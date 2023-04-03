Дэвис и Смолкин в новом сезоне в ритм-танце будут выступать под песни Майкла Джексона
Диана Дэвис и Глеб Смолкин выбрали музыку для ритм-танца нового сезона.
«Слушая музыку 80-х годов, самое сильное впечатление на нас всегда производит творчество короля поп-музыки Майкла Джексона.
Поэтому, имея заданную тему ритмического танца, мы с нетерпением ждем нового соревновательного сезона, чтобы продолжить наше развитие под музыку этого гениального артиста.
1. Bad
2. Liberian Girl
3. Cheater», – написали Дэвис и Смолкин в соцсети.
«80-е – время прекрасной музыки. Мы хотим, чтобы трибуны подпевали». Интервью главного по танцам в фигурке
Очень хочется увидеть...