Дмитрий Васильев: «Ошибки Баха уже не исправить. Он войдет в историю как человек, который разрушил олимпийское движение»
Дмитрий Васильев заявил, что глава МОК Томас Бах разрушил олимпийское движение.
Ранее Бах выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов и призвал к нейтральности Олимпийских игр.
«Томас – конъюнктурщик. Сейчас он пытается с себя снять всяческую ответственность за то, что он сделал год назад.
Год назад он призывал все международные федерации отстранить российских спортсменов. Сейчас он пытается как-то оправдаться за это, но получается очень скверно и неуклюже.
Действия МОК при Томасе Бахе вызывают улыбку. Этот человек создал проблему своими руками, а теперь не может справиться с собственными последствиями.
Эту ошибку уже не исправить, многим федерациям внушили, что российские спортсмены в ответе вообще за все. Так нельзя, но уже сложно что-то исправить.
Бах войдет в историю как человек, который разрушил олимпийское движение. Я не представляю, как можно восстановить нормальное отношение к Олимпийским играм.
Возможно, только после СВО можно ожидать каких-то процессов восстановления олимпийского движения», – сказал Васильев.
Томас Бах выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов
Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают
(Нерешительно) - Бах?
Он лично не сможет ничего решить под свою ответственность. А основные игроки-бенефициары сейчас против участия российских спортсменов.