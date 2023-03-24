Иоланда Чен о голосовании за самую красивую спортсменку: «Я бы обязательно добавила Туктамышеву. Она сексуальная в силу возраста»

Теги сборная России Иоланда Чен Елизавета Туктамышева женское катание Алина Загитова Анна Щербакова Камила Валиева Фигурное катание

Иоланда Чен рассказала, кого добавила бы в голосование за самую красивую спортсменку России.

«Когда речь идет о женской красоте, трудно ее оценить. Считаю, у нас самые симпатичные девчонки в фигурном катании. Всех наших девочек с удовольствием поставила бы на первое место. У всех разная красота.

Я бы обязательно добавила Лизу Туктамышеву. Она сексуальная в силу своего возраста. Это уже ее стиль и статус.

Камила хорошенькая, высокая, гибкая. Она хоть и Валиева, но больше русское лицо. У Загитовой – восточная красота. Щербакова – русская красавица, лапочка! Как их можно расставлять по местам?» – сказала Чен.

Загитова победила в голосовании на звание самой красивой спортсменки России по версии «Р-Спорта»

40 комментариев

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Мира2024
Ответ Тихонида
Алина самая красивая спортсменка и никакая лапочка с ней и рядом не стоит, как бы ей этого не хотелось в своих мечтах!)) Не хило смотрю там полыхает из-за проигрыша.
Да, они так старались, так старались "лапочке" первое место "принести", но, увы, не срослось, вот и ответочки летят 😊
Щербакова – русская красавица, лапочка!... и смех и... 😊
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INK
Уже расставили по местам. Алина выиграла.Щербакова проиграла.
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Tresk2
Ответ Iuasamotu
Комментарий удален пользователем
У Алиночки плечи уже как у пловца стали.
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Мира2024
Ответ Iuasamotu
Комментарий удален пользователем
Алина красивая и фигура у неё красивая! И именно поэтому её признают красавицей, ну кроме вас и еще тех, кто не может признать чужую красоту.
З-зависть мешает, вот и всё.
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AllaS
А разве в тех списках Тук .не было. Ну ей до красавицы очень далеко конечно.У нее не сексуальность , а пошлость в образах на льду.
Ну, а Анна и Камила симпатичные. Но такие опросы после 18 лет проводят, так что понятно почему девочек до 18 лет не было. Через год включат.
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Iuasamotu
Комментарий удален пользователем
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Rush
Ответ Gilonjon862
Дама по имени Иоланда Чен живёт в России и не знает как выглядят русские? Странный комментарий
Чен пфамилия первого мужа.
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Vladislav Gromov
Провакатор, хайпожорка.... из серии, хайпожер губер и его друзья.............
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Jesse Boy
Мышка - просто секс
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Bernie
Ответ Jessi
Иоланда говорит какую-то ерунду. У Камилы типичное округлое татарское лицо, я бы даже сказала больше башкирское. Щербакова не похожа на русскую , вообще ни капли. Она марийка/еврейка . Алина красавица с восточной внешностью , но при этом не сильно смуглая, белокожая с тёмными волосами и глазами , как Белоснежка
Что подразумевается под «типично русской» красотой? Есть финно угорская группа( эрзя, мокша,марийцы…), есть южно русская группа, есть водь на сев западе… все перемешалось ! Нельзя выделить и точно утверждать , что человек определённой НАРОДНОСТИ. Да те же татары Нижегородской обл.- Мишари, давно перемешаны с другими народностями.Этим мы и Богаты!
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tim55555
Когда нет настоящего спорта начинают заниматься всякими глупостями - устраивать конкурсы красоты и соревнования шоу-программ без правил (
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Лакс
Ответ Самасебезвезда
У Щербаковой марийские корни? Кстати, это немного заметно, особенно сейчас, когда лицо стало круглое.
В Марий эл живут её родственники, прадед Прохор Щербаков был председателем Президиума Верховного Совета Марийской АССР и родился в марийской деревне.
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Veronika spuria
За Туктамышеву мало кто и проголосовал, вроде 10 место.
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askarik1992
Чисто бред оценивать красоту...
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askarik1992
Еще сказала бы сексуальная милфа
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Veronika spuria
Щербакова- русская красавица?!
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Vladislav Gromov
Ответ Vladislav Gromov
Провокатор, хайпожорка.... из серии, хапожер губер и его друзья...
Простите, описка, читать ---ПРОВАКАТОР----
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Ирина Чунаева
Ответ Маргарита В Сафронова
Алина просто всех сносит, тут добавляй-не добавляй, а шансов нет. Загитова просто затмевает всех.
А чего добавлять? Лизок в хвосте на 10 месте.
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Ирина Чунаева
А Чен вообще смотрела результаты голосования "САМАЯ КРАСИВАЯ СПОРТСМЕНКА РОССИИ — 2023"? Лиза участвовала в голосовании и набрала 0.4%, это 10 место. О чем речь?
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На Пекин
У Лизы статус сексуальная? Статус такой? Перо журналиста чувствуется.
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Ирина Иванова
Готовы новые номинации от Чен: сексуальная в силу возраста, русское лицо, восточная красота и лапочка. Поистине, в России две беды: дураки и дороги
+19
-3
+16
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Тихонида
Алина самая красивая спортсменка и никакая лапочка с ней и рядом не стоит, как бы ей этого не хотелось в своих мечтах!)) Не хило смотрю там полыхает из-за проигрыша.
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Алексей Токарев
Ответ Charliz
Татары тоже не совсем восток) просто полистайте интернет) или какую нить соцсеть)
Статью над комментариями почитай.
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Vladislav Gromov
Провокатор, хайпожорка.... из серии, хапожер губер и его друзья...
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Charliz
Ответ Алексей Токарев
У Валиевой уж точно не восточное лицо.
Татары тоже не совсем восток) просто полистайте интернет) или какую нить соцсеть)
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