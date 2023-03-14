Алена Косторная: «В какой-то момент поняла, что в парном у меня больше перспектив. Мне хватило месяца, чтобы решить»

рассказала о своем прогрессе в парном катании.

Чемпионка Европы-2020 встала в пару с Георгием Куницей.

– В ноябре 2022-го вы предполагали, что однажды уйдете в парное катание, но еще не были уверены. А уже в январе объявили об этом официально. Это было все-таки спонтанное решение?

– Еще в октябре, как только вышла из больницы, я написала Елене Германовне [ ], что готова выйти и туда, и туда. Мне надо было доучить элементы к шоу. А потом в какой-то момент поняла, что в парном у меня больше перспектив. Мне хватило месяца, чтобы решить. Все нужные люди знали с самого начала, но официально было еще рано говорить.

Как одиночницу меня не оставляет желание все время ехать и прыгать, особенно если что-то не получается. Но я же не одна, нужно все делать сообща. В такие моменты начинается кошмар, можно просто идти вешаться, ха-ха. Но лучше и лучше становится постоянно, я уже не такая, какой была в начале.

– Какие элементы уже стабильно получаются?

– Неплохо делаем вращения, параллельные прыжки и двойные выбросы. С тройных еще падаю. В зале делаем двойной подкрут, пробовали тройной — тоже хорошо. Не прямо отлично, как если бы мы десять лет тренировались, но терпимо.

– Про ваши перспективы в парном катании высказались уже все, кажется. А сами что думаете?

– Шансы есть, надо ими пользоваться.

– Несколько лет назад вы говорили, что мечтаете об Олимпиаде. Мысли о ней уже в парах остаются?

– Конечно. Я просто хотела бы там побывать. Мне мама сказала: «Даже если ты там бортик будешь открывать и крикнешь мне в экран: «Мама, я доехала до Олимпиады!», то я уже буду за тебя рада». А если я там еще и покатаюсь, будет великолепно. Но это мечты. Получится или не получится — другой вопрос. Это может показать только время.

– А если бы попали на Олимпиаду в Пекин, то уже бы завершили спортивную карьеру?

– Не факт, попробовать в парах всегда хотелось. Может быть, я так же для шоу пошла бы учить какие-нибудь поддержки, мне бы понравилось, и решила бы дальше кататься, – сказала Косторная.