Елена Радионова: «Рукоприкладство в спорте недопустимо. Не знаю, где Губанова с этим столкнулась»

высказалась о словах о рукоприкладстве в спорте.

Ранее грузинская фигуристка высказалась о применении жестоких методов в спорте: «Конечно, я видела это. И все знают, что такие случаи в фигурном катании есть. Но со мной такого не происходило».

«С такой проблемой я не сталкивалась. У меня были очень хорошие тренеры, за что я им по сей день благодарна. У нас с ними отличные отношения были и до сих пор есть.

Я считаю, что рукоприкладство в спорте недопустимо. Как и в других сферах. Не знаю, где Анастасия с этим столкнулась. Но рукоприкладство — это ужасно. Такого не должно быть в спорте», — сказала Радионова.