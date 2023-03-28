Ирина Роднина: «Не факт, что мы примем предложение, о котором говорит Бах. Что это за объедки с барского стола?»

Теги сборная России Ирина Роднина МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Фигурное катание

Ирина Роднина назвала рекомендации МОК «объедками с барского стола».

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев. Однако это не касается представителей силовых и военных ведомств, а также командных видов.

«Никаких правил еще нет. Наверное, этот вопрос будет относиться не к МОК, а к международным олимпийским федерациям. Они должны будут принимать решение. Если они заинтересованы в выступлении наших спортсменов, они найдут какое-то решение. Если им спокойнее без наших, пусть так.

Но еще не факт, что мы примем то предложение, о котором говорит Бах (глава МОК – Sports.ru). Что это за объедки с барского стола? Они должны в первую очередь назвать причину, почему наши спортсмены будут выступать без флага и гимна. Если раньше была причина систематические нарушения допинговых правил, то сейчас какая причина? 

МОК забыл свою Олимпийскую хартию и забыл законы олимпийского движения. Значит, Томасу Баху надо взять в руки олимпийскую хартию и почитать, что делать. Они же думают, что мы сразу побежим и с радостью будем участвовать в Олимпийских играх. И потом будет решение НОК, национальных федераций и, конечно, спортсменов», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

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19 комментариев

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La Gushka
Бах вероятно считает, что Олимпийская хартия уже переписана под текущие события. Или её можно трактовать, как предсказания Нострадамуса или Ванги. То ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет...
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Guti 76
Ответ Wayne Gretzky 99
Кто-нибудь, назовите бабке причину, а то она последний год на необитаемом острове провела.
Браво, люто плюсую Вам)))
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Guti 76
А большего и не заслуживаете, только объедки теперь)))
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Emma Nevskaia
больше всего нравится, как чинуши начинают решать за спортсменов,которые положили детство,здоровье и огромное количество денег на кон. Это им решать,поедут они или нет,а не старым лицемерам, которые сидят в тепле и кормушки и валят пропагандистские речи
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Sne$hinka
Ответ WERT1985
А что, стоит ждать, что всю захватит? Или достаточно что стерла с лица Земли Мариуполь, Северодонецк, Попасную, Соледар?
А эти территории относятся к разным странам Европы? В Европе из-за России упадок и разруха, как было после 2-й Мировой? И если уж говорить про недопуск немцев, может быть, из-за нас отменили две предыдущие Олимпиады? Да, и наконец, ОИ должны проходить на территории страны, которая непосредственно участвовала в конфликте и пострадала, как было с Лондоном в 1948м? ОИ что ли в Киеве планируются и Киев отказывается звать русских?
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Иван Меняйло
Объедками с барского стола такие как ты Роднина свой народ кормите!
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WERT1985
Ответ Sne$hinka
А что, Россия всю Европу захватила и в концлагерях людей мучает?
А что, стоит ждать, что всю захватит? Или достаточно что стерла с лица Земли Мариуполь, Северодонецк, Попасную, Соледар?
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Iuasamotu
Да российским спортсменам и деваться некуда, кроме как принимать условия МОК. Роднина же сама говорила, что тот, кто будет бойкотировать ОИ, тот пропустит следующие Олимпиады
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Alberville
Это не объедки с барского стола, а экологически чистая продукция барской ассенизационной службы.
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Mechel**
Будешь есть китайские объедки, хе
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Sne$hinka
Ответ WERT1985
Хм, а какая же причина? Может та же, по какой Германию и Японию не допустили до летней и зимней Олимпиады в 1948?
А что, Россия всю Европу захватила и в концлагерях людей мучает?
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private dancer
Ответ WERT1985
Хм, а какая же причина? Может та же, по какой Германию и Японию не допустили до летней и зимней Олимпиады в 1948?
То, что вы называете причиной, на самом деле повод.
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Маргарита Михайловна
Так этими объедками Россия питается уже 30 лет. Что изменилось-то? Опять поползут на коленях под белым флагом.
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garovatat
Роднина, сейчас можешь смелее формулировать. Не "не факт что примем" это лягушачье "предложение", а то, что данный набор унизительных ограничений российского спортсмена как гражданина и человека не может считаться предложением МОК, достойным какого то официального внимания. В этой связи рассматривать в настоящий момент нечего, участие членов национальной сборной в международных стартах под сводом данных фашистких правил не представляется возможным
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WERT1985
Хм, а какая же причина? Может та же, по какой Германию и Японию не допустили до летней и зимней Олимпиады в 1948?
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76yjgh98tr675dyt45
Однозначно нельзя соглашаться на любые дискриминации.
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Wayne Gretzky 99
Кто-нибудь, назовите бабке причину, а то она последний год на необитаемом острове провела.
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Criptonit
Обьедки не нужны, надо захапать сразу все и всех!!!
Где то я это уже видел...
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selso99
Наши условия: флаг, гимн, отсутствие допинг-контроля, вертолет и 10млн долларов наличными
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