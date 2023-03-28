CAS рассмотрит иски об отстранении российских фигуристов и конькобежцев 2 мая

Теги сборная России ISU шорт-трек ФФКР сборная России жен (коньки) ФКСР (Союз конькобежцев России) CAS пары сборная России (шорт-трек) Евгения Тарасова Семен Елистратов Владимир Морозов Ангелина Голикова Фигурное катание

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит иски об отстранении российских фигуристов и конькобежцев 2 мая.

Иски подали Федерация фигурного катания России (ФФКР), Союз конькобежцев России (СКР), а также лично шорт-трекист Семен Елистратов, конькобежка Ангелина Голикова и фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Ответчиком будет Международный союз конькобежцев (ISU).

CAS объединил все иски и рассмотрит их одновременно.

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46 комментариев

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Red Sonya
Что там с валиевой? Уже скоро очередная годовщина будет
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Lol Ko
Ответ Viks
Презумпция невиновности работает только в уголовном праве.
А какая вина у спортсменов? Гражданство? Что они должны опровергать?
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Viks
Ответ Валерий Петров
Федерации (ответчики) разные, так что не получится
Трудно понять? Один иск на одну федерацию, на любую и платить ОДИН раз, а не 101, потому как КАС штампует однотипные решения и каждый раз берёт деньги.
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Валерий Петров
Ответ Viks
Причина отстранения во всех видах спорта одна - общая. Разумно подать один иск, а не 101.
Федерации (ответчики) разные, так что не получится
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Iuasamotu
КАС даже читать иски не собирается, просто рассмотрит их и примет решение
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Viks
Ответ Валерий Петров
Если бы не было этих исков, ты бы писал - почему спорт.чинуши не борется за наших?, федерации на мои налоги существуют! Бгг.
Причина отстранения во всех видах спорта одна - общая. Разумно подать один иск, а не 101.
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Ярик01
Ответ Алена Иванова
Футболисты вроде тоже подавали иск. Толку ноль
Подавали, у них были куда крепче аргументы, так как на фактические убытки клубов повлияло с приостановлением контрактов легионеров, а не просто "пустите мальчиков и девочек на международные соревнования, они же хорошие".
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Валерий Петров
Ответ Viks
Больше исков, смешных и бесполезных - государственных денег не жалко...
Если бы не было этих исков, ты бы писал - почему спорт.чинуши не борется за наших?, федерации на мои налоги существуют! Бгг.
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Биатлонная зима
Да уж соберитесь все сразу
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Ярик01
Ответ Светлана Дрягилева
россиян отстранили раньше, чем они были на митинге. Митинг был посвящен годовщине присоединения Крыма
Это о годовщине присоединения Крыма?
https://s5o.ru/storage/simple/ru/edt/ba/0e/19/c9/ruebec5751bc2.jpg
https://s5o.ru/storage/simple/ru/edt/d4/68/99/b9/rue82cb5c449a.jpg
Или буковки Z на груди это в поддержку Крыма?
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Алена Иванова
Футболисты вроде тоже подавали иск. Толку ноль
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Viks
Больше исков, смешных и бесполезных - государственных денег не жалко...
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Ярик01
Евгения Тарасова и Владимир Морозов, тут фотография с Лужников и буквой Z должна быть, с понятным завершением международной карьеры.
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Светлана Дрягилева
Ответ Ilja Zuev
Ахах, Z-путриоты Тарасова и Морозов побежали в КАС. А более приличных спортсменов не смогли найти? Из-за таких как они россиян и отстранили...
россиян отстранили раньше, чем они были на митинге. Митинг был посвящен годовщине присоединения Крыма
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Viks
Ответ Боевой Бурят Путина
Система спортивного и вообще международного права так устроена, что шансы на благополучный для РФ исход есть всегда. Презумпция невиновности, отказ от принципа коллективной ответственности, отсутствие четких механизмов отстранения по политическим мотивам - из-за всего этого отбиваться от таких исков непросто
Презумпция невиновности работает только в уголовном праве.
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Russ Ivan
Ответ Боевой Бурят Путина
Система спортивного и вообще международного права так устроена, что шансы на благополучный для РФ исход есть всегда. Презумпция невиновности, отказ от принципа коллективной ответственности, отсутствие четких механизмов отстранения по политическим мотивам - из-за всего этого отбиваться от таких исков непросто
Это всё вторично, главное тут - политическая конъюнктура...
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Артём Подмарёв
Ответ Валерий Петров
Там же написано - ответчик ИСУ
а кто к Ису обратился?
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expertmer2020
Ответ уже известен - нарушение целостности ФК.
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Валерий Петров
Ответ Артём Подмарёв
а против кого ФФК иск предъявила?
Там же написано - ответчик ИСУ
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Валерий Петров
Надо ещё от футбольной, баскетбольной и хоккейной федре запилить иски. Даже не взирая на призрачные переспективы
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Артём Подмарёв
а против кого ФФК иск предъявила?
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expertmer2020
Индивидуальные иски запретили подавать - а это был путь к соревнованиям.
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Боевой Бурят Путина
Система спортивного и вообще международного права так устроена, что шансы на благополучный для РФ исход есть всегда. Презумпция невиновности, отказ от принципа коллективной ответственности, отсутствие четких механизмов отстранения по политическим мотивам - из-за всего этого отбиваться от таких исков непросто
+4
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Валерий Петров
Ответ umma
Ну это смешно конечно)))) Неужели они думают ,что от того что несколько человек подадут то они пойдут на встречу)))
Несколько человек мало, но рос. федерации это не несколько человек
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Залина Малина
Вот это круто! Молодцы!
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