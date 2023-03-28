Ирина Роднина: «Не факт, что мы примем предложение, о котором говорит Бах. Что это за объедки с барского стола?»

Ирина Роднина назвала рекомендации МОК «объедками с барского стола».

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев. Однако это не касается представителей силовых и военных ведомств, а также командных видов.

«Никаких правил еще нет. Наверное, этот вопрос будет относиться не к МОК, а к международным олимпийским федерациям. Они должны будут принимать решение. Если они заинтересованы в выступлении наших спортсменов, они найдут какое-то решение. Если им спокойнее без наших, пусть так.

Но еще не факт, что мы примем то предложение, о котором говорит Бах (глава МОК – Sports.ru). Что это за объедки с барского стола? Они должны в первую очередь назвать причину, почему наши спортсмены будут выступать без флага и гимна. Если раньше была причина систематические нарушения допинговых правил, то сейчас какая причина?

МОК забыл свою Олимпийскую хартию и забыл законы олимпийского движения. Значит, Томасу Баху надо взять в руки олимпийскую хартию и почитать, что делать. Они же думают, что мы сразу побежим и с радостью будем участвовать в Олимпийских играх. И потом будет решение НОК, национальных федераций и, конечно, спортсменов», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

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