Татьяна Тарасова: «Павлюченко и Ходыкин были очень интересной акробатической парой. Дарья запомнилась мне уникальной девочкой»
Татьяна Тарасова сожалеет о распаде спортивной пары Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин
Сегодня стало известно, что бронзовые призеры ЧЕ-2020 больше не будут кататься вместе. Ходыкин намерен продолжить спортивную карьеру.
«Очень жаль, что распалась такая пара. Мне она запомнилась уникальной девочкой. Они были очень интересной акробатической парой», – сказала Тарасова.
«Я просто могу сказать, что мне очень жаль. Не знаю, что они в дальнейшем планируют делать», – цитирует Тарасову «Матч ТВ».
Распалась спортивная пара Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин. Они бронзовые призеры чемпионата Европы-2020
3 комментария