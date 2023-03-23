Дмитрий Васильев: «Ошибки Баха уже не исправить. Он войдет в историю как человек, который разрушил олимпийское движение»

Теги МОК Томас Бах Дмитрий Васильев Политика Биатлон

Дмитрий Васильев заявил, что глава МОК Томас Бах разрушил олимпийское движение.

Ранее Бах выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов и призвал к нейтральности Олимпийских игр.

«Томас – конъюнктурщик. Сейчас он пытается с себя снять всяческую ответственность за то, что он сделал год назад.

Год назад он призывал все международные федерации отстранить российских спортсменов. Сейчас он пытается как-то оправдаться за это, но получается очень скверно и неуклюже.

Действия МОК при Томасе Бахе вызывают улыбку. Этот человек создал проблему своими руками, а теперь не может справиться с собственными последствиями.

Эту ошибку уже не исправить, многим федерациям внушили, что российские спортсмены в ответе вообще за все. Так нельзя, но уже сложно что-то исправить.

Бах войдет в историю как человек, который разрушил олимпийское движение. Я не представляю, как можно восстановить нормальное отношение к Олимпийским играм.

Возможно, только после СВО можно ожидать каких-то процессов восстановления олимпийского движения», – сказал Васильев.

Томас Бах выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают

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20 комментариев

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Остап Бендер
Назовите человека, который всё разрушил так, что не исправить и расхлёбывать будем полвека минимум?
(Нерешительно) - Бах?
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Олег Кузнецов
Ответ teto
Олимпийское движение-то в курсе что оно разрушено?
Васильев-просто образец пещерной логики...
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R Air
А путин куда войдёт?
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Evgeniy Bozylev
Ответ Сергей Григорьев
почему во время войны в Ираке, Сирии,Ливии и Афганистане Американцев никто не исключил из олимпийского движения???
ну сам подумай раз ты проводишь эту аналогию. Какие сходства и различия
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Артем Иванов
Ждём 28 марта. Бах объявит о своём решении
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maripous
Я не думаю, что дело в Бахе. Бах- чиновник международной организации и действует в русле проамериканской политики и позиции и отчасти европейской, что в данном случае одно и тоже.
Он лично не сможет ничего решить под свою ответственность. А основные игроки-бенефициары сейчас против участия российских спортсменов.
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Сергей Григорьев
Ответ teto
Олимпийское движение-то в курсе что оно разрушено?
в курсе
+1
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Сергей Григорьев
Ответ Melnikov1968
Ну да теперь Бах виноват в том, что Путин развернул СВО. Васильев просто блещет умом и логикой.
почему во время войны в Ираке, Сирии,Ливии и Афганистане Американцев никто не исключил из олимпийского движения???
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Сергей Григорьев
Ответ Melnikov1968
Возможно, только после СВО можно ожидать каких-то процессов восстановления олимпийского движения», – сказал Васильев. А вот таким.
причём тут это? ты сказал что теперь бах виноват,что Путин сво начал. как это связано??
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Melnikov1968
Ответ Сергей Григорьев
каким образом связаны СВО и спорт??
Возможно, только после СВО можно ожидать каких-то процессов восстановления олимпийского движения», – сказал Васильев. А вот таким.
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Сергей Григорьев
Ответ Melnikov1968
А вот у меня есть и логика, и ум.
каким образом связаны СВО и спорт??
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Melnikov1968
Ответ Сергей Григорьев
Не вижу
Твои трудности.
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Сергей Григорьев
Ответ Melnikov1968
А вот у меня есть и логика, и ум.
Не вижу
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Melnikov1968
Ответ Сергей Григорьев
Комментарий удален модератором
А вот у меня есть и логика, и ум.
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Сергей Григорьев
Ответ Melnikov1968
Ну да теперь Бах виноват в том, что Путин развернул СВО. Васильев просто блещет умом и логикой.
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JL JL
Какой же он умный! Сам, без чьей либо подсказки догадался, что во всех бедах виноват Бах. Он и только он.
+9
-1
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teto
Олимпийское движение-то в курсе что оно разрушено?
+16
-2
+14
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Погладь быка
В историю Бах войдет лишь как один из западных чиновников, который хорошенько так сидел на российских заносов. Войдет в историю как и блаттер, фазель, инфантино, бессеберг. По той же причине.
+2
-3
-1
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Melnikov1968
Ну да теперь Бах виноват в том, что Путин развернул СВО. Васильев просто блещет умом и логикой.
+14
-3
+11
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Любовь Гончарова
А Васильев когда нибудь работает ?
+1
-1
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Погладь быка
Кем же в историю войдут СЮЛ, АЮЯ? И главный по рюмочкам? Войдут в историю влипнувшими в историю?
+6
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