Загитова, Щербакова и Валиева выступят с совместным номером на шоу Тутберидзе
Алина Загитова, Анна Щербакова и Камила Валиева выступят с совместным номером на шоу Этери Тутберидзе.
Процесс постановки программы для олимпийских чемпионок показал Первый канал. Хореографами выступили Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз.
Тур команды Тутберидзе стартует 2 апреля во Владивостоке.
Номер под Who run the world Beyoncé 😍
Интересная идея общего номера, три грации!
Уверена, что получится красиво, необычно и, надеюсь, не породит сейчас кучу хейта с выясненияии "чья" лучше)