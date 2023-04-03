Несколько тысяч билетов на шоу Тутберидзе в Москве исчезли из продажи («СЭ»)

Несколько тысяч билетов на шоу Этери Тутберидзе в Москве 13 апреля исчезли из продажи

Об этом сообщает « » со ссылкой на сайт билетного агентства.

В конце марта на мероприятие в «Мегаспорте» продавались все билеты, сейчас для продажи закрыт верхний ярус, вмещающий несколько тысяч зрителей.

В Москве планируется два шоу , на второе представление, которое состоится 14 апреля, продаются оба яруса.