Александр Энберт: «Этот чемпионат мира будто откинул женское одиночное катание на несколько лет назад. Фигуристки даже перестали пробовать элементы ультра‑си»

заявил, что нынешний ЧМ откинул женское одиночное катание назад.

– Наверное, за последние годы будто к чуть иному женскому катанию мы привыкли. В какой‑то степени это касается и постановок, которые мы видели у наших спортсменок ранее, и, конечно же, контента. Когда мы не увидели на чемпионате Европы элементов ультра‑си, казалось, что ничего страшного не произошло, ведь далее настанет чемпионат мира. Но вот прошел ЧМ, и не было ни одного четверного...

Все‑таки раньше после программ наших спортсменок на прошлых мировых первенствах со сложнейшим контентом американки и японки тянулись за россиянками в техническом плане и были настроены на исполнение четверных. Этот же чемпионат мира будто откинул женское одиночное катание на несколько лет назад. Что странно, фигуристки даже перестали пробовать делать элементы ультра‑си. Видимо, сейчас в этом нет необходимости.

Спортсменки решили сосредоточиться на чистых прокатах. Мы их в большинстве своем и увидели. Все сделали ставку на чистые прокаты. Соответственно, спортсмены подстраиваются под ситуацию, в которой оказываются. Наверное, для получения медали это был верный путь. Что касается распределения мест, вопросов особо не возникло. Сакамото победила. Но не было кого‑то, кто был бы на голову выше.

– Отсутствие ультра‑си как‑то бьет по престижу чемпионата мира?

– Возможно, сейчас есть какие‑то травмы у спортсменок, которые готовы исполнять четверные, но не смогли подготовиться из‑за повреждений. Может быть, действительно решили просто обойтись без ультра‑си, но это не значит, что они их в целом не готовят. Да, мне как зрителю казалось, что женское одиночное катание здесь и сейчас сильно отличалось от того, к какому я привык и какое хотел бы видеть. Конечно, говорить, что тут все катится в пропасть, наверное, еще рано. Но честно, все было ниже моих ожиданий.

Понятно, что многие иностранные спортсменки начинали учить ультра‑си, оглядываясь на наших спортсменок. Но мне казалось, что этот запал не может погаснуть в один миг. Будем смотреть, как все будет двигаться дальше, – сказал серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде.

– Я по‑настоящему рад за наших фигуристок, которые в течение сезона показывали классное катание. Мне кажется, они с удовольствием вернутся на мировой уровень и выиграют все, что только можно.

– Они бы могли рассчитывать на весь пьедестал на этом ЧМ?

– Чемпионат проходит в Японии, поэтому Сакамото составила бы конкуренцию. Наверняка, ей бы ставили компоненты еще выше. Если же абстрагироваться от места проведения соревнований, то той же было бы очень сложно бороться за призовые места. Можно даже вспомнить наши чемпионат России и финал Гран‑при по уровню. Наблюдая, как катаются те же Акатьева и Петросян, не думаю, что россиянки бы проиграли, – добавил Энберт.