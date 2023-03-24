Татьяна Тарасова: «Сакамото могла бы быть в призах, даже если бы выступали наши девочки. Их, конечно, очень не хватает»

высказалась о результатах женских соревнований на чемпионате мира.

Победу на турнире одержала японка .

«Следила за ее выступлением. Мне очень понравилось! Она могла бы быть в призах, даже если бы выступали наши девочки. Их, конечно, очень не хватает», — цитирует Тарасову «СЭ».

«Наши спортсмены опередили мир. Они катают другие программы, прыгают четверные по несколько раз. Это другая эра!

Чемпионат мира был очень красивым, но наши спортсмены показали, что сложность элементов может быть сумасшедшей.

Тут очень хорошее катание, хорошие и красивые программы. Но таких элементов ультра-си и ощущения, что фигурное катание движется вперед, нет», — сказала Тарасова.