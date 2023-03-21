Чемпионат мира по фигурному катанию. Книрим и Фрэйзер, Миура и Кихара, Конти и Мачии, Сафина и Берулава покажут короткие программы

Теги чемпионат мира по фигурному катанию результаты сборная Канады сборная Франции сборная США сборная Китая сборная Великобритании сборная Чехии сборная Италии сборная Украины сборная Венгрии пары Брендон Фрэйзер Алекса Книрим (Шимека) Рюичи Кихара Рубен Бломмарт сборная Грузии Дэнни О’Ши Александр Коровин Никколо Мачии сборная Филиппин Максим Дешам Алиса Ефимова Павел Ковалев Ян Юнчао Деанна Стеллато-Дудек Анника Хокке Трент Мишо Алексей Святченко Роберт Кункель Ника Осипова Брук Макинтош Рику Миура Мария Павлова Бенджамин Мимар Лука Берулава Изабелла Гамес Карина Сафина сборная Нидерландов Камилла Ковалев Дарья Данилова Мишель Циба Сара Конти Лиа Перейра Дмитрий Эпштейн Анастасия Голубева Гектор Гиотопулос Мур Виолетта Серова Иван Хобта Эмили Чан Спенсер Акира Хоу Анастасия Вайпан-Ло Люк Дигби Оксана Вуйламоз Флавьен Жинио Элли Кам Фигурное катание

22 марта на чемпионате мира по фигурному катанию пары выступят с короткими программами. 

Чемпионат мира по фигурному катанию

Сайтама, Япония

Пары

Короткая программа 

Начало – 5.00 по московскому времени. Прямая трансляция – в онлайн-кинотеатре ОККО. 

Первая разминка

1. Чжан Сыян – Ян Юнчао (Китай)

2. Федерика Симиоли – Алессандро Зарбо (Чехия)

3. Лидия Смарт – Гарри Маттик (Великобритания)

Вторая разминка

4. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины)

5. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)

6. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)

7. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)

Третья разминка

8. Оксана Вуйламоз – Флавьен Жинио (Франция)

9. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)

10. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада)

11. Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды)

Четвертая разминка

12. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)

13. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия)

14. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина)

15. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия)

Пятая разминка

16. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)

17. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)

18. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)

19. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос-Мур (Австралия)

Шестая разминка

20. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)

21. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

22. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)

23. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США)

3 комментария

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Anna Kovaleva
Ради интереса взгляну на первые разминки - что удалось подготовить к чемпионату. Паре И. Гамес/А. Коровин, конечно, отдельное внимание, помню партнёра ещё по юниорским выступлениям.
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bona ulo
Очень хочется золота для Рику и Рюичи. Надеюсь, в этот раз они его все же возьмут.
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Sincere
Какой молодец Брэндон Фрейзер. и Оскар получил, и за второе золото ЧМ борется...)
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