Татьяна Тарасова: «Сакамото могла бы быть в призах, даже если бы выступали наши девочки. Их, конечно, очень не хватает»
Татьяна Тарасова высказалась о результатах женских соревнований на чемпионате мира.
Победу на турнире одержала японка Каори Сакамото.
«Следила за ее выступлением. Мне очень понравилось! Она могла бы быть в призах, даже если бы выступали наши девочки. Их, конечно, очень не хватает», — цитирует Тарасову «СЭ».
«Наши спортсмены опередили мир. Они катают другие программы, прыгают четверные по несколько раз. Это другая эра!
Чемпионат мира был очень красивым, но наши спортсмены показали, что сложность элементов может быть сумасшедшей.
Тут очень хорошее катание, хорошие и красивые программы. Но таких элементов ультра-си и ощущения, что фигурное катание движется вперед, нет», — сказала Тарасова.
Загадывать как было бы...не благодарное дело, но видимо опыт не учит ничему. ;)
в 2018 году каори каталась вместе с загитовой на олимпиаде, откатала две чистые программы, но осталась без медали, судьи грибовали юное удмуртское дарование.
зато сейчас всем очевидно, кто настоящая спортсменка, а кто случайная однодневка.
Сейчас это очень наглядно видно.