Томас Бах: «Участие спортсменов с российскими паспортами в международных соревнованиях работает. Ни в одном из турниров не было инцидентов с безопасностью»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Р-Спорт Легкая атлетика

Томас Бах заявил, что участие россиян в международных соревнованиях в нейтральном статусе является рабочим вариантом. 

«Участие спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в международных соревнованиях работает. Мы видим это почти каждый день в ряде видов спорта, больше всего в теннисе, но также в велоспорте, на некоторых соревнованиях по настольному теннису.

Мы наблюдаем это в хоккее, гандболе, в футболе и других американских лигах, но также и в Европе и на других континентах. Ни в одном из этих турниров не было инцидентов, связанных с безопасностью. 

Правительства, на территории которых проходят соревнования, выдают российским и белорусским спортсменам визы за очень редкими исключениями, а в других странах им даже выдают разрешения на работу.

Мы не можем найти решение, которое устраивало бы всех. С этим нам, возможно, придется жить», – сказал глава Международного олимпийского комитета на заседании исполкома организации. 

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Ни в одном из турниров не было инцидентов с безопасностью» --- То есть все завывания про опасность были чушью.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vladimir Rybakoff
Это ж как русских надо бояться, чтобы такую дичь придумать
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
REA-13
Ответ Джавид Гасанов
Прозрел? странно, на него не похоже
Ничего он не прозрел. Говорит одно, делает другое. И не впервые.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джавид Гасанов
Прозрел? странно, на него не похоже
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
expertmer2020
Поживём - поймём.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий