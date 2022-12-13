Ходыкин о пропуске чемпионата России: «Сейчас мы восстанавливаемся. Конечно, надеемся, что еще удастся выступить на соревнованиях»

Фигурист Денис Ходыкин, выступающий в парном катании с Дарьей Павлюченко, прокомментировал пропуск чемпионата России.

Ранее тренер пары Сергей Росляков сообщил, что Павлюченко восстанавливается после травмы.

«Сейчас мы восстанавливаемся. Посмотрим, как будет проходить это процесс. Конечно, мы надеемся, что нам удастся еще выступить на соревнованиях», – сказал Ходыкин.

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин пропустят чемпионат России в Красноярске