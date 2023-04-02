Александр Жулин: «Два дня назад получил голосовое сообщение от Костомарова. Услышал в его голосе массу позитива»
Александр Жулин рассказал, что получил голосовое сообщение от Романа Костомарова.
«В день рождения Романа мы все, все его друзья, отправили ему голосовое сообщение на телефон, который не работал. Наговорили кучу хороших вещей и отправили все Оксане (Домниной). И вот два дня назад я получаю голосовое сообщение от Романа Костомарова.
Можете себе представить, что со мной было. Я трясущимися руками открываю телефон, слышу голос Ромы, слабый, да, но абсолютно адекватный. Он сказал всем спасибо, кто его поздравил с днем рождения. То есть человек вышел из этого состояния и сказал, что он будет бороться, он намерен активно заниматься.
Я услышал в его голосе массу позитива. Откровенно говоря, я немножко всплакнул даже, когда это все слушал. Потому что мы все очень долго за него молились, переживали. Я думаю, как и вся страна.
Хочу только пожелать Роме, чтобы он выкарабкался из этой ситуации, и огромного здоровья», — сказал Жулин в эфире НТВ.
P.S. Жулин с Авербухом соревнуется, что ли? Кто бОльший бред про Костомарова придумает?
Жизнь победила. Врачи и он сам борются.
ЧОИ это сила, любовь и желание жить.
Никогда ЧОИ не будет тем как вы там назвали.