Сборные Японии, США, Канады, Южной Кореи, Италии и Франции примут участие в командном чемпионате мира

Стали известны составы сборных на командный чемпионат мира по фигурному катанию.

Япония: , , , , Рику Миура – Рюичи Кихара, Кана Мурамото – .

США: Илья Малинин, Джейсон Браун, Мэдисон Чок – Эван Бейтс, Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер.

Канада: Киган Мессинг, Пайпер Гиллес – Поль Пуарье, Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам.

Южная Корея: Чха Чжун Хван, Хэ Ин Ли.

Италия: Маттео Риццо, Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри, Сара Конти – Никколо Мачии.

Франция: Кевин Аймо, Адам Сяо Хим Фа.

Командный чемпионат мира пройдет с 13 по 16 апреля в Токио.

ПРИМЕЧАНИЕ: полные составы станут известны позднее.