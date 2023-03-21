высказался о планах и выступить на ледовом шоу в США.

Шоу Ice on Fire пройдет 10 июня в Лисбурге, штат Вирджиния.

«Выступление Дианы и Глеба на ледовом шоу в США ни о чем не говорит. Если ребят пригласили выступить, то ребята поедут и выступят, неважно какая это будет страна. Да и любые спортсмены, которых пригласят из России туда — они поедут и выступят.

Это всего лишь показательное выступление или шоу и не значит, что человек перешел кататься в другую федерацию, встал под другие флаги. Это не показатель. Любой спортсмен из России может по приглашению поехать и выступить на шоу.

Одно дело, когда идет заявление, не буду показывать пальцем на того, кто это произнес, что его спортсмены встанут под другой флаг и будут выступать за другую страну, учитывая нашу ситуацию в мире, а просто выступить — уже другое.

Спортсмены любой национальности не участвуют в сумасшествии, которое устроили спортивные чиновники и наоборот хотят, чтобы все было объединено.

Обыкновенные люди не осудят если, например, к нам приедут спортсмены из другой страны и выступят в шоу. Наоборот, многие обрадуются, похлопают, а если еще и хорошо выступит, то встретят стоя», – сказал Железняков.

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