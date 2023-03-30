Отец 8-летней фигуристки Мирославы Лебедевой ответил на обвинения в жестокости.

Ранее блогер Елена Родина опубликовала в своем телеграм-канале видео, на котором отец бросает дочь на пол, а после поднимает ее за ворот куртки и заявляет, что «актерское мастерство надо на льду показывать, а не здесь».

«Этому видео как минимум месяцев семь. Всей ситуации я не помню.

Да, на видео мы. Как это могло быть? Мы держали одну и ту же сумку во время какого-то спора, тянули ее друг к другу, у Миры руки с этой сумки сорвались, и она упала. Я поднял ее за куртку, и мы пошли.

Был повышенный тон, строгость. Мирослава пыталась показать свое «я». Небольшой спор. Никакой агрессии, никаких швырков, пинков и так далее», – сказал Михаил Лебедев.

Отец девочки ведет блог на YouTube, на который подписано почти полмиллиона человек. На канале регулярно появляются видео, где Лебедев заставляет дочь тренироваться сквозь слезы, критикует за лишний вес.

«Я испытал все это на себе, весь этот спорт. Я знаю, как это тяжело. Знаю, как тяжело, что не получаются какие-то элементы. Когда хочется реветь, действительно. Я знаю, что такое спорт, что такое беспощадные тренировки на летних сборах и так далее.

Поэтому, конечно, мне порой действительно жалко, что не получается. Но я не могу ее постоянно жалеть. На видео я тоже не снимаю моменты, когда жалею и так далее. Есть те, где мы можем обняться, еще какие-то моменты.

Даже за то, что я ее обнимал и целовал, вы не поверите, сколько хейта было в мой адрес. Извинялся порой.

Извинялся за то, что чересчур требовал выполнять какой-то элемент, пока не получится. Там уже мышцы немного были перенагружены, а все равно хотелось, чтобы получилось у нее, чтобы она сама вдохновилась, и дальше у нее пойдет гораздо лучше.

Приезжаем домой, у нас есть негласное правило – то, что было на льду, остается на льду. <...>

Спорт привил ей ответственность, привил ей дисциплину, которая в жизни ей поможет. Учебу мы тоже не забрасываем, как многие считают. Она учится на одни пятерки. Ей это нравится, не заставляем что-то делать», – сказал Лебедев в голосовом сообщении, опубликованном RT.

В сети завирусились видео с отцом 8-летней фигуристки – на них он заставляет ее кататься через боль, критикует за лишний вес