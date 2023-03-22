Алексей Железняков о чемпионате мира: «Соревнование неполноценное, потому что топовых спортсменов нет. Это неправильная история»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России пары женское катание Алексей Железняков Фигурное катание

Алексей Железняков назвал неполноценными соревнования на ЧМ без российских фигуристов. 

«Конечно, чемпионат мира теряет без наших спортсменов. Наши фигуристы, особенно фигуристки – мировой топ. Во многих странах, в тех же США, Японии, Китае, очень много болельщиков именно российских спортсменов. Соответственно, из-за этого рейтинги тоже падают. Потерь очень много.

Если бы наши спортсмены были на заднем плане, никому не было бы интересно. А так получается, что самые основные фигуристы мира не в обойме. Никто не имеет от этого никаких плюсов.

Спорт – это преодоление. Когда ты соревнуешься и понимаешь, что лучшие спортсмены сейчас не в обойме, это тяжело. Мне было бы от этого не очень приятно. Получив такую медаль, я бы чувствовал себя неполноценно.

Если бы я победил сильнейших, я бы считал, что совершил подвиг, преодолел себя и добился успеха, к которому стремился. А так… Соревнование неполноценное, потому что топовых спортсменов нет. Это неправильная история.

Конечно, кто-то порадовался, позлорадствовал этой ситуации, мол, наконец этих россиян нет и мы сможем занять все призовые места.

Вообще полным-полно российских тренеров, которые работают за границей на протяжении многих лет. Начистоту, именно российские тренеры по большому счету и поднимали мировое фигурное катание», – сказал Железняков.

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9 комментариев

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Mira Val
Хватит ныть.
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MariNika
Ответ Volles
Всем наплевать, что нет россиян. Спортсмены выигрывают свои титулы и входят в историю. Сколько можно ныть об этом.
Думаю, что даже рады. Ну, и ладно.
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MariNika
Я бы сказала иначе. Мировой топ есть. Но не весь. Мне кажется, что нет типичного накала страстей, драйва и интриги. Наши бы внесли. Зато получили возможность выстрелить и выступить другие. Посмотрим.
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Gau
То-то спортсмены радуются чистым прокатам, публика стоя аплодирует, а на самом деле у всех кошки на душе скребут от неполноценности соревнований))
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Этери горячая
Верно. Каори получила грибы, но все равно 79.
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шампион
Этери, Глей и Дудаков, собирая чемоданы для поездки на ЧМ, спрашивают у Железнякова: поедешь?
Нет, отвечает он. Соревнование неполноценное, потому что топовых спортсменов нет. Это неправильная история.
Звучит мелодия из Ералаша.
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La Gushka
Топовых спортсменов на ЧМ всегда есть!
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ТМЗ
Опять ИСТЕРИКА. ахахахахахахаха
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Volles
Всем наплевать, что нет россиян. Спортсмены выигрывают свои титулы и входят в историю. Сколько можно ныть об этом.
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