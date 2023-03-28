Распространение некроза в организме Романа Костомарова остановлено («СЭ»)

Теги Роман Костомаров сборная России Спорт-Экспресс Фигурное катание

Распространение некроза в организме Романа Костомарова на данный момент остановлено. 

Об этом сообщает «СЭ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

Остановка распространения некроза может означать, что дальнейших операций не потребуется. 

Костомарову зашили трахеостому — место смыкания трахеи и внешней среды, делали перевязки.

Сейчас олимпийский чемпион получает лекарственную терапию, которая направлена на восстановление внутренних органов. Большие дозы терапии предназначены для печени. 

По информации источника, Костомаров восстанавливает повседневные функции организма — пьет специальное питание, учится жевать и глотать, но сидит пока только с помощью других.

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3 комментария

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Сергей Жарковский
Здоровья Роман! Молимся за тебя и твоих близких!
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Guillermo
Уже месяца 2 врачи борятся?
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ХавиГави_Паратрупер
Вот бы ещё распространение всех этих слухов кто-то остановил🤭
А Роману сил и здоровья🙌
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