Жулин об условиях допуска МОК: «Надоело, что они над нами издеваются. А кто издевается-то? Посмотрели бы сами на себя – трансгендеры конченные»

Теги МОК Олимпийская сборная России Александр Жулин Р-Спорт Фигурное катание

Александр Жулин отреагировал на условия МОК по допуску россиян к международным соревнованиям. 

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.

«Даже не знаю, что сказать по этому поводу. Хоть как-то допускают и то…

Хочется плюнуть на всех и никуда не ехать. Просто уже настолько надоело, что они над нами издеваются, как над какими-то подопытными кроликами.

А кто издевается-то? Посмотрели бы сами на себя – трансгендеры конченные. В общем, я расстроен», – сказал Жулин.

Опрос

Нейтральный статус, отсутствие командных видов и другие условия МОК. Нужно ли на них соглашаться?
5474 голосa
Да
47%
Дмитрий Губерниев
Нет, бойкотируем
53%
Роман Терюшков

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20 комментариев

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Евгений Румкин
Браво Александр Вячеславович БРАВО!!!!!!!!!!!!
+2
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Rush
Жулин ЦСКА?
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Андрей Лоел
Шурик молодец!
+3
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Светлана Менова
Такое ощущение, что он мой телеграм-канал читает, только очень примитивно мыслит по итогу 🤣
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Yumi
Думаю, Жулину и не грозит куда-то поехать, так что может смело плевать, раз хочется
+2
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Бедоносец
Ответ Вероника Терюшкова
Бах - трансгендер ?
Очень! ☝️
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Бедоносец
Санёк красава! Мощно сказал.👏👏👏
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Илья Савчук
Ответ serginn
Ждём Терюшенкова, Свищева и прочих тяжеловесов патриотического слова.
нужно запасаться попкорном, под вечер все единороссы как расчехлятся,будет что почитать
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smoky eyes
Саша с Ваней помнили, надеюсь, что в довесок к Жулину тренеру идёт Жулин-говорящий ? Точнее несущий. Мда…
+15
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bona ulo
Больше комментов от ТАТ, Жулина и Железнякова, чтобы у всех пропало желание хоть в каком-то статусе куда-то нас допускать.
По сравнению с ними Дюамель - образец здравомыслия и этичности.
+8
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Илья Савчук
Ну про трансгендеров это сильно, зашел с главного аргумента... 60 лет мужику, мозг уже в труху.
+1
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Kon Shem
Почему вы про страны НАТО молчите тогда? и молчали раньше? отстранить все страны в таком случае нужно.
+6
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ретроградный меркурий
Жулин окончательно потерял человеческий облик. Некоторые его высказывания вполне могут попасть в список избранных перлов депутатов Госдумы по своей упоротости
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-8
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Sportsfan
Жулин решил разом своих спортсменов потопить, чтобы соблазна не возникало?
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Вероника Терюшкова
Бах - трансгендер ?
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Ярик01
Почему трансгендеры, всякую хрень за вождем нации повторять, какие-то бонусы дает?
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Den3Lo
Все правильно сказал. Слать их лесом со своими условиями
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udod
у всей нечисти сегодня полыхает)
кушайте, кушайте, наедайтесь
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serginn
Ждём Терюшенкова, Свищева и прочих тяжеловесов патриотического слова.
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блОК
Жулин прежде чем вываливать это в публичное пространство лучше бы подумал о своих спортсменах
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