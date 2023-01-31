Ирина Роднина: «Если государство бойкотирует Игры по политическим мотивам, оно не будет принимать участие в следующих двух Олимпиадах»

Теги Ирина Роднина МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Политика Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала заявление Международного олимпийского комитета (МОК), который одобрил концепцию выступления российских спортсменов под нейтральным флагом.

«У спортсмена одна задача. У государства, которое готовит спортсмена, другая задача. Прошлое решение было принято из-за того, что спортсмены нарушали режим. Мы потеряли много медалей, от фактов не отвертеться. Сейчас же это чисто политический вопрос. И МОК не имеет прав сделать это», – сказала Роднина.

Также она высказалась о намерении ряда стран бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае допуска россиян.

«Флаг им в руки! Если государство бойкотирует Олимпийские игры по политическим мотивам, то в следующих двух Олимпиадах оно не будет принимать участие. Если только МОК не поменяет что-то в своей хартии.

Массовый бойкот? Все будет зависеть от того, какое решение примет Международный олимпийский комитет. Учитывая, что господин Бах себя проявил как человека, который не всегда следует интересам спорта и олимпийского движения, на него надежды мало», – добавила Роднина.

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3 комментария

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Извилина Заремы
Какие у нас замечательные депутаты: хорошо разбираются в правилах и законах! Знают, что их обязательно будут соблюдать. Не зря всё-таки правовое государство построили.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lennuci
Ответ Arty K.
Флаг им в руки, - говорит американская гражданка 🤦‍♀️
Нет у нее гражданства США, угомонитесь уже, у детей есть, по праву рождения.
И тут она права, только МОКу пофиг, просто лицемерят для галочки.
+2
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Arty K.
Флаг им в руки, - говорит американская гражданка 🤦‍♀️
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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