Загитова, Щербакова и Валиева выступят с совместным номером на шоу Тутберидзе

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Алина Загитова Анна Щербакова Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Алина Загитова, Анна Щербакова и Камила Валиева выступят с совместным номером на шоу Этери Тутберидзе

Процесс постановки программы для олимпийских чемпионок показал Первый канал. Хореографами выступили Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз. 

Тур команды Тутберидзе стартует 2 апреля во Владивостоке. 

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18 комментариев

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Девочка с севера
Щербакова и Валиева😳🤔
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newselena
Ох, как Аня изменилась. Просто красавица. Удивлена, что все девочки практически одного роста. Мне казалось, что Ками очень высокая, оказывается всего на 2-3 см выше Алины и Ани. Эффектно смотрятся втроем. Мне понравилось. Надо сходить в этом году на шоу. Надеюсь, что будет классно. И хочется увидеть живьем Уэнсдей. Прога и исполнение шикарные
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Ирина Чунаева
Ответ tanya_1111
Прикольно. Вот сейчас смотрела и поймала себя на мысли, что Загитова вроде и не выступает, но за годы практики очень классно овладела коньком, ну это на мой непрофессиональный взгляд ))
Это не только Вы увидели. Зрители на шоу в первую очередь отмечают скорость и скольжение Алины, её мастерство владения коньком.
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Hivaga22
Две олимпийский чемпионки и одна самая лучшая фигуристка всех времен и народов, хоть и без титулов.
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lenapan
Ну, ясно, Щербакову с отдельным номером лучше не показывать.
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Gemma157
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EmperorNazer
Неплохая идея. Тутберидзе давно пора разнообразить свое шоу, а то за все время его существования его концепция вообще не менялась: открытие, а затем показалки и соревновательные программы одна за другой. Звездный состав, конечно, компенсировал отсутствие оригинальности, но вот в этом году билеты уже не раскупают как горячие пирожки и непроданных мест до сих пор полно. Поэтому настало время освежить формат, и вот такие номера - шаг в правильную сторону.
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Марина Синельникова
Ответ Olga.t
Наконец-то, спортивные новости. Интересная идея общего номера, три грации! Уверена, что получится красиво, необычно и, надеюсь, не породит сейчас кучу хейта с выясненияии "чья" лучше)
Так все хороши! Каждая по своему, изящная статуэтка Аня Щербакова, шикарная Алина и великолепная Камила. Ждём бомбического номера!
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Ирина Иванова
Вчера был рыбный день, а сегодня сообразили на троих) Надеюсь, что это будет незабываемое олимпийское трио.
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anyen
Ура! Специально едем в Питер на это шоу :)
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люблю тутберят
ого,жду с нетерпением 💖💖💖
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tanya_1111
Прикольно. Вот сейчас смотрела и поймала себя на мысли, что Загитова вроде и не выступает, но за годы практики очень классно овладела коньком, ну это на мой непрофессиональный взгляд ))
+13
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+5
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Sat397
На шоу Тутберидзе не хватало свежего общего номера, так что хорошая новость.
+9
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Vgg Ghb
Интересно посмотреть на то, как они будут смотреться вместе в одном номере) но, чувствую, комментарии на спортсе после этого номера будут полыхать))
+18
-1
+17
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RMandYNWA
Мое желание пойти на шоу ТШТ после этого видео 📈📈
Номер под Who run the world Beyoncé 😍
+8
-3
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Маргарита В Сафронова
Вот это будет настоящая красота! Три супер звезды одной школы. Они совершенно разные. Будет очень интересно посмотреть, как их соединят в одном танце.
+17
-7
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Sobachkin
А чем им еще заниматься
+7
-6
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Olga.t
Наконец-то, спортивные новости.

Интересная идея общего номера, три грации!
Уверена, что получится красиво, необычно и, надеюсь, не породит сейчас кучу хейта с выясненияии "чья" лучше)
+11
-11
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