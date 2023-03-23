Гуменник о своем шоу-номере: «Я – танцор, который исполняет партию под «Болеро», и эта музыка настолько захватывает, что рояль, стоящий на сцене, притягивает все больше и больше»

Фигурист Петр Гуменник рассказал об идее свое номера для турнира шоу-программ.

«Сама идея, что номер будет под «Болеро», родилась у Вероники Анатольевны (Дайнеко). Мы пригласили хореографа Ксению Михееву, которая с фигурным катанием еще не работала – она является постановщиком танцев с современной хореографией.

Ксения придумала интересные движения для этого номера, фактически вся новая хореография в программе – ее. И затем втроем с Ксенией и Николаем Морошкиным мы придумали, как дополнить номер яркими и «говорящими» деталями, например, в костюме – сердце, которое я обнажаю в конце номера, курточка с ремнями, и все вместе отрабатывали всю программу.

Тамара Николаевна Москвина подсказала концовку номера с роялем. Она посмотрела мое недавнее выступление в Санкт-Петербургской филармонии и сказала, что обязательно должен быть рояль. И мы начали думать, как это обыграть в программе, вплести в сюжет.

Так родилась идея, что я – танцор, который исполняет партию под «Болеро» Равеля, и эта музыка настолько захватывает, что рояль, стоящий на сцене, притягивает все больше и больше. Не в силах сдержаться, обнажив свое сердце, я сажусь за инструмент и от переизбытка чувства и эмоций начинаю играть «Болеро», растворяясь в этой мощной музыке...

Конечно, готовить такой номер было непросто. Ведь помимо самой программы, новой для меня хореографии, надо было репетировать каждый день музыкальный отрывок на инструменте. Я нашел ноты «Болеро» в интернете, разобрал, выучил и исполнил. У меня уже был похожий опыт, когда на шоу я играл на рояле. Но тогда я исполнял произведение, которое уже знал, а тут надо было специально выучить и сыграть.

Мне кажется, номер получился. Во всяком случае, сам процесс работы над ним меня захватил», – сказал Гуменник.

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