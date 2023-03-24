Татьяна Тарасова: «Сакамото могла бы быть в призах, даже если бы выступали наши девочки. Их, конечно, очень не хватает»

Теги Татьяна Тарасова чемпионат мира по фигурному катанию сборная России сборная Японии женское катание Каори Сакамото Спорт-Экспресс Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о результатах женских соревнований на чемпионате мира. 

Победу на турнире одержала японка Каори Сакамото

«Следила за ее выступлением. Мне очень понравилось! Она могла бы быть в призах, даже если бы выступали наши девочки. Их, конечно, очень не хватает», — цитирует Тарасову «СЭ».

«Наши спортсмены опередили мир. Они катают другие программы, прыгают четверные по несколько раз. Это другая эра!

Чемпионат мира был очень красивым, но наши спортсмены показали, что сложность элементов может быть сумасшедшей.

Тут очень хорошее катание, хорошие и красивые программы. Но таких элементов ультра-си и ощущения, что фигурное катание движется вперед, нет», — сказала Тарасова. 

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26 комментариев

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Kironbet
Ответ Жизненная
Ни в каких. Три наши на пьедестале....а Каори мимо.
Именно такой расклад пророчили на последних ОИ, а случилось то, что Каори с бронзой, а Камила ни с чем...
Загадывать как было бы...не благодарное дело, но видимо опыт не учит ничему. ;)
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Ритт
Согласна, что очень хорошее катание (дорожки, вращения и презентация), хорошие и красивые программы на этом ЧМ, но..... падают с тройных, бабачкуют тройные и каскады 3-2 это регресс. Чисто откатали только Кимми, Чаен, Хаен и .... Николь (со слабым контентом)
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Артур Петров
Ответ Лакс
Опять ТАТ вместе со стариной Алоизом мимо. Пора уже ей самоудалиться из экспертов. На ЧР 5 первых мест набрали 235+, и кроме Акатьевой все могли бы участвовать на ЧМ, а из десятки ЧР еще только Горбачева не могла бы.
И кто бы им на ЧМ рисовал компоненты 36-37 и 73-75 с падениями? Они бы там таких компонентов в жизни не увидели. Даже у наших топов на международной арене такие компоненты практический не бывают. Если бы 31-32 и 66/67 получили, то были бы рады.
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Tania09**
ТАТ как обычно не смотрела или в полудрёме.
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elenaa
да уж откуда в призах, с бабкой на флипе, без единого ультра си
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Алексей Токарев
Ответ Gemma157
скажите это валиевой, которая на ои проиграла сакамото
Если бы Камилла не проиграла, награждения бы не было.
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Залина Малина
НЕТ! Не была бы! Что за чушь
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Лакс
Опять ТАТ вместе со стариной Алоизом мимо. Пора уже ей самоудалиться из экспертов. На ЧР 5 первых мест набрали 235+, и кроме Акатьевой все могли бы участвовать на ЧМ, а из десятки ЧР еще только Горбачева не могла бы.
+4
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Скелет_Полишинеля
Ответ Ирина Иванова
Не просто могла бы быть в призах, но и была на ОИ (при определенном стечении обстоятельств). Впечатление от выступления женщин на ЧМ удручающее. Всё как будто понарошку.
Как будто в ПП последней разминки не хватает.
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alexander bakulin
как мы и предсказывали, сакомото стала двукратной и превзошла загитову.
в 2018 году каори каталась вместе с загитовой на олимпиаде, откатала две чистые программы, но осталась без медали, судьи грибовали юное удмуртское дарование.
зато сейчас всем очевидно, кто настоящая спортсменка, а кто случайная однодневка.
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sasha0872
Ответ Gemma157
скажите это валиевой, которая на ои проиграла сакамото
сравнили. там был жёсткий прессинг, Камила сейчас бы не завалила на столько сильно прогу. Даже с самым плохим прокатом в этом сезоне она была бы как минимум в призах
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Gemma157
каори двукратная чемпионка мира. для примера загитова смогла выиграть чм только один раз, да и то спорная вымученная победа под расписками. таким образом выходит, что каори укатала загитову 😆
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Жизненная
Ответ Алексей Токарев
В каких она призах была бы, с каскадами 1+3 и 3+2?
Ни в каких. Три наши на пьедестале....а Каори мимо.
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Gemma157
Ответ sasha0872
смотря кто был бы. все наши 5 первых девочек на ЧР были бы выше Каори
скажите это валиевой, которая на ои проиграла сакамото
+4
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Кваксель
Если убрать чемпионку России Акатьеву и обладательницу серебра Валиеву, Туктик, Муравьева и Петросян все выше Каори.
+6
-2
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Маргарита В Сафронова
Не согласно. Наши на голову сильнее Каори. Наши могут только друг с другом соревноваться.
+6
-3
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Анастасия Внукова
Учитывая, что у нас было бы не более одной квоты, Сакамото точно была бы в призах.
+9
0
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Нурсултан Хамзаев
Мы все понимаем что выиграла кореянка.
+13
0
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Алена Иванова
Ну если бы одна из наших девчонок точно так же как Камилла развалилась на Олимпиаде то конечно могла
+6
-1
+5
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Алиса без миелофона
Нет, не могла бы. Для Петросян, Туктамышевой и Муравьевой сумма 225 - легчайше достижимый результат даже с парой ошибок.
+15
-4
+11
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Ирина Иванова
Не просто могла бы быть в призах, но и была на ОИ (при определенном стечении обстоятельств). Впечатление от выступления женщин на ЧМ удручающее. Всё как будто понарошку.
+12
-1
+11
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Алексей Токарев
В каких она призах была бы, с каскадами 1+3 и 3+2?
+27
-5
+22
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Brokkoli
Столько страсти как у Каорички только у Туктика❤️❤️
+2
-4
-2
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ProstoVera
Давайте поплачем и подумаем: ну то же, кто виноват... нет ответа
+1
-5
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Акселек давай
Наши лучшие, любая из выступающих топов!
Сейчас это очень наглядно видно.
+15
-2
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