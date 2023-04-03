Дэвис и Смолкин в новом сезоне в ритм-танце будут выступать под песни Майкла Джексона

и выбрали музыку для ритм-танца нового сезона.

«Слушая музыку 80-х годов, самое сильное впечатление на нас всегда производит творчество короля поп-музыки Майкла Джексона.

Поэтому, имея заданную тему ритмического танца, мы с нетерпением ждем нового соревновательного сезона, чтобы продолжить наше развитие под музыку этого гениального артиста.

1. Bad

2. Liberian Girl

3. Cheater», – написали Дэвис и Смолкин в соцсети.

«80-е – время прекрасной музыки. Мы хотим, чтобы трибуны подпевали». Интервью главного по танцам в фигурке