Александр Жулин: «Два дня назад получил голосовое сообщение от Костомарова. Услышал в его голосе массу позитива»

Теги Роман Костомаров сборная России Александр Жулин Фигурное катание

Александр Жулин рассказал, что получил голосовое сообщение от Романа Костомарова. 

«В день рождения Романа мы все, все его друзья, отправили ему голосовое сообщение на телефон, который не работал. Наговорили кучу хороших вещей и отправили все Оксане (Домниной). И вот два дня назад я получаю голосовое сообщение от Романа Костомарова.

Можете себе представить, что со мной было. Я трясущимися руками открываю телефон, слышу голос Ромы, слабый, да, но абсолютно адекватный. Он сказал всем спасибо, кто его поздравил с днем рождения. То есть человек вышел из этого состояния и сказал, что он будет бороться, он намерен активно заниматься.

Я услышал в его голосе массу позитива. Откровенно говоря, я немножко всплакнул даже, когда это все слушал. Потому что мы все очень долго за него молились, переживали. Я думаю, как и вся страна.

Хочу только пожелать Роме, чтобы он выкарабкался из этой ситуации, и огромного здоровья», — сказал Жулин в эфире НТВ.

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20 комментариев

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Арман Мартиросян
Врачи просто волшебники. Низкий поклон им.
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kate_ko
Ответ Анна Беляева
Я понимаю. Правда, объяснение будет выглядеть некрасиво, хотя и полностью в рамках человеческой психологии
вы про то, что в плохое проще поверить и что негатив имеет более сильное влияние на психику человека, лучше запоминается и тд?
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kate_ko
Ответ Оле-Лукойе
Я не понимаю, почему Авербуху и Жулину не верят, а каким-то непонятным источникам, у которых то Роману удалили обе руки, то пальцы, то одну, верят.
аналогично
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Cler
Ответ шампион
Если человек в такой ситуации готов бороться, это круче любых олимпийских побед. Это пример всем, что никогда нельзя сдаваться. Это героизм.
Согласна с вами полностью! Побольше бы нам таких настоящих и сильных духом людей. Мы все держим за Романа кулачки! А при современных протезах и реабилитации он обязательно справиться..М ы ждем тебя чемпион!
+2
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Анна Беляева
Ответ Оле-Лукойе
Я не понимаю, почему Авербуху и Жулину не верят, а каким-то непонятным источникам, у которых то Роману удалили обе руки, то пальцы, то одну, верят.
Я понимаю. Правда, объяснение будет выглядеть некрасиво, хотя и полностью в рамках человеческой психологии
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0
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kate_ko
Ответ Pelerin
Что имеется в виду под "восстановиться"?
не совсем понимаю, что вас удивляет. человек столько отлежал в реанимации, прошел тяжелейший курс антибиотикотерапии + операции, разумеется, после всего этого организму требуется длительное восстановление
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Оле-Лукойе
Ответ kate_ko
за месяцы, что Роман болеет, я уже как-то настолько прониклась ситуацией, что невольно жду новостей от адекватных источников. удивляет, что здесь столько неверующих Фом, кто пишет: да какой позитив в голосе, все врет этот Авербух (теперь вот Жулин), пиарится только. может, хватит расчеловечивать людей, ребята? Роман их друг, который только что практически вернулся оттуда, трудно представить, что кого-то бы не проняло на их месте. я бы рыдала в 3 ручья в такой ситуации от счастья. да, впереди у Романа долгий путь, но все ресурсы есть, есть ради кого и чего жить, теперь главное восстановиться
Я не понимаю, почему Авербуху и Жулину не верят, а каким-то непонятным источникам, у которых то Роману удалили обе руки, то пальцы, то одну, верят.
+4
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Cler
Здоровья крепкого Роману! Такой человек, харизматичный и сильный духом мужчина ооочень нужен нашему ФК✊✊✊
+2
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REA-13
Спасибо Жулину. Хотя бы какая-то позитивная новость и без всяких дополнительных домыслов и спекуляций. Если записал голосовое, то значит в адекватном состоянии и не при смерти. Это все, что достаточно знать широкой публике.
+9
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Тайга86
Ответ Pelerin
Что имеется в виду под "восстановиться"?
Чтобы после всего перенесенного хорошо работал мозг и он смог частично сам себя обслуживать. Если потом так будет в данном случае - это большая победа.
+3
-1
+2
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Pelerin
Ответ kate_ko
за месяцы, что Роман болеет, я уже как-то настолько прониклась ситуацией, что невольно жду новостей от адекватных источников. удивляет, что здесь столько неверующих Фом, кто пишет: да какой позитив в голосе, все врет этот Авербух (теперь вот Жулин), пиарится только. может, хватит расчеловечивать людей, ребята? Роман их друг, который только что практически вернулся оттуда, трудно представить, что кого-то бы не проняло на их месте. я бы рыдала в 3 ручья в такой ситуации от счастья. да, впереди у Романа долгий путь, но все ресурсы есть, есть ради кого и чего жить, теперь главное восстановиться
Что имеется в виду под "восстановиться"?
+1
-7
-6
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Алеся Ткаченко
Ответ Шубы
Да какой там может быть позитив. Абсолютно здоровому мужику, бывшему спортсмену, который зарабатывал на жизнь своими руками и ногами, который 45 лет жил полноценной жизнью, ампутировали фиг знает сколько всего. Теперь он до конца жизни будет на иждивении.
А точно ампутировали?Вроде как ампутацию никто не подтверждал.
0
-1
-1
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Тайга86
Ответ maripous
А можно обнародовать эту запись? Очень хочется услышать как звучит позитив в голосе человека, который 3 месяца в реанимации на аппаратах, которого кромсают по частям и который вдруг в одночасье стал инвалидом с ограниченной дееспособностью? P.S. Жулин с Авербухом соревнуется, что ли? Кто бОльший бред про Костомарова придумает?
А почему не верите? Я лично вполне могу предположить, что Романа поздравили и с ДР, и оказали всевозможную помощь А жена, когда он мог естественно это сделать, записала голосовое сообщение, которое потом переправила всем неравнодушным, как благодарность и подтверждение что все было не зря...а так же поделилась радостной новостью. Люди за соломинку хватаются в таких ситуациях и очень благодарны даже за незначительный жест помощи и поддержки.
+6
-3
+3
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шампион
Ответ Шубы
Да какой там может быть позитив. Абсолютно здоровому мужику, бывшему спортсмену, который зарабатывал на жизнь своими руками и ногами, который 45 лет жил полноценной жизнью, ампутировали фиг знает сколько всего. Теперь он до конца жизни будет на иждивении.
Если человек в такой ситуации готов бороться, это круче любых олимпийских побед. Это пример всем, что никогда нельзя сдаваться. Это героизм.
+9
-1
+8
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kate_ko
за месяцы, что Роман болеет, я уже как-то настолько прониклась ситуацией, что невольно жду новостей от адекватных источников. удивляет, что здесь столько неверующих Фом, кто пишет: да какой позитив в голосе, все врет этот Авербух (теперь вот Жулин), пиарится только. может, хватит расчеловечивать людей, ребята? Роман их друг, который только что практически вернулся оттуда, трудно представить, что кого-то бы не проняло на их месте. я бы рыдала в 3 ручья в такой ситуации от счастья. да, впереди у Романа долгий путь, но все ресурсы есть, есть ради кого и чего жить, теперь главное восстановиться
+36
-3
+33
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Тайга86
Главное, чтобы не забыли потом, как это часто бывает, а продолжали помогать хотя бы морально, общаться, забегать проведать, что-то организовывать...Там столько всего..от банального придержать, пересадить, помыть до глобального, что в первую очередь ляжет на семью...Вот им всем здоровья, терпения и мужества. Роману восстановиться и не падать духом, насколько только возможно.
+5
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+3
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maripous
А можно обнародовать эту запись? Очень хочется услышать как звучит позитив в голосе человека, который 3 месяца в реанимации на аппаратах, которого кромсают по частям и который вдруг в одночасье стал инвалидом с ограниченной дееспособностью?
P.S. Жулин с Авербухом соревнуется, что ли? Кто бОльший бред про Костомарова придумает?
+4
-9
-5
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Rush
Ответ Шубы
Да какой там может быть позитив. Абсолютно здоровому мужику, бывшему спортсмену, который зарабатывал на жизнь своими руками и ногами, который 45 лет жил полноценной жизнью, ампутировали фиг знает сколько всего. Теперь он до конца жизни будет на иждивении.
Вы не поняли.
Жизнь победила. Врачи и он сам борются.
ЧОИ это сила, любовь и желание жить.
Никогда ЧОИ не будет тем как вы там назвали.
+14
-5
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tanya_1111
Отличная новость.
+5
-2
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Шубы
Да какой там может быть позитив. Абсолютно здоровому мужику, бывшему спортсмену, который зарабатывал на жизнь своими руками и ногами, который 45 лет жил полноценной жизнью, ампутировали фиг знает сколько всего. Теперь он до конца жизни будет на иждивении.
+6
-14
-8
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