Хореограф группы Тутберидзе о скандале с 8-летней фигуристкой и ее отцом: «Я не увидел ничего жестокого, история высосана из пальца»

Теги сборная России происшествия женское катание Алексей Железняков Мирослава Лебедева Фигурное катание

Хореограф группы Тутберидзе высказался о скандале с участием 8-летней фигуристки Лебедевой.

Ранее блогер Елена Родина опубликовала в своем телеграм-канале видео, на котором Мирослава Лебедева падает на пол во время разговора с отцом, а затем тот поднимает ее за ворот куртки и заявляет, что «актерское мастерство надо на льду показывать, а не здесь».

«Ознакомился с ситуацией, почитал комментарии Михаила, сам отец ведь рассказал, что произошло. У них с дочерью был спор, они держали сумку и тянули ее в разные стороны, Мирослава споткнулась и упала, это видно на записи.

Я часто наблюдаю, как дети спорят с родителями, не хотят делать чего‑то. Так что я не увидел ничего жестокого, история просто‑напросто высосана из пальца. Рассказы идут от недоброжелателей, от одного недоблогера, который давно занимается дискредитацией штаба Этери Тутберидзе, теперь она решила делать это через родителей и детей.

Повторюсь, ничего криминального в этой истории я не вижу. Михаила знаю давно, он требовательный, строгий отец, но за три года я никогда не видел от него проявления жестокости, вся эта история полный бред и не стоит выеденного яйца», – заявил Алексей Железняков.

В сети завирусились видео с отцом 8-летней фигуристки – на них он заставляет ее кататься через боль, критикует за лишний вес

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62 комментария

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kovfun-barrios
Вчера, когда я написал, что это обычные методы воспитания в российском прокатстве, меня жёстко заминусовали. Сегодня те же самые люди плюсуют комментарии с подобным содержанием))
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Sportsfan
Ответ Мария Тихонова
Не видно на видео никакой сумки, которую тянут в разные стороны, и динамика падения совсем не похожа на эту версию.
Да там и без этого видео достаточно материала на его собственном канале. Он с дочерью обращается хуже, чем люди со своими хомячками и собачками.
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несахар
Ответ Lilia Sadykova
Так может он не закрывает глаза на насилие, может у них так принято обращаться с детьми и он реально не видит в этом проблемы? в любом случае гаденько от этой ситуации
да, в любом случае мерзкий аморальный железняков
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Іра Блоцкая-Вараксіна
Ответ Sobachkin
У нас просто не понимают, что спорт не всегда цель конечная в жизни, у нас плевать на образование и все детство, давай работай, нам нужна медалька.... Амбиции родителей убивают детей, в 90-x отец убил дочь, за то что плохо выступила
А последнее это что за история?
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varick
Ответ Sobachkin
У нас просто не понимают, что спорт не всегда цель конечная в жизни, у нас плевать на образование и все детство, давай работай, нам нужна медалька.... Амбиции родителей убивают детей, в 90-x отец убил дочь, за то что плохо выступила
у кого, "у вас"? вы там секта какая-то?
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Lilia Sadykova
Ответ несахар
все факты на виду, на видео четко видно (да и на других видео тоже, доказательств вагон и маленькая тележка), что папа там у них полный неадекват и по отношению к дочери ведет себя, без всякого преувеличения, как настоящий садист а железняков на голубом глазу утверждает, что якобы не видит ничего ужасного мерзкий железняков ради того, чтобы не испортить отношения с ее папой, и ради сведения счетов с еленой родиной, которая обвиняла его в педофилии, он готов закрывать глаза на насилие над этой бедной девочкой рыбак рыбака видит издалека?
Так может он не закрывает глаза на насилие, может у них так принято обращаться с детьми и он реально не видит в этом проблемы? в любом случае гаденько от этой ситуации
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Sportsfan
На этом Железняков для меня все. И раньше было много звоночков, но я думала, что он просто эмоциональный и прямой. Но нет, оказалось, что не показалось.
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varick
Ответ asusp527
Когда падают случайно сами, то пытаются встать, а девочка лежала свернувшись в позе эмбриона. Хватит уже папашу отмазывать.
а когда падают сами, капризничая, то тоже сразу встают? если ребенок лежит, то не потому что капризничает, а исключительно потому что не может встать из-за боли?

Я понимаю людей жалеющих малышку, им хочется чтобы у всех были идеальные родители (видимо такие как они), но мне интересно одно - есть ли этих сердобольных адекватные? Или все такие вот, которые везде видят "позу эмбриона"? 🤨
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nina1212
Ответ Mr. Jones
Чем больше мне попадается на глаза новостей о фигурном катании, тем больше растет уверенность, что этот "спорт" нужно просто запретить как рассадник садизма и эксплуатации труда несовершеннолетних. Исправить его уже нереально, тем более что и болельщики у них такие же, готовые глаза друг другу выцарапать.
как и любой другой спорт Просто ФК стал популярным и каждую фигуристку рассматривают под лупой. Причем именно девочек, до парней пока дела нет
А если возьмутся за худ гимнастику?) хоккей В хоккее уже сколько было смертей на тренировках? Никто тренеров не проклинает
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Ольга Юю
Пусть Ж посмотрит видеохронику происходящих издевательств над ребенком, которую Лебедев выкладывает на Youtube. Отец психопат.
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pyatachyok
Ответ spaars4444
Зачем вы врёте? Помимо упомянутого рисунка родитель там на системной основе размешал в сети информацию дискредитирующую ВС РФ
Вот только дискредитирующие ВС РФ Путин и Шойгу почему-то никак не сядут, им можно дискредитировать ВС РФ :)
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Happy_Kleo
Видимо Железняков и отец Миры Лебедевой стОят друг друга. Оба неадекватны.
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АГОШКИН Алексей
Ответ Sobachkin
Тут все нормально. Одежда правильных цветов, рисунков нет, а бьет - значит любит, по мнению гос-ва
Тут вы правы,тут все по скрепам и методичка.
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Lilia Sadykova
то есть в группе Тутберидзе оры и швыряние об пол ребенка считается нормой? Нормально так Железо всех заложил.
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Sobachkin
И посмотрите историю Даши Ленской, фигуристки, с таким же батей, это Багровый лед в "Следствие вели". Ее сбросил отец под поезд, ибо не прошла отбор у Жука и решила закончить с катанием. Вы понимаете что в мозгах родителей этих ошалелых! Сегодня он ее бьет, а что потом? Жесть! Ребенок должен от спорта удовольствие получать, а не тумаки и наказание
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АГОШКИН Алексей
Ответ spaars4444
Зачем вы врёте? Помимо упомянутого рисунка родитель там на системной основе размешал в сети информацию дискредитирующую ВС РФ
Если я вру,почему все центральные каналы не показали об этом самоуправстве. Ни один центральный канал не показал.
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Дмитрий
Ответ spaars4444
Зачем вы врёте? Помимо упомянутого рисунка родитель там на системной основе размешал в сети информацию дискредитирующую ВС РФ
Пару постов в одноклассниках. А докопались именно из за рисунка!
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Алекс Я
Ответ несахар
педофил защищает садиста хорошая в хрустальном компания собралась
А ты думаешь как чемпионами становятся?
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Sobachkin
Ответ Doctor of Philosophy
Ну вот зачем так откровенно-то? Получается, заложил себя и всех. Теперь все будут говорить - вот, видите, какие методы в группе Тутберидзе нормальными считаются. Раньше только подозревали - а теперь этот сам признался.
Еще с Липницкой было ясно. Она в интервью рассказала.... Как ее поломанную и больную Этери заставляла работать
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Brokkoli
Выходит, в ТШТ такое поведение родителя считается нормой. Строгий, требовательный родитель вот главное что им нужно, ну и подходящий материал
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Sobachkin
Ответ Наталья Малинина
Жесть конечно. У людей, которые с детьми работают, совсем нет эмпатии.
Потому что у нас спорт такой
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Sobachkin
Ответ Блинчик
Шли обыкновенные будни "Хрустального": отец швырял на пол 8-летнюю дочь, Тутберидзе гнала одну фигуристку тренироваться с серьёзной травмой бедра, Глейхенгауз доводил до истерики перекатами другую, третья запивала запрещённые ВАДой таблетки из дедушкиного стакана.
Там еще в подвалах вес заставляли сгонять пленками и сауной
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Sobachkin
Ответ АГОШКИН Алексей
Какие все таки ********* у нас законы и люди ,семью за рисунок разлучают,а здесь в открытую издевается и они ничего не видят.
Тут все нормально. Одежда правильных цветов, рисунков нет, а бьет - значит любит, по мнению гос-ва
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Анастасия Лукьянова
Ответ spaars4444
Зачем вы врёте? Помимо упомянутого рисунка родитель там на системной основе размешал в сети информацию дискредитирующую ВС РФ
Не вопрос, размещал. Вопрос: это стоит двухлетнего срока?
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Sobachkin
Ответ Ритт
Бывают и похлеще родители. Пихают, толкают, лещей дают, подзатыльников, орут и обзывают только в путь. И в фигурном катании, и в обычной жизни. Но может Лебедев, в связи с такой оглаской, поубавит пыл в отношении Мирославы. А родительских прав его точно не лишат, потому что семья с виду очень благополучная.
У нас просто не понимают, что спорт не всегда цель конечная в жизни, у нас плевать на образование и все детство, давай работай, нам нужна медалька.... Амбиции родителей убивают детей, в 90-x отец убил дочь, за то что плохо выступила
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