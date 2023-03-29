Александр Лакерник: «Если Малинин добавит в скольжении и избежит травм, то это очень серьезный претендент на золото Олимпиады-2026»
Александр Лакерник оценил шансы американского фигуриста Ильи Малинина на золото Олимпиады-2026.
«Конечно, (на чемпионате мира) порадовал японец Шома Уно – был травмирован, но все-таки сумел собраться и показать интересную программу с хорошим скольжением и пятью четверными прыжками.
Русский американец Илья Малинин — шесть четверных в программе, включая уникальный четверной аксель. Думаю, если он сможет добавить в скольжении и вращениях и избежать травм, то это очень серьезный претендент на золото следующей Олимпиады.
Кореец Чха Чжун Хван откатался на максимуме, показал чистую интересную программу с двумя четверными прыжками. Запомнились также программы француза Кевина Аймо, японца Казуки Томоно и завершающего свою спортивную карьеру канадца Кигана Мессинга», – сказал почетный вице-президент ISU.
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К тому же Малинин не относится к меньшинствам. Он не лгбт, не черный и не азиат. Белый, да еще и русский. Тяжко ему придется.