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Олег Матыцин: «Думаю, что на предстоящем заседании исполкома МОК будет принято решение рекомендовать федерациям допустить россиян»

Теги МОК Олимпийская сборная России Олег Матыцин Политика ТАСС Легкая атлетика

Олег Матыцин считает, что МОК в ближайшее время рекомендует допускать россиян.

Заседание исполнительного комитета Международного олимпийского комитета пройдет с 28 по 30 марта.

«Олимпийские игры – это главные соревнования для многих спортсменов, и они продолжают ими оставаться.

Думаю, что на предстоящем заседании исполнительного комитета МОК будет принято решение рекомендовать международным федерациям допустить россиян на все соревнования под их эгидой и, естественно, поднимут вопрос отбора и участия наших спортсменов в Олимпийских играх.

Мы ведем активную работу по развитию спорта высших достижений вместе с Олимпийским комитетом России, поддерживаем диалог с международными федерациями по линии правительства.

Сегодня одна из главных наших задач – обеспечение соревновательной активностью всех наших спортсменов. Это указано и в Стратегии-2030, которая была разработана и принята задолго до массового и неправомерного отстранения россиян.

Мы последовательно выступаем за сохранение принципов международного олимпийского движения и нейтральной позиции МОК.

Потому что видим, как правительства некоторых стран пытаются оказать давление на МОК и международные федерации. Лоббирование ставит под угрозу принципы развития мирового спорта.

Отмечу, что у нас всегда был, есть и будет российский флаг, другого у нас нет. Будем делать все максимально возможное, чтобы россияне выступали под своим флагом на Играх», – сказал министр спорта РФ.

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4 комментария

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avcgloronalduMU
хоккей, футбол, лёгкая атлетика продлили дисквал, так что вряд ли
вот в Финляндии турнир отменили фехтовальщиков, сделали другой, но без РФ
так что вот так
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maripous
Под своим флагом российская сборная сможет выступить только после окончания сво.
Поэтому нынешние рекомендации в ожидании наступлений с обеих сторон - это ни о чём. Время ещё не пришло.
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La Gushka
Думать тут нечего. Да, Бах облажался год назад, переведя стрелки с организаций на спортсменов, что не понравилось даже комитету ООН по правам человека. Но, надо полагать, сейчас МОК "исправится" и отстранит по правилам Олимпийской хартии.
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Вадим Симонов
Только и остаётся что думать,но мне кажется там наверху уже нечем думать.
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