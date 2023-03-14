Туктамышева о выступлениях в шоу: «Буду участвовать в туре Авербуха и, возможно, в шоу Тутберидзе. Следующие три месяца уже расписаны»

рассказала, в каких ледовых шоу будет участвовать.

– Скоро начнется сезон ледовых шоу. Где мы вас увидим?

– Я буду участвовать в туре и, возможно, в шоу – там вы тоже сможете меня увидеть. Следующие три месяца уже расписаны.

– Однажды вы устраивали свое ледовое шоу в Петербурге. Есть мысли снова организовать что-нибудь подобное?

– Посмотрим. В принципе, это было очень весело и по-семейному, я собрала близких мне людей в фигурном катании. Но если устраивать своё шоу, то немножечко масштабнее, чем было в прошлом. Однако в ближайших планах у меня этого нет. Может, когда-нибудь...

– Возможно, вы видели, что организовал свое шоу, где он выступает один. Как вам такая идея? Вы бы хотели когда-нибудь организовать что-нибудь подобное?

– Мне кажется, такое возможно только в Японии и только с Юдзуру Ханю, потому что он, можно сказать, как бог там, ему поклоняются миллионы людей, он очень популярный фигурист. Как он это выдержал – я не представляю. Это безумно сложно! Даже три номера в шоу очень сложно физически откатать, а выступать три часа подряд... Не представляю, откуда он брал силы. Это действительно очень круто, но я не такого полета птица. И, мне кажется, так не смогла бы.

– Как думаете, такой формат мог бы прижиться в России?

– Не уверена. У нас очень много классных фигуристов. Кого-то одного, кто смог бы так же сделать, выделить не могу, – сказала фигуристка.

Такого шоу в фигурке еще не было: Ханю собрал стадион в одиночку и катал почти три часа