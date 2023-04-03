Несколько тысяч билетов на шоу Тутберидзе в Москве исчезли из продажи («СЭ»)
Несколько тысяч билетов на шоу Этери Тутберидзе в Москве 13 апреля исчезли из продажи
Об этом сообщает «СЭ» со ссылкой на сайт билетного агентства.
В конце марта на мероприятие в «Мегаспорте» продавались все билеты, сейчас для продажи закрыт верхний ярус, вмещающий несколько тысяч зрителей.
В Москве планируется два шоу Тутберидзе, на второе представление, которое состоится 14 апреля, продаются оба яруса.
А если серьёзно,то совсем неудивительно.Ну кто сейчас на эту ерунду будет бабки тратить,у нас весь сезон в стиле ЛП прошёл.