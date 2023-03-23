Дмитрий Васильев: «Ошибки Баха уже не исправить. Он войдет в историю как человек, который разрушил олимпийское движение»

заявил, что глава МОК Томас Бах разрушил олимпийское движение.

Ранее Бах выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов и призвал к нейтральности Олимпийских игр.

«Томас – конъюнктурщик. Сейчас он пытается с себя снять всяческую ответственность за то, что он сделал год назад.

Год назад он призывал все международные федерации отстранить российских спортсменов. Сейчас он пытается как-то оправдаться за это, но получается очень скверно и неуклюже.

Действия МОК при Томасе Бахе вызывают улыбку. Этот человек создал проблему своими руками, а теперь не может справиться с собственными последствиями.

Эту ошибку уже не исправить, многим федерациям внушили, что российские спортсмены в ответе вообще за все. Так нельзя, но уже сложно что-то исправить.

Бах войдет в историю как человек, который разрушил олимпийское движение. Я не представляю, как можно восстановить нормальное отношение к Олимпийским играм.

Возможно, только после СВО можно ожидать каких-то процессов восстановления олимпийского движения», – сказал Васильев.

Томас Бах выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают