Томас Бах: «Участие спортсменов с российскими паспортами в международных соревнованиях работает. Ни в одном из турниров не было инцидентов с безопасностью»

заявил, что участие россиян в международных соревнованиях в нейтральном статусе является рабочим вариантом.

«Участие спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в международных соревнованиях работает. Мы видим это почти каждый день в ряде видов спорта, больше всего в теннисе, но также в велоспорте, на некоторых соревнованиях по настольному теннису.

Мы наблюдаем это в хоккее, гандболе, в футболе и других американских лигах, но также и в Европе и на других континентах. Ни в одном из этих турниров не было инцидентов, связанных с безопасностью.

Правительства, на территории которых проходят соревнования, выдают российским и белорусским спортсменам визы за очень редкими исключениями, а в других странах им даже выдают разрешения на работу.

Мы не можем найти решение, которое устраивало бы всех. С этим нам, возможно, придется жить», – сказал глава Международного олимпийского комитета на заседании исполкома организации.