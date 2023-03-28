CAS рассмотрит иски об отстранении российских фигуристов и конькобежцев 2 мая

Спортивный арбитражный суд ( ) рассмотрит иски об отстранении российских фигуристов и конькобежцев 2 мая.

Иски подали Федерация фигурного катания России ( ), Союз конькобежцев России (СКР), а также лично шорт-трекист Семен Елистратов, конькобежка Ангелина Голикова и фигуристы и .

Ответчиком будет Международный союз конькобежцев ( ).

CAS объединил все иски и рассмотрит их одновременно.

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