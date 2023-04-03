Дэвис и Смолкин в новом сезоне в ритм-танце будут выступать под песни Майкла Джексона

Теги сборная России танцы на льду Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Диана Дэвис и Глеб Смолкин выбрали музыку для ритм-танца нового сезона. 

«Слушая музыку 80-х годов, самое сильное впечатление на нас всегда производит творчество короля поп-музыки Майкла Джексона. 

Поэтому, имея заданную тему ритмического танца, мы с нетерпением ждем нового соревновательного сезона, чтобы продолжить наше развитие под музыку этого гениального артиста. 

1. Bad

2. Liberian Girl

3. Cheater», – написали Дэвис и Смолкин в соцсети.

«80-е – время прекрасной музыки. Мы хотим, чтобы трибуны подпевали». Интервью главного по танцам в фигурке

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25 комментариев

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Блинчик
И где они будут выступать? На шоу?
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a71
Ответ Анна Беляева
Из старого пусть хоть показалку сделают, а то совсем грустно пропала работа, и хореографа, и спортсменов.
Там все пропало.
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Анна Беляева
Ответ olvl
Про международку ясности нет пока. К сожалению.
Я думаю, к середине лета все решится. Сейчас проблемы не с самим допуском,а с тем, что на него накрутят. Большинство федераций допустит, им это отстранение и раньше даром не надо было. В ИСУ сейчас представительствет Азия, ей в принципе неинтересны европейские терки. А вот ждать еще почти весь сезон ВНЖ - это очень неприятно.
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olvl
Ответ Анна Беляева
Соглашусь. У нас не вот вагон мегаодаренных танцевальных пар, чтобы так через губу пробрасываться. Я не великая поклонница именно этой пары, но они точно не сделают хуже рос ФК, глядишь, и остальные новодельные пары увидят ориентиры, за которыми тянуться. Международку, вроде, открывают, так что все душевные метания можно закрыть. Да и по критериям Смолкины подходят по любым. Ни в чем не замечены, ничего не поддерживали. Даже тренируются за свои и не в России. Вопрос только, успевают ли они к новому сезону с документами разобраться. Мне тут сказали, что сроки под два года уже растянулись на гринкарты. А это, конечно, беда. Им надо соревноваться. Еще один сезон без стартов - можно будет завершать спортивную карьеры.
Про международку ясности нет пока. К сожалению.
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tanya_1111
Ответ Ирина Иванова
Хорошо, что с музыкой в ритм-танце определились, осталось определиться с хореографом и спортивным гражданством.
Нут там где получше будет туда и поедут.
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B.Jones
Любовь к Майклу Джексону это у них семейное. 😁
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Trenik1216
Ответ Е...С
Они продолжают развитие.
Двигаются сердцами друг к другу, или как там они говорили
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Анна Беляева
Ответ olvl
Если ДС, СБ выйдут в сезон, будет здорово, и намного интереснее. Успешной подготовки к сезону обеим парам, и всем остальным, конечно. Хочется, красоты, новизны, и захватывающей борьбы в танцах. Только так можно ждать прогресса.
Соглашусь. У нас не вот вагон мегаодаренных танцевальных пар, чтобы так через губу пробрасываться. Я не великая поклонница именно этой пары, но они точно не сделают хуже рос ФК, глядишь, и остальные новодельные пары увидят ориентиры, за которыми тянуться. Международку, вроде, открывают, так что все душевные метания можно закрыть. Да и по критериям Смолкины подходят по любым. Ни в чем не замечены, ничего не поддерживали. Даже тренируются за свои и не в России. Вопрос только, успевают ли они к новому сезону с документами разобраться. Мне тут сказали, что сроки под два года уже растянулись на гринкарты. А это, конечно, беда. Им надо соревноваться. Еще один сезон без стартов - можно будет завершать спортивную карьеры.
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Katerina Sunny
Ответ Натушка
А они где-то вступают разве?
Раз в год в шоу на катке, где тренируются.
+8
-3
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Е...С
Ответ Натушка
А они где-то вступают разве?
Они продолжают развитие.
+6
-2
+4
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Натушка
А они где-то вступают разве?
+9
-2
+7
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22somebody22
Вообще пофиг под какую музыку они будут выступать.Хотя,не могу не отметить,что из всего многообразия поп-музыки 80-х,выбрать Джексона-ну очень банально.Сразу говорит о том,что ничего они не слушали,а просто выбрали первое попавшееся,или то,что тренеры подсунули.Но самое главное,это,за какую страну они выступать будут?Или опять,как в этом году,программы поставили и нигде не выступали.
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Анна Беляева
Из старого пусть хоть показалку сделают, а то совсем грустно пропала работа, и хореографа, и спортсменов.
+3
-1
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Ирина Иванова
Хорошо, что с музыкой в ритм-танце определились, осталось определиться с хореографом и спортивным гражданством.
+25
-4
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Viks
"будут выступать под песни Майкла Джексона" --- Это писательница заголовка где прочитала, что будут выступать?
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-2
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Whiskey cat
В России это мы явно не увидим...
+3
-2
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Viks
"мы с нетерпением ждем нового соревновательного сезона," --- Прошлый сезон отсоревновались успешно?
+27
-6
+21
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olvl
Если ДС, СБ выйдут в сезон, будет здорово, и намного интереснее. Успешной подготовки к сезону обеим парам, и всем остальным, конечно. Хочется, красоты, новизны, и захватывающей борьбы в танцах. Только так можно ждать прогресса.
+9
-5
+4
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Viks
ГДЕ ?
+5
-2
+3
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tanya_1111
Ответ Toba Door
Где будут выступать? За какую Родину, Израиль? США? Грузия? Или иииия
Так их никуда не взяли же вроде, РФ допустят если сюда сразу и прикатят.
+6
-4
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Olga.t
Вопрос один - где будут выступать эти российские фигуристы?
Очень хочется увидеть...
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Katerina Sunny
А где выступать-то? В этом сезоне тоже ставили, а толку-то?
+7
-2
+5
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oleg
Фиолетово.
+10
-3
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блОК
А разве тему ритм-танца уже объявили официально?
+11
-1
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Toba Door
Где будут выступать? За какую Родину, Израиль? США? Грузия? Или иииия
+15
-7
+8
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