Железняков о Дэвис и Смолкине на шоу в США: «Одно дело, когда идет заявление, что его спортсмены встанут под другой флаг, а просто выступить — уже другое»

Теги сборная России танцы на льду Алексей Железняков Матч ТВ Диана Дэвис Глеб Смолкин ледовые шоу Фигурное катание

Алексей Железняков высказался о планах Дэвис и Смолкина выступить на ледовом шоу в США. 

Шоу Ice on Fire пройдет 10 июня в Лисбурге, штат Вирджиния. 

«Выступление Дианы и Глеба на ледовом шоу в США ни о чем не говорит. Если ребят пригласили выступить, то ребята поедут и выступят, неважно какая это будет страна. Да и любые спортсмены, которых пригласят из России туда — они поедут и выступят.

Это всего лишь показательное выступление или шоу и не значит, что человек перешел кататься в другую федерацию, встал под другие флаги. Это не показатель. Любой спортсмен из России может по приглашению поехать и выступить на шоу.

Одно дело, когда идет заявление, не буду показывать пальцем на того, кто это произнес, что его спортсмены встанут под другой флаг и будут выступать за другую страну, учитывая нашу ситуацию в мире, а просто выступить — уже другое.

Спортсмены любой национальности не участвуют в сумасшествии, которое устроили спортивные чиновники и наоборот хотят, чтобы все было объединено.

Обыкновенные люди не осудят если, например, к нам приедут спортсмены из другой страны и выступят в шоу. Наоборот, многие обрадуются, похлопают, а если еще и хорошо выступит, то встретят стоя», – сказал Железняков. 

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14 комментариев

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Kareglazaya
Если показать пальцем, можно попасть на "ковёр" к комитету по этике))) А так вроде и прокомментировал, а вроде и нет)
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Шубы
можно подумать, если они официально флаг сменят, то ты посмеешь гавкнуть против дочери своей госпожи что-то.
Пойдешь как миленький вылизывать пальто и сапоги. На четвереньках.
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Пользователь Гугла
не буду показывать пальцем, но это плющенко
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tanya_1111
С такими друзьями как Железняков врагов не надо.
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Doctor V
Неудачная попытка отмазать парочку. Они год не выступают на соревнованиях, числясь в сборной страны и получая зарплату. А косвенно финансируются и за счёт других российских фигуристов - мамуля содержит их в США, собирая деньги с фигуристов в Хрустальном.
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bezsugar
Железяка-глашатай гоговны и енот-полоскун ее пальтишка, классика))
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Саша Кутузова
Лишний раз подтверждение того, что Железняков никогда ничего толком не знает. Это шоу организовано клубом, в котором катаются спортсмены, никуда и ехать не надо. Спортсменов из России сейчас пригласят разве что в Эритрею выступать, неужели еще не понятно. Ну может в Китай. Фантазер Железняков.
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Anna Ilyinih
Ответ Gemma157
конечно другое, это же дочь тутберидзе 😆
Ну, цена его патриотизма - тёплое рабочее место
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Anna Ilyinih
Что, у Железика не будет сегодня криков про друзей, которые воюют против солдат НАТО?)
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Doctor V
а просто выступить — уже другое» - Да-да, они же выступят под российским флагом.
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Gemma157
конечно другое, это же дочь тутберидзе 😆
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Alex1104
Ещё пару месяцев назад из их выступления в США спортс бы выжал новостей двадцать.
Теперь успокоились
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unknownman
Да мы уже поняли, что если дело касается Тутберидзе, то "это другое"
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Ёжик_в_тумане
"Если ребят пригласили выступить, то ребята поедут и выступят..." Куда поедут? Куда пригласили? Они на этом катке каждый день, это их тренировачная база. Рупор Хрустального☝️🤦‍♀️. Балабол, который походу дела ничего не знает.
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