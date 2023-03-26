Инна Гончаренко: «Я рассчитывала, что Малинин будет вторым, но корейский спортсмен показал феноменально чистое катание»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная США сборная Японии сборная Южной Кореи мужское катание Инна Гончаренко Шома Уно Чха Чжун Хван Илья Малинин Фигурное катание

Инна Гончаренко высказалась о мужских соревнованиях на чемпионате мира по фигурному катанию. 

Победу на турнире одержал японец Шома Уно, вторым стал кореец Чха Чжун Хван, третьим – американец Илья Малинин

«Очень интересные соревнования, особенно последняя разминка дала неожиданные результаты. Я, конечно, рассчитывала, что Малинин будет вторым, но, видите, корейский спортсмен показал феноменально чистое катание. Мечта любого спортсмена — выдать безукоризненный прокат. Думаю, он свою мечту реализовал.

На японском чемпионате мира японский спортсмен Шома Уно выиграл первое место — наверное, это мечта всей Японии, и тренеров, и самого Шомы. Это сложно.

Когда ты у себя дома выступаешь, с одной стороны, тебя все поддерживают, а с другой стороны, ты чувствуешь особую ответственность. И это не всегда просто для спортсмена.

Чемпионат мира прошел, уровень мужского одиночного катания очень высокий, думаю, это было интересно любителям и ценителям фигурного катания и в нашей стране. Наших мальчиков там нет, но мы все равно должны следить и быть в курсе», — сказала Гончаренко. 

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5 комментариев

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alexander bakulin
я расчитывал, что квителашвили будет на 20 месте, так оно и вышло. потом про грассля расчитывал, будет где-то восьмым-девятым, но он показал феноменально грязное катание и занял двенадцатую строчку.
гоговичи были деклассированы сверх наших ожиданий и расчётов.
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Doctor of Philosophy
Ответ Gemma157
так у ча тоже всего 2 младших квада в пп. и еще один квад в кп. 3 квада на 2 проги.. 20 лет назад посложнее контент катали 😄
Но Ча хотя бы разными видами квадов владеет. А произволка у него так хитро составлена, что он собирает с двумя четверными практически ту же базу, что, например, Ямамото или Миура с тремя. Короче, не худший вариант из возможных. Этакий корейский Юдзуру Ханю образца 2014-15 годов. Хотя, конечно, есть и осадочек - выходит, равноценной замены всем тем суперквадистам, кто составлял топ в прошлые сезоны, не выросло.
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Gemma157
Ответ Doctor of Philosophy
Это ещё хорошо, что Ча на подиуме. А то вот был бы номер, если бы туда пролез кто-то с одним квадом. Или без четверных вообще - такой ход событий был не сказать, что прямо невозможен. Ну а что тут поделать, если мультиквадисты почти все сами отвалились?
так у ча тоже всего 2 младших квада в пп. и еще один квад в кп. 3 квада на 2 проги.. 20 лет назад посложнее контент катали 😄
+2
-2
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Vasily Ivanov
А че она ставки неправильные сделала и ушла в минус ? Интересно и на какую сумму обеднела ?
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Doctor of Philosophy
Это ещё хорошо, что Ча на подиуме. А то вот был бы номер, если бы туда пролез кто-то с одним квадом. Или без четверных вообще - такой ход событий был не сказать, что прямо невозможен. Ну а что тут поделать, если мультиквадисты почти все сами отвалились?
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