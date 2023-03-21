Чемпионат мира по фигурному катанию. Книрим и Фрэйзер, Миура и Кихара, Конти и Мачии, Сафина и Берулава покажут короткие программы
22 марта на чемпионате мира по фигурному катанию пары выступят с короткими программами.
Чемпионат мира по фигурному катанию
Сайтама, Япония
Пары
Короткая программа
Начало – 5.00 по московскому времени. Прямая трансляция – в онлайн-кинотеатре ОККО.
Первая разминка
1. Чжан Сыян – Ян Юнчао (Китай)
2. Федерика Симиоли – Алессандро Зарбо (Чехия)
3. Лидия Смарт – Гарри Маттик (Великобритания)
Вторая разминка
4. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины)
5. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)
6. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)
7. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)
Третья разминка
8. Оксана Вуйламоз – Флавьен Жинио (Франция)
9. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)
10. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада)
11. Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды)
Четвертая разминка
12. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)
13. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия)
14. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина)
15. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия)
Пятая разминка
16. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)
17. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)
18. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)
19. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос-Мур (Австралия)
Шестая разминка
20. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)
21. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
22. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
23. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США)
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