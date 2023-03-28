Елена Радионова: «Рукоприкладство в спорте недопустимо. Не знаю, где Губанова с этим столкнулась»

Теги сборная России женское катание Елена Радионова Анастасия Губанова сборная Грузии Спорт-Экспресс Фигурное катание

Елена Радионова высказалась о словах Анастасии Губановой о рукоприкладстве в спорте. 

Ранее грузинская фигуристка высказалась о применении жестоких методов в спорте: «Конечно, я видела это. И все знают, что такие случаи в фигурном катании есть. Но со мной такого не происходило». 

«С такой проблемой я не сталкивалась. У меня были очень хорошие тренеры, за что я им по сей день благодарна. У нас с ними отличные отношения были и до сих пор есть.

Я считаю, что рукоприкладство в спорте недопустимо. Как и в других сферах. Не знаю, где Анастасия с этим столкнулась. Но рукоприкладство — это ужасно. Такого не должно быть в спорте», — сказала Радионова.

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11 комментариев

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varick
Ответ Volles
Может, новое молодое поколение тренеров уже далеко от этого, но старики приложить могут прилично. Просто не надо лицемерить и округлять глаза. Пихнуть могут так, что тормозить будешь в борт на другой стороне катка.
да, говорят Москвина не раз такое проделывала с Козловским.
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varick
"грузинская фигуристка" продолжает жить и тренироваться в Москве?
Может ее к следователю пригласить? Пусть расскажет конкретнее, кто, где, и когда наносил побои детям.
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Volles
Может, новое молодое поколение тренеров уже далеко от этого, но старики приложить могут прилично. Просто не надо лицемерить и округлять глаза. Пихнуть могут так, что тормозить будешь в борт на другой стороне катка.
+1
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guslander
Ответ Lale Ganbarova
Лена, врать нехорошо
А вы точно знаете что она с рукоприкладством сталкивалась и где это было?
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Маргарита В Сафронова
Рукоприкладство недопустимо. А если бьют ребӗнка, то такого тренера надо сажать.
0
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alexnew
Ответ Lale Ganbarova
Лена, врать нехорошо
Сказал А, говори Б. Если Губанова видела, как кого-то били, пусть назовет имена или пусть вовсе ничего не говорит.
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22somebody22
Может,там же,где и Лиза Нугуманова?
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alexnew
Вот мы тоже гадаем.
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KMR
Видела как Нугу лупили
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Brokkoli
Гуляло же видео некоторое время назад как тренер ребенка бьет, и фио тренера постили. Чего врать-то, что есть, то есть
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Lale Ganbarova
Лена, врать нехорошо
+4
-5
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