техконтроллер. вот Тутберидзе, насколько я помню, сдавала экзамен на техспециалиста или судью, и то она никогда не обсуждает оценки.
а ТАТ не имеет ни техники под рукой, ни ассистентов, ни судейского экрана - она не несёт ответственность за то, что говорит.
вместе с тем, она подрывает вообще работу всего института судейства. т.к. теперь любую оценку можно обозвать неправильной, а любого судью - вором (это её слова), ссылаясь на её речи.
именно поэтому сейчас идёт суд над СМИ в США, которые распространяли дезу про фальсификацию выборов - потому что теперь можно любые выборы поставить под сомнение.
а ТАТ никто не трогает, её просто тупо не пускают к микрофону, потому что она несёт пургу, которую уже все разобрали.
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Olga.t
Ответ codetalker
Вы меня извините, конечно, но о каком профессионализме можно говорить, если человек, сидя у катка, не видит приземления на ход вперед, считает, что: "там все докручено". ТАТ сама себя загнала в угол. Либо она уже не в состоянии видеть такие очевидные вещи, либо все она знает прекрасно, но как обычно, интригует. В любом случае, борца за правду не выходит. Надеялась проскочить на бывших заслугах (которые очевидны и неоспоримы), но, похоже, не вышло. Народ, который не вчера включил фигурку, все прекрасно видел и помнит, что ТАТ один из главных интриганов нашего ФК, Пифия шубной мафии.
Мне не хочется занимать чью-то сторону в этом конфликте, и кмк, он того не стОит.

В своё время Плющенко был ярким фигуристом, со многими титулами. Сейчас решил стать тренером, прекрасное решение.
Другой вопрос, что от "Плющенко" в нём осталось процентов 10-15, остальное "Рудковская". Но это его выбор, поэтому и получает столько негатива, иногда излишнего.

Тарасова в ФК " собаку съела" и в вопросах чисто спортивных, и в разжигании интриг. Как у любого человека в ней намешано столько всего, что её бросает из одной крайности в другую.
Плюс возраст, плюс нездоровье.
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Роман Волков
Я не сомневаюсь в её профессионализме, но делать вид, что Недокрутов Не было только потому, что девчонка исполнила несколько Ультра-си это, мягко говоря, не правильно!
Остальные, что подумают, все стараются прыгать высоко, чётко, и за счёт Качества выигрывать.
Но с Первого канала её выперли из-за того, что она говорить уже почти не может. Значит время пришло, дать дорогу молодым.
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Назар Игорь
Никто не может запретить высказывание своего мнения, но Тарасова своë мнение навязывает, считая его единственно правильным. Это неприемлемо.
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-2
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Зоя Кудряшова
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Rush
Ответ Manukello
да госпади. уже и олимпийских чемпионов столько, что подземную парковку 6-ти этажную их мерседесами можно забить, и тренеров к которым ломятся иностранцы полно. и чиновников и депутатов столько, что 5 поездов метро забить ими можно, что сельдей в бочке. но нет, одну бабку надо вовсю тянуть. ну есть мозги, нет?
Чои истинные, настоящие только в индивидуальных соревнования.
Командные не зачёт, там ЧОИ считаются даже те кто кто с бронзой, на спинах других взлетели.
МО =?
В ЖО =3 Сотникова, Алина Загитова, Щербакова.
+1
-1
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Tania09**
Ответ TheWitcher
Ну, всё, сегодня работники АП и приближённые затмят своими комментариями вчерашних слов ТАТ второй день ФГПР 🧐 Первый пошёл 😏
У Плюща же мораторий)
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