Алексей Железняков о чемпионате мира: «Соревнование неполноценное, потому что топовых спортсменов нет. Это неправильная история»
Алексей Железняков назвал неполноценными соревнования на ЧМ без российских фигуристов.
«Конечно, чемпионат мира теряет без наших спортсменов. Наши фигуристы, особенно фигуристки – мировой топ. Во многих странах, в тех же США, Японии, Китае, очень много болельщиков именно российских спортсменов. Соответственно, из-за этого рейтинги тоже падают. Потерь очень много.
Если бы наши спортсмены были на заднем плане, никому не было бы интересно. А так получается, что самые основные фигуристы мира не в обойме. Никто не имеет от этого никаких плюсов.
Спорт – это преодоление. Когда ты соревнуешься и понимаешь, что лучшие спортсмены сейчас не в обойме, это тяжело. Мне было бы от этого не очень приятно. Получив такую медаль, я бы чувствовал себя неполноценно.
Если бы я победил сильнейших, я бы считал, что совершил подвиг, преодолел себя и добился успеха, к которому стремился. А так… Соревнование неполноценное, потому что топовых спортсменов нет. Это неправильная история.
Конечно, кто-то порадовался, позлорадствовал этой ситуации, мол, наконец этих россиян нет и мы сможем занять все призовые места.
Вообще полным-полно российских тренеров, которые работают за границей на протяжении многих лет. Начистоту, именно российские тренеры по большому счету и поднимали мировое фигурное катание», – сказал Железняков.
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Нет, отвечает он. Соревнование неполноценное, потому что топовых спортсменов нет. Это неправильная история.
Звучит мелодия из Ералаша.