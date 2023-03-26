Инна Гончаренко: «Я рассчитывала, что Малинин будет вторым, но корейский спортсмен показал феноменально чистое катание»

высказалась о мужских соревнованиях на чемпионате мира по фигурному катанию.

Победу на турнире одержал японец Шома Уно, вторым стал кореец , третьим – американец .

«Очень интересные соревнования, особенно последняя разминка дала неожиданные результаты. Я, конечно, рассчитывала, что Малинин будет вторым, но, видите, корейский спортсмен показал феноменально чистое катание. Мечта любого спортсмена — выдать безукоризненный прокат. Думаю, он свою мечту реализовал.

На японском чемпионате мира японский спортсмен выиграл первое место — наверное, это мечта всей Японии, и тренеров, и самого Шомы. Это сложно.

Когда ты у себя дома выступаешь, с одной стороны, тебя все поддерживают, а с другой стороны, ты чувствуешь особую ответственность. И это не всегда просто для спортсмена.

Чемпионат мира прошел, уровень мужского одиночного катания очень высокий, думаю, это было интересно любителям и ценителям фигурного катания и в нашей стране. Наших мальчиков там нет, но мы все равно должны следить и быть в курсе», — сказала Гончаренко.

Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?