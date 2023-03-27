Сборные Японии, США, Канады, Южной Кореи, Италии и Франции примут участие в командном чемпионате мира
Стали известны составы сборных на командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Япония: Шома Уно, Казуки Томоно, Каори Сакамото, Маи Михара, Рику Миура – Рюичи Кихара, Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси.
США: Илья Малинин, Джейсон Браун, Мэдисон Чок – Эван Бейтс, Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер.
Канада: Киган Мессинг, Пайпер Гиллес – Поль Пуарье, Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам.
Южная Корея: Чха Чжун Хван, Хэ Ин Ли.
Италия: Маттео Риццо, Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри, Сара Конти – Никколо Мачии.
Франция: Кевин Аймо, Адам Сяо Хим Фа.
Командный чемпионат мира пройдет с 13 по 16 апреля в Токио.
ПРИМЕЧАНИЕ: полные составы станут известны позднее.
Не говоря уже о том, что второй одиночницы во взрослой сборной Грузии в этом сезоне нет.
У Кореи - ни пар, ни танцоров.
Но они там, а Джорджия - нет! (