Сборные Японии, США, Канады, Южной Кореи, Италии и Франции примут участие в командном чемпионате мира

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Стали известны составы сборных на командный чемпионат мира по фигурному катанию.

Япония: Шома Уно, Казуки Томоно, Каори Сакамото, Маи Михара, Рику Миура – Рюичи Кихара, Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси.

США: Илья Малинин, Джейсон Браун, Мэдисон Чок – Эван Бейтс, Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер.

Канада: Киган Мессинг, Пайпер Гиллес – Поль Пуарье, Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам.

Южная Корея: Чха Чжун Хван, Хэ Ин Ли.

Италия: Маттео Риццо, Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри, Сара Конти – Никколо Мачии.

Франция: Кевин Аймо, Адам Сяо Хим Фа.

Командный чемпионат мира пройдет с 13 по 16 апреля в Токио.

ПРИМЕЧАНИЕ: полные составы станут известны позднее.

12 комментариев

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Doctor of Philosophy
Ответ pashkka
Может быть в курсе, кто будет кататься от Кореи в парах и танцах?
Танцевальная пара - я недавно об этом сам спрашивал здешнего знатока корейского фигурного катания - у них есть юниорская, но по возрасту имеющая право выступать по взрослым. Так что, вероятно, они сейчас проводят весёлые дни за доработкой своих новых танцев для взрослых соревнований:) В парах не знаю.
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pashkka
Ответ Doctor of Philosophy
Сборная Грузии, если честно, за прошедший сезон больше профукала, нежели выиграла. Да, была одна громкая победа и пара более мелких достижений, но если глобально посмотреть: чемпионат мира - крайне неудачный, юниорский чемпионат мира - неудачный, из двух крепких пар осталась одна, и та в очень плохом состоянии, так что увеличенные квоты, заработанные в прошлом году, использованы не были... В итоге не отобрались на командник. И это вообще-то не очень хорошо. Имидж одной из самых, пускай и формально, сильных фигурнокатательных стран мог бы помочь грузинским спортсменам.
Может быть в курсе, кто будет кататься от Кореи в парах и танцах?
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Doctor of Philosophy
Сборная Грузии, если честно, за прошедший сезон больше профукала, нежели выиграла. Да, была одна громкая победа и пара более мелких достижений, но если глобально посмотреть: чемпионат мира - крайне неудачный, юниорский чемпионат мира - неудачный, из двух крепких пар осталась одна, и та в очень плохом состоянии, так что увеличенные квоты, заработанные в прошлом году, использованы не были... В итоге не отобрались на командник. И это вообще-то не очень хорошо. Имидж одной из самых, пускай и формально, сильных фигурнокатательных стран мог бы помочь грузинским спортсменам.
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pashkka
Ответ Doctor of Philosophy
Грузию не пригласили, потому что грузинские спортсмены набрали меньше рейтинговых очков в течение года. Это же не просто с потолка берут страны, это суммируют рейтинговые баллы за места на Гран-при и чемпионатах ИСУ. У Франции их больше. Не говоря уже о том, что второй одиночницы во взрослой сборной Грузии в этом сезоне нет.
Не знала об этом. Спасибо!
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Katerina Sunny
Ответ Зоя Кудряшова
А с какой программой эти командные?
Как обычные соревнования: КП/РТ и ПП/ПТ.
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Katerina Sunny
Ответ pashkka
Грузию не пригласили, хотя у них полный, сбалансированный состав! (
Там не приглашают, а 6 лучших команд по результатам сезона среди взрослых и юниоров.
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Doctor of Philosophy
Ответ pashkka
Грузию не пригласили, хотя у них полный, сбалансированный состав! (
Грузию не пригласили, потому что грузинские спортсмены набрали меньше рейтинговых очков в течение года. Это же не просто с потолка берут страны, это суммируют рейтинговые баллы за места на Гран-при и чемпионатах ИСУ. У Франции их больше.

Не говоря уже о том, что второй одиночницы во взрослой сборной Грузии в этом сезоне нет.
+3
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Gemma157
Ответ Katerina Sunny
Даню не взяли что ли после ЧМ?
зачем там даня когда есть гораздо более талантливый риццо с серебром европы?
+7
-3
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pashkka
Ответ pashkka
Грузию не пригласили, хотя у них полный, сбалансированный состав! (
У Франции - только мальчики.
У Кореи - ни пар, ни танцоров.
Но они там, а Джорджия - нет! (
+1
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pashkka
Грузию не пригласили, хотя у них полный, сбалансированный состав! (
+1
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Katerina Sunny
Даню не взяли что ли после ЧМ?
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Зоя Кудряшова
А с какой программой эти командные?
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