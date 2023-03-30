Отец Мирославы Лебедевой: «Мы держали одну и ту же сумку во время какого-то спора, тянули ее друг к другу. У Миры сорвались руки, и она упала»

Теги происшествия женское катание Мирослава Лебедева Фигурное катание

Отец 8-летней фигуристки Мирославы Лебедевой ответил на обвинения в жестокости.

Ранее блогер Елена Родина опубликовала в своем телеграм-канале видео, на котором отец бросает дочь на пол, а после поднимает ее за ворот куртки и заявляет, что «актерское мастерство надо на льду показывать, а не здесь».

«Этому видео как минимум месяцев семь. Всей ситуации я не помню.

Да, на видео мы. Как это могло быть? Мы держали одну и ту же сумку во время какого-то спора, тянули ее друг к другу, у Миры руки с этой сумки сорвались, и она упала. Я поднял ее за куртку, и мы пошли.

Был повышенный тон, строгость. Мирослава пыталась показать свое «я». Небольшой спор. Никакой агрессии, никаких швырков, пинков и так далее», – сказал Михаил Лебедев. 

Отец девочки ведет блог на YouTube, на который подписано почти полмиллиона человек. На канале регулярно появляются видео, где Лебедев заставляет дочь тренироваться сквозь слезы, критикует за лишний вес.

«Я испытал все это на себе, весь этот спорт. Я знаю, как это тяжело. Знаю, как тяжело, что не получаются какие-то элементы. Когда хочется реветь, действительно. Я знаю, что такое спорт, что такое беспощадные тренировки на летних сборах и так далее.

Поэтому, конечно, мне порой действительно жалко, что не получается. Но я не могу ее постоянно жалеть. На видео я тоже не снимаю моменты, когда жалею и так далее. Есть те, где мы можем обняться, еще какие-то моменты.

Даже за то, что я ее обнимал и целовал, вы не поверите, сколько хейта было в мой адрес. Извинялся порой.

Извинялся за то, что чересчур требовал выполнять какой-то элемент, пока не получится. Там уже мышцы немного были перенагружены, а все равно хотелось, чтобы получилось у нее, чтобы она сама вдохновилась, и дальше у нее пойдет гораздо лучше. 

Приезжаем домой, у нас есть негласное правило – то, что было на льду, остается на льду. <...>

Спорт привил ей ответственность, привил ей дисциплину, которая в жизни ей поможет. Учебу мы тоже не забрасываем, как многие считают. Она учится на одни пятерки. Ей это нравится, не заставляем что-то делать», – сказал Лебедев в голосовом сообщении, опубликованном RT. 

В сети завирусились видео с отцом 8-летней фигуристки – на них он заставляет ее кататься через боль, критикует за лишний вес

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31 комментарий

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Strops
Ответ Strops
Слышу про них первый раз ,а ассоциация с Тепляковым почему-то. Но меня интересует другое "КТО эти полмиллиона и ЗАЧЕМ они весь этот вырезано цензурой наблюдают" ? Я что-то в жизни перестала догонять(
хотя точнее было бы написать "КТО И ЗАЧЕМ подписались" ну, не буду коммент редактировать
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asusp527
Ответ Strops
Слышу про них первый раз ,а ассоциация с Тепляковым почему-то. Но меня интересует другое "КТО эти полмиллиона и ЗАЧЕМ они весь этот вырезано цензурой наблюдают" ? Я что-то в жизни перестала догонять(
+1.
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asusp527
Ответ buturlinomo
Я бы такого мужа-папу загрызла бы за подобное обращение к моему ребенку.
Вашему ребенку повезло по жизни, а этой девочке увы нет..
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Alexander X
Родина на спортсе "появилась"😱
не как синеликая... чё творится?😱
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Strops
Слышу про них первый раз ,а ассоциация с Тепляковым почему-то. Но меня интересует другое "КТО эти полмиллиона и ЗАЧЕМ они весь этот вырезано цензурой наблюдают" ? Я что-то в жизни перестала догонять(
+1
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asusp527
Ответ Yulia333
Они с тепляком из одной оперы
Да уж, по сравнению с ними Рудковские слабоваты😅
+2
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buturlinomo
Я бы такого мужа-папу загрызла бы за подобное обращение к моему ребенку.
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asusp527
Ответ Артур Петров
Так он уже сломал спину девочке. Карьера ещё не началась, а у Мирославы уже травмы спины. Как с такой спиной ультра-си потом прыгать? Отец какой-то нездоровый.
У него наверно комплекс такого рода: я столько положил на этот спорт, и ничего не вышло, пусть дочь воплотит. Заодно заработаю не работая. Сейчас много таких появилось с распространением интернета..
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Анна Беляева
Ответ nadenki
У них были уже пару лет назад,по крайней мере папа это на Ютубе говорил,что кто-то нажаловался.Ничего не нашли криминального
Очевидно, и не найдут. Прийти по жалобе или заявлению из скорой соцслужбы обязаны. Ноони проверяют бытовые условия, что ребенок имеет свое спальное место, в холодильнике есть детские продукты, сам ребенок одет нормально. И все.
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Manukello
тот случай, когда лучше пусть следствие разбирается. не верю ему.
+5
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Yulia333
Ответ Yaroslove
Оправдания очень на тепляковские похожи ))
Они с тепляком из одной оперы
+3
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Jessi
Девочку жаль, уже видно, что нет данных и успехов в ФК ей не достичь, но свихнутый отец будет выжимать из неё до конца.
Помню старое видео, где он доводил ее до слез, орал, унижал из-за того, что у неё в зале не получалось прыгнуть на высокий мат .
+12
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Yulia333
Спасибо, что развиваете эту тему! Может возьмутся за папашку
+5
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Vera Goncharova
Боже, как жаль эту малютку, и никто ее не может защитить, хотя органам опеки уже давно пора передать привет - куча материала на том же ютубе.
+8
-1
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Тайга86
Помнится в 90-х, наравне с экстрасенсами, ведуньями, лекарями всех мастей без специального образования, появлялись еще и подобные родители, возомнившие себя педагогами и новаторами, мечтающие сделать из своих детей гениев всеми возможными способами...
+4
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Артур Петров
Ответ asusp527
Ааа, это тот папаша с жутким голосом...Девочка - абсолютно средняя, на вид забитая, папаша зарабатывает на видео с ней... Как фигуристка неинтересна, их семейная жизнь тем более..
Так он уже сломал спину девочке. Карьера ещё не началась, а у Мирославы уже травмы спины. Как с такой спиной ультра-си потом прыгать? Отец какой-то нездоровый.
+8
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Lesovaya Kristina
В этой ситуации жалко только ребенка.
+6
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Алена Иванова
Давно этого чудика видела в Ютубе. Вот реально папаша не видит что девочке прям всё это катание в тягость. А ей только 8 лет. Она и правда зашуганная. Почему маме пофиг не понимаю. Опека явно мимо. Девочка одета, обута, накормлена. Семья благополучная. Вот только нервы и самооценку папаша ребенку загубил.
+8
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Yaroslove
Оправдания очень на тепляковские похожи ))
+8
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nadenki
Ответ Анна Беляева
Ну, свистит-то папашка как Троцкий, это понятно. Только никакая опека им не заинтересуется - благополучная внешне семья, дети сытые и обутые. Никому они неинтересны
У них были уже пару лет назад,по крайней мере папа это на Ютубе говорил,что кто-то нажаловался.Ничего не нашли криминального
+3
0
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Акселек давай
Какой кошмар, прям нездоровым веет от этого папаши.
+15
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Katerina Sunny
Нереализованные амбиции родителя. А Мирославе здоровья во всех смыслах.
+19
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Ilovethisgame77
А где можно его найти и руки ему сломать?
+5
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uyuonka
как, если она дважды упала? хоть бы что-то лучше придумал
+9
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Анна Беляева
Ну, свистит-то папашка как Троцкий, это понятно. Только никакая опека им не заинтересуется - благополучная внешне семья, дети сытые и обутые. Никому они неинтересны
+9
-1
+8
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