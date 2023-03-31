Хореограф группы Тутберидзе о скандале с 8-летней фигуристкой и ее отцом: «Я не увидел ничего жестокого, история высосана из пальца»
Хореограф группы Тутберидзе высказался о скандале с участием 8-летней фигуристки Лебедевой.
Ранее блогер Елена Родина опубликовала в своем телеграм-канале видео, на котором Мирослава Лебедева падает на пол во время разговора с отцом, а затем тот поднимает ее за ворот куртки и заявляет, что «актерское мастерство надо на льду показывать, а не здесь».
«Ознакомился с ситуацией, почитал комментарии Михаила, сам отец ведь рассказал, что произошло. У них с дочерью был спор, они держали сумку и тянули ее в разные стороны, Мирослава споткнулась и упала, это видно на записи.
Я часто наблюдаю, как дети спорят с родителями, не хотят делать чего‑то. Так что я не увидел ничего жестокого, история просто‑напросто высосана из пальца. Рассказы идут от недоброжелателей, от одного недоблогера, который давно занимается дискредитацией штаба Этери Тутберидзе, теперь она решила делать это через родителей и детей.
Повторюсь, ничего криминального в этой истории я не вижу. Михаила знаю давно, он требовательный, строгий отец, но за три года я никогда не видел от него проявления жестокости, вся эта история полный бред и не стоит выеденного яйца», – заявил Алексей Железняков.
В сети завирусились видео с отцом 8-летней фигуристки – на них он заставляет ее кататься через боль, критикует за лишний вес
Я понимаю людей жалеющих малышку, им хочется чтобы у всех были идеальные родители (видимо такие как они), но мне интересно одно - есть ли этих сердобольных адекватные? Или все такие вот, которые везде видят "позу эмбриона"? 🤨
А если возьмутся за худ гимнастику?) хоккей В хоккее уже сколько было смертей на тренировках? Никто тренеров не проклинает