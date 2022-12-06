Тарасова и Морозов: «Дни в Петербурге прошли волнительно, ярко и очень интересно. Впереди чемпионат России, с новыми силами возвращаемся к тренировкам»

Серебряные призеры Пекина-2022 в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов поблагодарили тренеров и болельщиков после завершения чемпионата России по прыжкам.

Турнир проходил 3-4 декабря в Санкт-Петербурге. Тарасова и Морозов выступали за команду Этери Тутберидзе.

«Завершился первый в истории чемпионат России по прыжкам! Волнительно, ярко и очень интересно прошли эти дни в Санкт-Петербурге.

Спасибо команде Тутберидзе за доверие. Спасибо Федерации фигурного катания на коньках России и Первому каналу за организацию этого события! Спасибо болельщикам за поддержку, громкие аплодисменты и овации.

Впереди чемпионат России (по фигурному катанию в Красноярске – Sports.ru), поэтому с новыми силами возвращаемся к тренировкам», – говорится в совместной записи фигуристов в инстаграме.