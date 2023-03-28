Илья Авербух: «Сознательно не смотрел чемпионат мира. Объявил ему бойкот»
Илья Авербух объяснил, почему не смотрел чемпион мира по фигурному катанию.
«Сознательно не смотрел. Объявил ему бойкот. Понимаю, что им до меня нет дела, но и мне все равно, что они делают там.
Чемпионат мира должен проходить среди сильнейших. А российское фигурное катание — одно из сильнейших на планете. И пока не будет соревнования лучших из лучших, ЧМ смотреть я не буду.
Ребята, которые там выиграли золото, ни в чем не виноваты, но отсутствие россиян девальвирует их медали. Хоть там 8 четверных, хоть 10 — смотреть и комментировать чемпионат мира без наших я не буду», – сказал Авербух.
Куда идет фигурное катание без России? Регресс девушек, судьи против ультра-си, а у ISU есть причина не возвращать наших
Будь уж патриотом до конца)
Через пару лет никто ,кроме таких ка Родина и Авербух, не вспомнит,что на ЧМ небыло российских спортсменов.А вот медали и звания навсегда останутся.
Печаль печальная, беда бедовая...
Наш ответ Чемберлену?)))