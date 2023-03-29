высказалась о критериях по допуску россиян к международным соревнованиям.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе.

Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.

«Конечно, люди будут думать об уходе. В ЦСКА не только Трусова, но еще и наш чемпион страны ( ).

Руководству ЦСКА нужно задуматься над тем, что необходимо предпринять, чтобы от них люди не уходили», — сказала Тарасова.

«Стоит ли перейти в другую группу, чтобы попасть на международные соревнования? Саша вообще в этом году не появилась.

Трусовой хорошо бы появиться хоть где-то на соревнованиях», — цитирует Тарасову «СЭ».