Ирина Роднина: «Если государство бойкотирует Игры по политическим мотивам, оно не будет принимать участие в следующих двух Олимпиадах»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию прокомментировала заявление Международного олимпийского комитета (МОК), который одобрил концепцию выступления российских спортсменов под нейтральным флагом.

«У спортсмена одна задача. У государства, которое готовит спортсмена, другая задача. Прошлое решение было принято из-за того, что спортсмены нарушали режим. Мы потеряли много медалей, от фактов не отвертеться. Сейчас же это чисто политический вопрос. И МОК не имеет прав сделать это», – сказала Роднина.

Также она высказалась о намерении ряда стран бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае допуска россиян.

«Флаг им в руки! Если государство бойкотирует Олимпийские игры по политическим мотивам, то в следующих двух Олимпиадах оно не будет принимать участие. Если только МОК не поменяет что-то в своей хартии.

Массовый бойкот? Все будет зависеть от того, какое решение примет Международный олимпийский комитет. Учитывая, что господин Бах себя проявил как человека, который не всегда следует интересам спорта и олимпийского движения, на него надежды мало», – добавила Роднина.

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают