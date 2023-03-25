Чайковская о словах Сакамото про россиянок: «В Японии мы всегда чувствуем уважение и внимание к российскому фигурному катанию»

Теги Елена Чайковская чемпионат мира по фигурному катанию сборная России сборная Японии женское катание Каори Сакамото Фигурное катание

Елена Чайковская прокомментировала слова Каори Сакамото о российских фигуристках.

Японская фигуристка заявила, что возвращение россиянок на международную арену придаст ей мотивации, и она ждет этого события.

«В Японии мы всегда чувствуем уважение и внимание к российскому фигурному катанию. Мы достойны этого.

Российская школа фигурного катания – образец для многих стран. Поэтому такие серьезные спортсмены как Сакамото ждут нашего возвращения.

Участие наших фигуристов на чемпионате мира – плюс для всех», – сказала главный тренер сборной России.

Каори Сакамото: «Когда к соревнованиям вновь допустят россиянок, это определенно придаст мне мотивации. Жду этого момента с нетерпением»

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8 комментариев

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София Хайн
А командный чемпионат это же не от ису? Могли наших пригласить. И на оупнн джепан. А то обычное блаблабла
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Зоя Кудряшова
Ну сколько людей, столько мнений Липницкая первая, и не забытая . Одно аниме " Юрий Плисецкий" персонажем для которого была ЮЛ, покорил мир.
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Зоя Кудряшова
Ответ Бедоносец
Это с времён Жени Медведевой началось, она первая и единственная кто разбил сердца японцев своим мастерством и невероятным талантом, а гениальная постановка Сейлор Мун сделала её самой любимой русской фигуристкой. 💗
Не надо. Первая наша Липницкая. Естественно, что на ЧМ в Японии, она заняла 2 место, первой была Асада. Но любовь японцев выразилась и в том, что Юлю приглашали туда с мастер классами и она выступала в знаменитом историческом ледовом шоу . Куда из иностранцев пригласили только Ламбьеля и Липницкую, хотя в 19г были уже и Медведева и Загитова.
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Angry_bear
Ответ Бедоносец
Это с времён Жени Медведевой началось, она первая и единственная кто разбил сердца японцев своим мастерством и невероятным талантом, а гениальная постановка Сейлор Мун сделала её самой любимой русской фигуристкой. 💗
Они и нашего Серегу Воронова очень любили, всегда с большим уважением и теплотой принимали... Хоть он и не был прям лучшим в МФК.
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Viktoria Petrovskaya
Ответ На Пекин
Японцы ещё и к своим фигуристам уважительно относятся.
Да ладно, наверняка на местном спортсе тоже холивары идут)
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На Пекин
Японцы ещё и к своим фигуристам уважительно относятся.
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Бедоносец
Это с времён Жени Медведевой началось, она первая и единственная кто разбил сердца японцев своим мастерством и невероятным талантом, а гениальная постановка Сейлор Мун сделала её самой любимой русской фигуристкой. 💗
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Iuasamotu
Японцы - вежливые воспитанные люди и ко всем относятся с вниманием и уважением, а не только к каким-то особо достойным россиянам. Посмотрите, как та же Сакамото переживала, что у Луны Хендрикс не было бельгийского флага на награждении? И Каори вместо того, чтобы купаться в лучах славы перед своей восхищённой публикой, участливо переживала, как гостеприимная хозяйка, чтобы у гостьи было всё хорошо
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