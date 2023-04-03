Несколько тысяч билетов на шоу Тутберидзе в Москве исчезли из продажи («СЭ»)

Теги сборная России Этери Тутберидзе Спорт-Экспресс ледовые шоу Фигурное катание

Несколько тысяч билетов на шоу Этери Тутберидзе в Москве 13 апреля исчезли из продажи

Об этом сообщает «СЭ» со ссылкой на сайт билетного агентства.

В конце марта на мероприятие в «Мегаспорте» продавались все билеты, сейчас для продажи закрыт верхний ярус, вмещающий несколько тысяч зрителей.

В Москве планируется два шоу Тутберидзе, на второе представление, которое состоится 14 апреля, продаются оба яруса. 

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11 комментариев

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Sat397
На 30-ти миллионные Москву и пригороды точно найдутся желающие посмотреть шоу Тутберидзе. Если не раскупили билеты, значит плохо распиарили шоу, или билеты слишком дорогие, в общем недоработали менеджеры.
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Е...С
Ответ Беглый*
Вы с логикой хоть немного дружите?
Логику я вам оставляю, дружите с ней сами.
0
-4
-4
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22somebody22
Там Путин с Песковым и Навкой будут сидеть🤣
А если серьёзно,то совсем неудивительно.Ну кто сейчас на эту ерунду будет бабки тратить,у нас весь сезон в стиле ЛП прошёл.
+3
-5
-2
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Беглый*
Ответ Е...С
Не хотят уже ходить на шоу, вот и пришлось убрать с продажи.
Вы с логикой хоть немного дружите?
+4
-3
+1
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Е...С
Не хотят уже ходить на шоу, вот и пришлось убрать с продажи.
+5
-6
-1
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Sat397
Писали что плохо раскупаются билеты в Москве, из за дороговизны. Если это правда, может бюджетникам билеты раздадут по дешевке. Тогда и арена заполнится.
+9
-3
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Ёжик_в_тумане
Очевидное невероятное в деле. В голове заиграла музыка The X-Files.
+3
-1
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Анна Беляева
Какие далекоидущие выводы мы должны из этого сделать? Этери этими билетами топит печи подо льдом АП? Или что такого ужасного произошло-то?
+6
-4
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Юлия Ягунова
И???
+1
0
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Tan Tan
Опять что ли для избранных приберегли?
0
-2
-2
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*** Monik ***
Вот это новость для спортивного канала 🤦🏼‍♀️
+8
0
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