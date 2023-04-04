Сергей Доброскоков: «Павлюченко и Ходыкин хотели бросить спорт еще до Олимпиады. Уговорил их как мог»

Экс-тренер Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина Сергей Доброскоков высказался о распаде пары

Под руководством Доброскокова Павлюченко и Ходыкин тренировались с 2016 года. В июле 2022 года пара перешла к Сергею Рослякову.

Сегодня стало известно, что фигуристы больше не будут кататься вместе.

«Они еще до Олимпийских игр хотели бросить [спорт], уговорил их как мог. Все, что мог, я передал. Каждый выбирает свою дорогу – ребята перешли к Рослякову», – сказал Доброскоков.