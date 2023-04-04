Распалась спортивная пара Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин. Они бронзовые призеры чемпионата Европы-2020

Теги сборная России пары Дарья Павлюченко Денис Ходыкин Фигурное катание

Распалась российская спортивная пара Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин

Павлюченко и Ходыкин – бронзовые призеры чемпионата Европы 2020 года, чемпионы мира среди юниоров 2018 года, двукратные бронзовые призеры чемпионата России.

«Наш с Дарьей Павлюченко совместный путь подошел к концу. Я безгранично благодарен Даше за эти годы работы. Мы многое пережили вместе взлеты, падения, травмы и победы.

После восстановления Даши от травмы мы поговорили и решили, что совместная работа дальше невозможна. Это было тяжелое для нас решение. Но мой путь в спорте на этом не заканчивается.

Я намерен и дальше продолжать свою карьеру, потому что фигурное катание – это моя жизнь, я люблю кататься и получать от этого удовольствие и результаты.

Последние месяцы, пока я катался один, я по новому взглянул на фигурное катание и загорелся им еще сильнее. Все что нас не убивает – делает нас еще сильнее!» – написал Ходыкин в соцсети.

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37 комментариев

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Светлана Менова
Ответ unknownman
Жаль, но было ожидаемо. Хорошо что Денис настроен продолжать, в ФК партнёршу найти проще, чем партнёра.
В парном катании в России, к сожалению, обратная ситуация. Партнёров хороших полно, а достойных их девочек не хватает. Либо сражаются в одиночке, либо прыгают плохо. Да и не всем девочкам заходит парное.
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Алё? Алёна
Ответ nadenki
Где-то в телеге видела комменты,что Даша кого-то уже выводила. Очень жаль. Да,правильно здесь пишут: Самобытная пара
Да, выводила Алину Вафину, школа Москвич
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Алеся Ткаченко
Жаль
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Пахра
Ответ Raduga
У Косторной уже есть хороший партнер
Сегодня показывали тройной выброс ритт, очень здорово получилось, красиво и пролётно, я порадовалась тихонько
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Светлана Менова
Вот в прошлом сезоне меня очень смутило много опасных фишек в постановках ПХ. Впрочем, у Даши и до этого были проблемы со здоровьем. Очень жаль, что отменили ЧМ-2020, где они должны были быть.

Насколько я знаю, Даша уже выводит детей на стартах. Скорее всего, со спортом всё.

Денису, если продолжает, удачи.
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Yaroslove
Жалко конечно, но все к этому шло. И мне кажется, не последнюю роль тут сыграло то, что они по сути проиграли конкуренцию в борьбе с москвинскими парами и ТМ.
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Lavkaspice
Печально. Все надеялась, что они вот-вот и появятся на соревнованиях. Очень и очень жаль, они были ни на кого не похожи. Пусть у каждого все сложится.
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Анна Беляева
Ответ alexnew
Ну, то есть партнерша восстановилась и, что логично, после того, как она восстановилась, партнер заявил, что дальнейшая работа невозможна.
Да, может, банально, бояться стала после травмы. Они же по зиме начали вместе кататься, но, видимо, не пошло
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Светлана Ильина
Опа.. не вынесла Даша поповские постановки.
Раньше мне эта пара нравилась гораздо больше.
Реально, яркая и отличающаяся от других пара.
Но варьете и бетинопоповские ужимки так не подходили Даше.., да и Денису тоже.
Жаль, очень жаль. Хорошая была пара.
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AllaS
Очень интересная самобытная пара была. Очень жаль. Вот уж и Даша восстановилась и партнер кататься хочет. Что такое. Ведь здорово выступали эти годы вместе!
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Ягун Ягунини
Жаль. Необычная пара была, не похожая на других.
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Delirium
Прям закон сохранения в фигурке: "Мастер Павлик" закончила по здоровью, а лучшая подруга, поломавшись в одиночке, врывается в парное.
+2
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Вячеслав Пустохин
Ответ nadenki
Где-то в телеге видела комменты,что Даша кого-то уже выводила. Очень жаль. Да,правильно здесь пишут: Самобытная пара
да, были фотки
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Вячеслав Пустохин
И ЗА КОГО МНЕ ТЕПЕРЬ ПЕРЕЖИВАТЬ?!!!!
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Александр Шульгин
Ответ alexnew
А что могло случиться, если он никогда на нее и внимания не обращал? Мог и дальше не обращать.
Кто знает что там случилось но видно уже не первый сезон
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nadenki
Где-то в телеге видела комменты,что Даша кого-то уже выводила. Очень жаль. Да,правильно здесь пишут: Самобытная пара
+9
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Лучшее_враг_хорошего
Нереально жаль..очень мне нравились. Пара со своим лицом, стилем. Тот случай, когда как личности и спортсмены нравились оба: и партнер, и партнерша.
Удачи вам, ребята, по отдельности в жизни или спорте…уж не знаю. Вы были классной парой на льду
+4
-1
+3
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Евгений Огий
Усачеву под мышку и к Тутберидзе. Но уж больно Денис, кхм, самобытный партнёр)) Тяжело судьям его "продать".
+1
-4
-3
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alexnew
Ответ Александр Шульгин
Похоже что то случилось с личными взаимоотношениями
А что могло случиться, если он никогда на нее и внимания не обращал? Мог и дальше не обращать.
+11
-3
+8
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Юлия Ягунова
Даша закончила?
+1
0
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alexnew
Ну, то есть партнерша восстановилась и, что логично, после того, как она восстановилась, партнер заявил, что дальнейшая работа невозможна.
+2
-2
0
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Девушка Безимени
а почему невозможна-то..
совместная работа..
+7
0
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garovatat
однако... жаль! хотели сказать новое слово в парном, показывать акробатику, довести до совершенства. и на тебе
+14
0
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Manukello
Да все счас распадутся, без международных стартов кому тут чо надо
+1
-3
-2
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Александр Шульгин
Похоже что то случилось с личными взаимоотношениями
+14
-4
+10
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