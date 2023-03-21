Чемпионат мира по фигурному катанию. Книрим и Фрэйзер, Миура и Кихара, Конти и Мачии, Сафина и Берулава покажут короткие программы

22 марта на чемпионате мира по фигурному катанию пары выступят с короткими программами.

Чемпионат мира по фигурному катанию

Сайтама, Япония

Пары

Короткая программа

Начало – 5.00 по московскому времени. Прямая трансляция – в онлайн-кинотеатре ОККО.

Первая разминка

1. Чжан Сыян – Ян Юнчао (Китай)

2. Федерика Симиоли – Алессандро Зарбо (Чехия)

3. Лидия Смарт – Гарри Маттик (Великобритания)

Вторая разминка

4. Изабелла Гамес – (Филиппины)

5. – Трент Мишо (Канада)

6. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)

7. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)

Третья разминка

8. Оксана Вуйламоз – Флавьен Жинио (Франция)

9. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)

10. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада)

11. – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды)

Четвертая разминка

12. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)

13. – Рубен Бломмарт (Германия)

14. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина)

15. Карина Сафина – (Грузия)

Пятая разминка

16. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)

17. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)

18. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)

19. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос-Мур (Австралия)

Шестая разминка

20. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)

21. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

22. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)

23. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США)