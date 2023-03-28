CAS рассмотрит иски об отстранении российских фигуристов и конькобежцев 2 мая
Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит иски об отстранении российских фигуристов и конькобежцев 2 мая.
Иски подали Федерация фигурного катания России (ФФКР), Союз конькобежцев России (СКР), а также лично шорт-трекист Семен Елистратов, конькобежка Ангелина Голикова и фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Ответчиком будет Международный союз конькобежцев (ISU).
CAS объединил все иски и рассмотрит их одновременно.
Куда идет фигурное катание без России? Регресс девушек, судьи против ультра-си, а у ISU есть причина не возвращать наших
https://s5o.ru/storage/simple/ru/edt/ba/0e/19/c9/ruebec5751bc2.jpg
https://s5o.ru/storage/simple/ru/edt/d4/68/99/b9/rue82cb5c449a.jpg
Или буковки Z на груди это в поддержку Крыма?