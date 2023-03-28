Распространение некроза в организме Романа Костомарова остановлено («СЭ»)

Распространение некроза в организме Романа Костомарова на данный момент остановлено.

Об этом сообщает « » со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Остановка распространения некроза может означать, что дальнейших операций не потребуется.

Костомарову зашили трахеостому — место смыкания трахеи и внешней среды, делали перевязки.

Сейчас олимпийский чемпион получает лекарственную терапию, которая направлена на восстановление внутренних органов. Большие дозы терапии предназначены для печени.

По информации источника, Костомаров восстанавливает повседневные функции организма — пьет специальное питание, учится жевать и глотать, но сидит пока только с помощью других.