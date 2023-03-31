Загитова, Щербакова и Валиева выступят с совместным номером на шоу Тутберидзе

, Анна Щербакова и Камила Валиева выступят с совместным номером на шоу .

Процесс постановки программы для олимпийских чемпионок показал Первый канал. Хореографами выступили Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз.

Тур команды Тутберидзе стартует 2 апреля во Владивостоке.