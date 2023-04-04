Татьяна Тарасова: «Павлюченко и Ходыкин были очень интересной акробатической парой. Дарья запомнилась мне уникальной девочкой»

Татьяна Тарасова сожалеет о распаде спортивной пары Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин

Сегодня стало известно, что бронзовые призеры ЧЕ-2020 больше не будут кататься вместе. Ходыкин намерен продолжить спортивную карьеру.

«Очень жаль, что распалась такая пара. Мне она запомнилась уникальной девочкой. Они были очень интересной акробатической парой», – сказала .

«Я просто могу сказать, что мне очень жаль. Не знаю, что они в дальнейшем планируют делать», – цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Распалась спортивная пара Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин. Они бронзовые призеры чемпионата Европы-2020