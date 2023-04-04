Татьяна Тарасова: «Павлюченко и Ходыкин были очень интересной акробатической парой. Дарья запомнилась мне уникальной девочкой»

Теги Татьяна Тарасова сборная России пары Дарья Павлюченко Денис Ходыкин ТАСС Фигурное катание

Татьяна Тарасова сожалеет о распаде спортивной пары Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин

Сегодня стало известно, что бронзовые призеры ЧЕ-2020 больше не будут кататься вместе. Ходыкин намерен продолжить спортивную карьеру.

«Очень жаль, что распалась такая пара. Мне она запомнилась уникальной девочкой. Они были очень интересной акробатической парой», – сказала Тарасова.

«Я просто могу сказать, что мне очень жаль. Не знаю, что они в дальнейшем планируют делать», – цитирует Тарасову «Матч ТВ». 

Распалась спортивная пара Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин. Они бронзовые призеры чемпионата Европы-2020

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3 комментария

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Жизненная
В этой паре мне нравилась Даша: бесстрашием, такая парница-парница, сама в сложнейшую поддержку залезет...взлетит...и приземлится...жаль, очень жаль
+2
0
+2
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Мария Тихонова
Моя любимая наша пара...
+3
0
+3
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Екатерина К
😥
+4
0
+4
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