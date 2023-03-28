Илья Авербух: «Сознательно не смотрел чемпионат мира. Объявил ему бойкот»

Теги Илья Авербух чемпионат мира по фигурному катанию сборная России ТАСС Фигурное катание

Илья Авербух объяснил, почему не смотрел чемпион мира по фигурному катанию. 

«Сознательно не смотрел. Объявил ему бойкот. Понимаю, что им до меня нет дела, но и мне все равно, что они делают там.

Чемпионат мира должен проходить среди сильнейших. А российское фигурное катание — одно из сильнейших на планете. И пока не будет соревнования лучших из лучших, ЧМ смотреть я не буду.

Ребята, которые там выиграли золото, ни в чем не виноваты, но отсутствие россиян девальвирует их медали. Хоть там 8 четверных, хоть 10 — смотреть и комментировать чемпионат мира без наших я не буду», – сказал Авербух. 

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52 комментария

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Toba Door
Это говорит человек сравнивающий на полном серьезе ФК с лп, очень много потерял чм что его не смотрел изя, интересно чтобы он говорил, если бы кому поставил программу, который участвовал на чм
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missis-Zima
Ответ Даша Юдкина
"Ребята, которые там выиграли золото, ни в чем не виноваты, но отсутствие россиян девальвирует их медали." Через пару лет никто ,кроме таких ка Родина и Авербух, не вспомнит,что на ЧМ небыло российских спортсменов.А вот медали и звания навсегда останутся.
Это не совсем так.Без лидеров точно было не то.И вспомнят все болельщики.
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Molly
Я тоже не смотрела. Ну нет вообще интереса без наших.
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missis-Zima
Ответ Утренняя Аврора
Да, я тоже не смотрела. Уже, минимум, два человека игнорили этот ЧМ. Не интересно мне было без своих и любимых.
Могли бы мужчин посмотреть,там любимые погоды бы точно не сделали.
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Toba Door
Ответ missis-Zima
Илья,будь последовательным.Откажись от иномарки и всего импортного,переходи на отечественный продукт.
Израильский
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missis-Zima
Илья,будь последовательным.Откажись от иномарки и всего импортного,переходи на отечественный продукт.
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Crenk
Ответ Iuasamotu
ЧМ -это соревнование среди тех сильнейших, которые смогли приехать на него. Кто не смог, тот сам виноват.
Порой обстоЯтельства
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Мария Тихонова
У них там конкурс кто качественнее подлижет?
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brig_Mercury
Ответ Viks
Лучше включённый телевизор - ощущений было бы больше.
Особенностью во время эфира Соловьёва или Киселева...
+2
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Oleg
Объяви бойкот западным гаджетам, западным машинам, одежде, медицинскому оборудованию, лекарствам, технологиям.
Будь уж патриотом до конца)
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Dmona1
Ответ Kovka Gnutik
Я не мог не посмотреть Малинина и японскую пару, но уже после, в ютубе. Катались так себе, но 4А на соревнованиях нельзя пропустить, и золото японцев в парах тоже экзотика.
Золото у Японии в парах-это стыд.
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Zlodimir
Человек специально наверное себе расписание скачал, чтобы случайно не включить приложение OKKO и не попасть там в раздел Спорта 😂
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Lex Lex
его борьба
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Dmona1
Ответ Даша Юдкина
"Ребята, которые там выиграли золото, ни в чем не виноваты, но отсутствие россиян девальвирует их медали." Через пару лет никто ,кроме таких ка Родина и Авербух, не вспомнит,что на ЧМ небыло российских спортсменов.А вот медали и звания навсегда останутся.
Олимпиады 80 и 84 почему то постоянно у всех в памяти.
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Dmona1
Не вы один, Илья. Я только мужиков частично посмотрела.
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I. Bryzgalov
А я смотрел. Правда на сей раз не полностью. В основном две последние разминки, а КП пар совсем не смотрел. Танцоры и мужички хорошо выступили, женщины так себе, а у пар просто ужас...
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Назар Игорь
Бедный ЧМ... Сам Авербух бойкотировал.
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Atsuktuvas
"Не смотрел, но осуждаю..."
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Утренняя Аврора
Да, я тоже не смотрела. Уже, минимум, два человека игнорили этот ЧМ. Не интересно мне было без своих и любимых.
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Даша Юдкина
"Ребята, которые там выиграли золото, ни в чем не виноваты, но отсутствие россиян девальвирует их медали."

Через пару лет никто ,кроме таких ка Родина и Авербух, не вспомнит,что на ЧМ небыло российских спортсменов.А вот медали и звания навсегда останутся.
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Спартак-лучшая команда России
Поздравляю!!!
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comewhatmay
Перефразируя мужа одной бывшей фигуристки - ну не смотрел и не смотрел. Участникам ЧМ от этого ни тепло ни холодно.
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Savarona25
Это из серии: назло теще отморожу уши. Учиться и перенимать лучшее даже в условия санкций никто не отменял.
+4
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Olga.t
Как теперь это переживёт мировое ФК?))
Печаль печальная, беда бедовая...
Наш ответ Чемберлену?)))
+6
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Сергей Орлов
Представил, как он своим голосом объявляет бойкот, и громко рассмеялся)
+9
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