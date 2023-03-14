Алена Косторная: «В какой-то момент поняла, что в парном у меня больше перспектив. Мне хватило месяца, чтобы решить»

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная рассказала о своем прогрессе в парном катании. 

Чемпионка Европы-2020 встала в пару с Георгием Куницей. 

– В ноябре 2022-го вы предполагали, что однажды уйдете в парное катание, но еще не были уверены. А уже в январе объявили об этом официально. Это было все-таки спонтанное решение?

– Еще в октябре, как только вышла из больницы, я написала Елене Германовне [Буяновой], что готова выйти и туда, и туда. Мне надо было доучить элементы к шоу. А потом в какой-то момент поняла, что в парном у меня больше перспектив. Мне хватило месяца, чтобы решить. Все нужные люди знали с самого начала, но официально было еще рано говорить.

Как одиночницу меня не оставляет желание все время ехать и прыгать, особенно если что-то не получается. Но я же не одна, нужно все делать сообща. В такие моменты начинается кошмар, можно просто идти вешаться, ха-ха. Но лучше и лучше становится постоянно, я уже не такая, какой была в начале.

– Какие элементы уже стабильно получаются?

– Неплохо делаем вращения, параллельные прыжки и двойные выбросы. С тройных еще падаю. В зале делаем двойной подкрут, пробовали тройной — тоже хорошо. Не прямо отлично, как если бы мы десять лет тренировались, но терпимо.

– Про ваши перспективы в парном катании высказались уже все, кажется. А сами что думаете?

– Шансы есть, надо ими пользоваться.

– Несколько лет назад вы говорили, что мечтаете об Олимпиаде. Мысли о ней уже в парах остаются?

– Конечно. Я просто хотела бы там побывать. Мне мама сказала: «Даже если ты там бортик будешь открывать и крикнешь мне в экран: «Мама, я доехала до Олимпиады!», то я уже буду за тебя рада». А если я там еще и покатаюсь, будет великолепно. Но это мечты. Получится или не получится — другой вопрос. Это может показать только время.

– А если бы попали на Олимпиаду в Пекин, то уже бы завершили спортивную карьеру?

– Не факт, попробовать в парах всегда хотелось. Может быть, я так же для шоу пошла бы учить какие-нибудь поддержки, мне бы понравилось, и решила бы дальше кататься, – сказала Косторная. 

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34 комментария

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Этери горячая
Алена и ее куница тренируются только для шоу. Это нормально, но нет намерения соревноваться в турнирах.
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Syndycate
Оптимистка) Это с парами Москвиной больше перспектив? Лол)
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askarik1992
В парном перспектив ноль... Учитывая наше парное сильнейшее в мире сейчас
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AAPolyansky
Ответ Анна Беляева
ДА бог с вами. Какой триксель? если они будут, например лутц-тулуп прыгать и ойлерники типа, флип-ойлер-сальхов, они будут недосягаемы. Вы прижковый контент-то у пар посмотрите. Там единицы одиночный лутц прыгают, а самый сложный каскад сальхов-ойлер-сальхов
лидерские пары прыгают старшие прыжки, а места на подиуме всего три. лутц-тулупа и флип-ойлер-сальхова им будет недостаточно, так как другие пары будут гораздо сильнее в парных элементах
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lepestok
Ответ Утренняя Аврора
Почему честно не сказать, что встала в пару со своим Куницей для шоу. Мечтать, что ты догонишь и перегонишь Галямовых, Бойковых, да и другие пары, которые уже давно в парах, это же сюр Кто любит, тот и на шоу с удовольствием придет. Посмотреть на вас.
был бы у нее другой характер. она бы могла выйти на уровень Галлямовых. Но, увы, сегодня - одно, завтра - другое. Не хватает целеустремленности Алене
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Даша Лавренова
Ответ Lara_Croft
Меня вот что удивляет. Алена всегда боялась травмироваться, поэтому не спешила учить четверные. Глейх как-то говорил, что все данные для квадов у неё есть, что она не готова скорее психологически. И тут парное катание! Самый травмоопасный вид.
Берегла себя для парного)
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Утренняя Аврора
Почему честно не сказать, что встала в пару со своим Куницей для шоу. Мечтать, что ты догонишь и перегонишь Галямовых, Бойковых, да и другие пары, которые уже давно в парах, это же сюр Кто любит, тот и на шоу с удовольствием придет. Посмотреть на вас.
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Е...С
Ответ Шубы
Больше перспектив в шоу. Больше перспектив в гонорарах. Как одиночница то уже ничем не сможет удивить зрителей. А с Куницей можно подкруты, выбросы и поддержки показывать.
Для всех больше перспектив в шоу, если можешь катать с партнером. Поэтому Алена молодец и в итоге может быть намного более востребована, чем фигуристы со званиями.
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Алекс Ну
Ну и правильно сделала. Надо пробовать, что-то новое, если перестало получаться в старом. Желаю удачи!
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Ирина С
А мне нравится оптимистичный настрой Алёны. И нравится её умение пошутить над собой. Талантливая девушка, правда, легко увлекающаяся чем-то новым в ущерб уже имеющемуся. Надеюсь, с парным катанием будем по другому и мы вновь будем любоваться Алёной на льду. Удачи и успехов!
+10
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+8
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Лека-Лека
Во-первых - очередное вранье Алены.
Во-вторых - вряд ли у нее есть перспективы в парном катании в России.
+6
-3
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umma
Алена конечно безумно хороша как одиночница и как мне кажется была бы хороша и в парном катании .. но чтобы были хорошие результаты нужно в ее случае просто днем и ночью пахать и пахать ,много примеров которые ушли в парное и на неплохо уровне ..так что шансы хоть и не супер большие но все же есть ,только от них зависит нужно просто много работать!!
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Anneta28
Каждое ее вью это просто море позитива и искренности! Читаешь и всегда невольно улыбаешься.)) Удачи тебе, Аленка, дерзай! Лучше попробовать и сожалеть, чем сожалеть, что не попробовал.
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N-fox
Ответ Bernie
Кататься можно до 30+ в парном. Все впереди , накатает надеюсь. Хочется , чтобы получилось . Такую катальщицу терять большой грех.
Надо быть терпеливым для этого, и обладать огромной мотивацией. И тогда все возможно. А Алена, увы, пока большой надежды не вселяет в этом плане. Надеюсь на чудо)
+1
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Bernie
Ответ N-fox
С нашей конкуренцией в парном перспективы, увы, очень туманные. Здесь если только терпеливо пахать не один год, при этом осознавая, что, может, и не удастся достичь вершин .
Кататься можно до 30+ в парном. Все впереди , накатает надеюсь. Хочется , чтобы получилось . Такую катальщицу терять большой грех.
+13
-2
+11
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Шубы
Больше перспектив в шоу. Больше перспектив в гонорарах. Как одиночница то уже ничем не сможет удивить зрителей. А с Куницей можно подкруты, выбросы и поддержки показывать.
+6
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Светлана Менова
Опять маниловщиной Алёнка занимается.
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AAPolyansky
Ответ Екатерина Ивановская
Косторную с трикселем никто бы из одиночного не отпустил. Если параллельный зубцовый будут прыгать и восстановят его, уже хорошо.
параллельным лутцем в нашем парном катании никого не удивишь
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Анна Беляева
Ответ AAPolyansky
перспективы Алены в парном были бы, если бы у нее был триксель - прыгать параллельный триксель это серьезное конкурентное преимущество. а поскольку трикселя у нее сейчас нет - то и преимуществ не достаточно для того, чтобы включаться в тяжелую борьбу с лидерскими парами
ДА бог с вами. Какой триксель? если они будут, например лутц-тулуп прыгать и ойлерники типа, флип-ойлер-сальхов, они будут недосягаемы. Вы прижковый контент-то у пар посмотрите. Там единицы одиночный лутц прыгают, а самый сложный каскад сальхов-ойлер-сальхов
+5
-1
+4
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Irina037
Алена надеется ТМ на пенсию проводить
0
-2
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Kareglazaya
В парном теперь отобраться на ОИ так же сложно, как и в одиночном. Хотя вряд ли это волнует Алену, т.к изначально было понятно, что никуда отбираться она не собирается и будет выступать только в шоу.
+9
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Додик Аксель
Есть желания кататься, совершенствоваться и продолжать выступать на соревнованиях и в ледовом шоу. А с каким успехом дальше будет видно. Здоровья и удачи, а всё остальное уже за Алёной и её партнёром.
+5
-3
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Екатерина Ивановская
Ответ AAPolyansky
у Куницы трикселя сейчас наверняка нет - потому что он ему был не нужен, но он восстанавливаем, потому что он у него был рабочий. у Косторной триксель в последний сезон, когда она его прыгала, был проблемный
Косторную с трикселем никто бы из одиночного не отпустил. Если параллельный зубцовый будут прыгать и восстановят его, уже хорошо.
+6
0
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Lara_Croft
Меня вот что удивляет. Алена всегда боялась травмироваться, поэтому не спешила учить четверные. Глейх как-то говорил, что все данные для квадов у неё есть, что она не готова скорее психологически. И тут парное катание! Самый травмоопасный вид.
+12
0
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AAPolyansky
Ответ Екатерина Ивановская
А у Куницы как по трикселю?
у Куницы трикселя сейчас наверняка нет - потому что он ему был не нужен, но он восстанавливаем, потому что он у него был рабочий. у Косторной триксель в последний сезон, когда она его прыгала, был проблемный
+5
-1
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