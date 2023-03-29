Александр Лакерник: «Если Малинин добавит в скольжении и избежит травм, то это очень серьезный претендент на золото Олимпиады-2026»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию ISU Александр Лакерник сборная Канады сборная США сборная Японии мужское катание Киган Мессинг Олимпиада-2026 Шома Уно Чха Чжун Хван Кевин Аймо Казуки Томоно Илья Малинин Фигурное катание

Александр Лакерник оценил шансы американского фигуриста Ильи Малинина на золото Олимпиады-2026.

«Конечно, (на чемпионате мира) порадовал японец Шома Уно – был травмирован, но все-таки сумел собраться и показать интересную программу с хорошим скольжением и пятью четверными прыжками.

Русский американец Илья Малинин — шесть четверных в программе, включая уникальный четверной аксель. Думаю, если он сможет добавить в скольжении и вращениях и избежать травм, то это очень серьезный претендент на золото следующей Олимпиады.

Кореец Чха Чжун Хван откатался на максимуме, показал чистую интересную программу с двумя четверными прыжками. Запомнились также программы француза Кевина Аймо, японца Казуки Томоно и завершающего свою спортивную карьеру канадца Кигана Мессинга», – сказал почетный вице-президент ISU.

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3 комментария

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Kareglazaya
Если б да кабы, да во рту росли грибы...
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Шубы
Ответ Toba Door
Если бы Лакерник был американцем, у малинина были бы грибы как у жени, Ани, без скольжения
нет, если бы Малинин выступал за Россию и на дворе был бы 2021 год хотя бы. Американцы могли бы грибовать его, но не делают этого. Так как они сторонники того фк, который показывает Браун.
К тому же Малинин не относится к меньшинствам. Он не лгбт, не черный и не азиат. Белый, да еще и русский. Тяжко ему придется.
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Toba Door
Если бы Лакерник был американцем, у малинина были бы грибы как у жени, Ани, без скольжения
+5
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