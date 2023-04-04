Распалась спортивная пара Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин. Они бронзовые призеры чемпионата Европы-2020
Распалась российская спортивная пара Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин
Павлюченко и Ходыкин – бронзовые призеры чемпионата Европы 2020 года, чемпионы мира среди юниоров 2018 года, двукратные бронзовые призеры чемпионата России.
«Наш с Дарьей Павлюченко совместный путь подошел к концу. Я безгранично благодарен Даше за эти годы работы. Мы многое пережили вместе взлеты, падения, травмы и победы.
После восстановления Даши от травмы мы поговорили и решили, что совместная работа дальше невозможна. Это было тяжелое для нас решение. Но мой путь в спорте на этом не заканчивается.
Я намерен и дальше продолжать свою карьеру, потому что фигурное катание – это моя жизнь, я люблю кататься и получать от этого удовольствие и результаты.
Последние месяцы, пока я катался один, я по новому взглянул на фигурное катание и загорелся им еще сильнее. Все что нас не убивает – делает нас еще сильнее!» – написал Ходыкин в соцсети.
Насколько я знаю, Даша уже выводит детей на стартах. Скорее всего, со спортом всё.
Денису, если продолжает, удачи.
Раньше мне эта пара нравилась гораздо больше.
Реально, яркая и отличающаяся от других пара.
Но варьете и бетинопоповские ужимки так не подходили Даше.., да и Денису тоже.
Жаль, очень жаль. Хорошая была пара.
Удачи вам, ребята, по отдельности в жизни или спорте…уж не знаю. Вы были классной парой на льду
совместная работа..