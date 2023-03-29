Татьяна Тарасова: «Стоит ли Трусовой перейти из ЦСКА, чтобы попасть на международные турниры? Ей хорошо бы появиться хоть где-то на соревнованиях»

Теги Татьяна Тарасова сборная России МОК мужское катание женское катание Александра Трусова Спорт-Экспресс Марк Кондратюк Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о критериях МОК по допуску россиян к международным соревнованиям. 

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе.

Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.

«Конечно, люди будут думать об уходе. В ЦСКА не только Трусова, но еще и наш чемпион страны (Марк Кондратюк).

Руководству ЦСКА нужно задуматься над тем, что необходимо предпринять, чтобы от них люди не уходили», — сказала Тарасова.

«Стоит ли Александре Трусовой перейти в другую группу, чтобы попасть на международные соревнования? Саша вообще в этом году не появилась.

Трусовой хорошо бы появиться хоть где-то на соревнованиях», — цитирует Тарасову «СЭ».

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51 комментарий

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Anna Morgan
Ответ Тайга86
Посмотрим во что все это выльется, это только начало…Кто-то считает что нечего, а кто-то уже начал об этом мечтать из спортсменов. И почему-то думается, что таких будет большинство. Лишь бы наши грамотно все разрулили, а принимающие стороны не впали окончательно в маразм. Если что, я за. Лучше попробовать и использовать, чем всю жизнь оплакивать свои несостоявшиеся карьеры.
да я даже не сомневаюсь, что разруливать кинуться и "разрулят", т.к. спорт это часть пропаганды. никому нет дела до больных людей, которым отказывают в лечении или не хватает лекарств, а уже спортсмены у нас самые несчастные , это да
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Тайга86
Ответ Алена Иванова
Да Саша вроде не горит желанием выступать на соревнованиях. И слабо верится что она вернёт прежнюю форму.
Если вы не заметили, в этом шоу-сезоне вообще как-то никто особо не горел. Ощущение безнадеги и соответствующее отношение к междусобойчикам. Сейчас многие встрепенуться...если дадут конечно, и я не только про надиктовавших нам условия...
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tim55555
Ответ Anna Morgan
Во первых, Трусова до сих пор в Самбо, а то тут всякие алексы в комментах успели обрадоваться. А во-вторых, она появлялась на соревнованиях, ТатьянАнатальена.
ТАТ с кем-то другим Трусову перепутала.
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Алена Иванова
Ответ Alexander X
как вы ограничены в "тренерах"... Арутюнян, Орсер, неплохой вариант - Ламбьель... в конце концов, к тому "тренеру", к которому перед ои хотела попасть🤷 из "отечественных"... хм... Лютиков 2х супер фигуристок "подвёл", не знаю, что он "отстранился" от топовой международки, но может просто топовых фигуристок нет🤷... Панова, в АФК может податься (слово "армия" там "для красоты", а по факту - частный проект)... может Юля решится её наконец то взять🤷
Ну вы замахнулись конечно на Арутюняна и прочих. Спят и видят как бы им тренировать российских фигуристов.
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Алексей Токарев
Ответ Tzaichiha
Вообще-то чемпион страны сейчас Семененко.
Симиненко "действующий чемпион". Кондратюк тоже чемпион страны.
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Бильм@н
Ответ Алексей Токарев
Надеюсь Тутбиридзе её не примет в третий раз.
Очень надо ей в допинговый штаб возвращаться.
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Бильм@н
Ответ Alexander X
а что о Ками спрашивать? она не в "армейском" клубе, и на льду, в этом сезоне, всё "на практике" показывает🤷
Вот уж у кого самые большие проблемы, так это у Камилы.
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ТМЗ
Ответ Alexander X
а что о Ками спрашивать? она не в "армейском" клубе, и на льду, в этом сезоне, всё "на практике" показывает🤷
да, язык показывает,валяется на льду,истерит и хамит журналистам. Показалка еще та
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Алена Иванова
Да Саша вроде не горит желанием выступать на соревнованиях. И слабо верится что она вернёт прежнюю форму.
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Бильм@н
Ответ Iuliia Timofeyeva
Щас будет просто ржач, если Трусова опять придет к Тутберидзе😅😅😅
К Тутберидзе тоже не вариант, её штаб в допинговой истории запятнан. А то получится "из огня, да в полымя".
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Юлия Ягунова
Почему бы не Ламблель..
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Viktoria dek
Ответ Alexander X
как вы ограничены в "тренерах"... Арутюнян, Орсер, неплохой вариант - Ламбьель... в конце концов, к тому "тренеру", к которому перед ои хотела попасть🤷 из "отечественных"... хм... Лютиков 2х супер фигуристок "подвёл", не знаю, что он "отстранился" от топовой международки, но может просто топовых фигуристок нет🤷... Панова, в АФК может податься (слово "армия" там "для красоты", а по факту - частный проект)... может Юля решится её наконец то взять🤷
Вы серьёзно думаете, что Сашу захотят тренировать зарубежный тренеры,особенно сейчас, когда все российские спортсмены в отмене? Насчёт Юли это очень смешно...
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asusp527
Ответ Алексей Токарев
Для Трусовой истёк лимит прощений. Уже 2 раза уходила.
Бог троицу любит😁
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ТМЗ
Ответ Артур Петров
Глейх говорил, что для всех ушедших двери всегда открыты. Если Трусова захочет обратно вернуться, то её примут. «Закрыты ли двери для Косторной и Трусовой? У нас двери на катке закрываются разве что в ночное время. Они всегда открыты", - заявил Глейхенгауз.
Накой ей Тутберидзе со стаканом. Опять начинаете туже песню.
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ТМЗ
Ответ Viktoria dek
Можно вопрос, а куда по-вашему Саша может перейти? Этери её точно обратно не возьмёт, к Плющенко не вариант, он яро поддерживает СВО.. Куда и кому?
Этери бы саму кто взял)))) Саша и во второй раз не собиралась идти.
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ashley
она вроде и так пока к цска не приписана (до трансферного окна по крайней мере). Насчёт стартов - я лично сомневаюсь, что она вообще будет соревноваться. А для шоу на пуантах и полётов под куполом - так там без разницы где она будет числиться.
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Alexander X
Ответ ТМЗ
Воооооот. И журналисты, и Тарасова понимают,что если и сможет кто с достоинством выступить,то это только Саша Трусова. Никого не волнует Щ или В, о них даже не спрашивают)))
а что о Ками спрашивать? она не в "армейском" клубе, и на льду, в этом сезоне, всё "на практике" показывает🤷
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ТМЗ
Ответ Алексей Токарев
Надеюсь Тутбиридзе её не примет в третий раз.
она и во второй раз не собиралась к ней идти
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-4
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Tzaichiha
Ответ Tzaichiha
Вообще-то чемпион страны сейчас Семененко.
Смешно, что на пост с констатацией факта находятся желающие поставить минус. Или настройки сбились снова на спортсе?
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Toba Door
Для того чтобы выступать в, шоу у Плющенко можно числится где угодно, как сказали на первом Саша всё, она даже сама не говорит о соревнованиях как и Щербакова, валиева тоже врядли, как минимум два года, не думаю что камила столько выдержит без соревнований
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-3
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ТМЗ
Воооооот. И журналисты, и Тарасова понимают,что если и сможет кто с достоинством выступить,то это только Саша Трусова.
Никого не волнует Щ или В, о них даже не спрашивают)))
+3
-10
-7
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Alexander X
Ответ Viktoria dek
Можно вопрос, а куда по-вашему Саша может перейти? Этери её точно обратно не возьмёт, к Плющенко не вариант, он яро поддерживает СВО.. Куда и кому?
как вы ограничены в "тренерах"... Арутюнян, Орсер, неплохой вариант - Ламбьель... в конце концов, к тому "тренеру", к которому перед ои хотела попасть🤷 из "отечественных"... хм... Лютиков 2х супер фигуристок "подвёл", не знаю, что он "отстранился" от топовой международки, но может просто топовых фигуристок нет🤷... Панова, в АФК может податься (слово "армия" там "для красоты", а по факту - частный проект)... может Юля решится её наконец то взять🤷
+1
-1
0
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Артур Петров
Ответ Viktoria dek
Можно вопрос, а куда по-вашему Саша может перейти? Этери её точно обратно не возьмёт, к Плющенко не вариант, он яро поддерживает СВО.. Куда и кому?
Глейх говорил, что для всех ушедших двери всегда открыты. Если Трусова захочет обратно вернуться, то её примут.

«Закрыты ли двери для Косторной и Трусовой? У нас двери на катке закрываются разве что в ночное время. Они всегда открыты", - заявил Глейхенгауз.
+1
-2
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Allbee
Ответ Iuliia Timofeyeva
Щас будет просто ржач, если Трусова опять придет к Тутберидзе😅😅😅
Я офигею, если примет.
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Tzaichiha
Вообще-то чемпион страны сейчас Семененко.
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-3
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