Чайковская о словах Сакамото про россиянок: «В Японии мы всегда чувствуем уважение и внимание к российскому фигурному катанию»

прокомментировала слова о российских фигуристках.

Японская фигуристка заявила, что возвращение россиянок на международную арену придаст ей мотивации, и она ждет этого события.

«В Японии мы всегда чувствуем уважение и внимание к российскому фигурному катанию. Мы достойны этого.

Российская школа фигурного катания – образец для многих стран. Поэтому такие серьезные спортсмены как Сакамото ждут нашего возвращения.

Участие наших фигуристов на чемпионате мира – плюс для всех», – сказала главный тренер сборной России.

Каори Сакамото: «Когда к соревнованиям вновь допустят россиянок, это определенно придаст мне мотивации. Жду этого момента с нетерпением»