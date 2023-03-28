Жулин об условиях допуска МОК: «Надоело, что они над нами издеваются. А кто издевается-то? Посмотрели бы сами на себя – трансгендеры конченные»

отреагировал на условия по допуску россиян к международным соревнованиям.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.

«Даже не знаю, что сказать по этому поводу. Хоть как-то допускают и то…

Хочется плюнуть на всех и никуда не ехать. Просто уже настолько надоело, что они над нами издеваются, как над какими-то подопытными кроликами.

А кто издевается-то? Посмотрели бы сами на себя – трансгендеры конченные. В общем, я расстроен», – сказал Жулин.