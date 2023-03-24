Иоланда Чен о голосовании за самую красивую спортсменку: «Я бы обязательно добавила Туктамышеву. Она сексуальная в силу возраста»
Иоланда Чен рассказала, кого добавила бы в голосование за самую красивую спортсменку России.
«Когда речь идет о женской красоте, трудно ее оценить. Считаю, у нас самые симпатичные девчонки в фигурном катании. Всех наших девочек с удовольствием поставила бы на первое место. У всех разная красота.
Я бы обязательно добавила Лизу Туктамышеву. Она сексуальная в силу своего возраста. Это уже ее стиль и статус.
Камила хорошенькая, высокая, гибкая. Она хоть и Валиева, но больше русское лицо. У Загитовой – восточная красота. Щербакова – русская красавица, лапочка! Как их можно расставлять по местам?» – сказала Чен.
Загитова победила в голосовании на звание самой красивой спортсменки России по версии «Р-Спорта»
Щербакова – русская красавица, лапочка!... и смех и... 😊
З-зависть мешает, вот и всё.
Ну, а Анна и Камила симпатичные. Но такие опросы после 18 лет проводят, так что понятно почему девочек до 18 лет не было. Через год включат.