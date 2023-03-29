Татьяна Тарасова: «Стоит ли Трусовой перейти из ЦСКА, чтобы попасть на международные турниры? Ей хорошо бы появиться хоть где-то на соревнованиях»
Татьяна Тарасова высказалась о критериях МОК по допуску россиян к международным соревнованиям.
28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе.
Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.
«Конечно, люди будут думать об уходе. В ЦСКА не только Трусова, но еще и наш чемпион страны (Марк Кондратюк).
Руководству ЦСКА нужно задуматься над тем, что необходимо предпринять, чтобы от них люди не уходили», — сказала Тарасова.
«Стоит ли Александре Трусовой перейти в другую группу, чтобы попасть на международные соревнования? Саша вообще в этом году не появилась.
Трусовой хорошо бы появиться хоть где-то на соревнованиях», — цитирует Тарасову «СЭ».
Никого не волнует Щ или В, о них даже не спрашивают)))
«Закрыты ли двери для Косторной и Трусовой? У нас двери на катке закрываются разве что в ночное время. Они всегда открыты", - заявил Глейхенгауз.